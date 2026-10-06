Shroud findet die Realität kleiner Streamer auf Twitch „deprimierend“, zeigt auf bestimmtes Verhalten gewisser Zuschauer

Shroud verdient schon seit einiger Zeit seinen Lebensunterhalt als Twitch-Streamer. Seiner Meinung nach hat sich das Streaming vor allem in den letzten Jahren für kleine Streamer verändert. Das läge laut ihm unter anderem an den Zuschauern und deren mangelnden Interaktionen.

Was hat sich laut Shroud beim Streaming geändert? In einem vergangenen Livestream sprach Shroud über das Streamen auf Twitch, den Beruf und was das mit einem machen würde (Zusammenschnitt auf YouTube). Dabei sprach er an, dass es kleinere Streamer heutzutage noch schwieriger hätten. Das läge unter anderem am vermehrten Aufkommen von Lurkern.

Lurker sind stille Zuschauer eines Twitch-Streams. Sie schreiben nicht in den Twitch-Chat, sondern schauen nur zu. Shroud führt aus: Gegen Lurker ist nichts einzuwenden. Aber als Streamer ist es, ehrlich gesagt, sehr deprimierend, wenn man in den Chat schaut und dort nichts steht. Das ist es wirklich. (Quelle: YouTube ab 00:22).

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Was sagt Shroud noch? Das Lesen und Beantworten von Chatnachrichten koste allerdings auch Aufmerksamkeit, meint Shroud. In einigen Fällen würde das den Twitch-Streamer aus dem Spiel wieder herausziehen. Wenn er also immer wieder über den Stream hinweg Chatnachrichten lesen und beantworten würde, würde das schnell anstrengend werden.

Was steckt dahinter? Twitch lebt als Streaming-Plattform von den Interaktionen zwischen Streamern und deren Zuschauern. Der Chat ist somit ein wichtiger Bestandteil eines Streams. Einerseits können Zuschauer so mit dem Streamer interagieren und fühlen sich mehr als Teil des Geschehens, andererseits können sie sich auch so untereinander unterhalten.

Wie wichtig Zuschauer und deren Chatnachrichten für den Stream sein können, realisierte auch der Streamer Ludwig Ahgren in einem Experiment. Er erstellte einen geheimen neuen Kanal und stellte schnell fest: Seine besten Streaming-Inhalte kamen durch die Zuschauernachrichten und seine Reaktionen darauf.

Was sagt ihr zu der Aussage von Shroud? Stimmt ihr ihm zu? Schreibt es uns in die Kommentare!

Shroud sprach in dem Streamzusammenschnitt auch kurz über World of Warcraft und bekräftigte nochmals, dass es eines seiner Lieblingsspiele ist. In der Vergangenheit bezeichnete er WoW Classic allerdings trotzdem als sehr leicht: Twitch-Streamer shroud bezeichnet WoW als eines der „leichtesten Spiele“, findet ein gescheitertes MMORPG viel schwieriger