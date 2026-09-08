Aion 2 sorgt für Skepsis, doch wollen die meisten von euch dem MMORPG eine Chance geben

Wir haben die MeinMMO-Community gefragt, ob sie Aion 2 spielen möchte. Solche großen Themenpark-MMORPG erscheinen zwar nur noch selten, doch bringt das neue Spiel von NCSoft einige Warnflaggen mit.

Was war das für eine Umfrage? Nach der Ankündigung des Release-Termins von Aion 2 haben wir euch gefragt, ob ihr das neue MMORPG von NCSoft spielen werdet. Wir waren sehr gespannt darauf, wie das Ergebnis der Umfrage ausfallen wird.

Einerseits gibt es große Themenpark-MMORPGs mit PvE-Fokus wie Aion 2 nur noch selten und man sollte meinen, dass sich alle Genre-Fans dank des Free-to-Play-Modells spätestens am Release-Tag sofort draufstürzen werden. Andererseits kommt Aion 2 von NCSoft. Koreanische Online-Rollenspiele haben es hier aufgrund ihrer Eigenheiten oft schwer.

Zudem hat sich der Publisher mit seiner oft aggressiven Monetarisierung und der Einstellung von Spielen wie WildStar und Tabula Rasa unter westlichen Spielern nur wenig Freunde gemacht. Entsprechend oft lesen wir unter unseren Artikeln zu Aion 2, dass manch ein MMO-Fan überhaupt keine Lust auf Aion 2 hat.

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Noch fehlt der ganz große Hype, aber die Lust ist da

Was verrät die Umfrage? Zumindest unter den knapp 1.000 Umfrage-Teilnehmern möchten die meisten Spieler Aion 2 aber eine Chance geben:

Fast 30 Prozent möchten sich für den Frühstart sogar ein Gründerpaket kaufen und so bereits 5 Tage früher, ab dem 30. September, loslegen.

Weitere 29 Prozent möchten ab dem 5. September als Free2Play-Spieler in das MMORPG reinschauen.

Dazu kommen weitere 13 Prozent, die sich noch unsicher sind. Weniger als ein Drittel der Umfrage-Teilnehmer hat keine Lust auf das Bezahlmodell, wartet lieber auf Guild Wars 3 oder interessiert sich schlicht nicht für Aion 2.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Wie geht es unserem MMORPG-Experten Karsten Scholz? Als das erste Aion 2009 bei uns im Westen erschien, war ich ganz froh, dass andere Kollegen für das geplante Sonderheft ausgewählt wurden. Wir befanden uns mitten in der MMORPG-Hoch-Zeit und ich wollte viel lieber weiter WoW spielen. Also schaute ich nur ein paar Stunden rein und beließ es fürs Erste dabei.

Später kamen dann aus meiner Sicht spannendere, potenzielle Highlights aus dem Westen wie Star Trek Online, Rift, SWTOR oder The Secret World. Als ich Aion dann noch einmal eine Chance gab, hatte es bereits einige Jahre auf dem Buckel und der Hype vom Release war lange verflogen. Mir fehlt daher die emotionale Verbindung zum ersten Teil, mit der manch einer von euch sicherlich bald in Aion 2 reinstarten wird.

Dennoch freue ich mich sehr auf den westlichen Release von Aion 2 und werde auch schon beim Frühzugang am Start sein. Endlich wieder so richtig in ein neues Themenpark-MMORPG abtauchen … das fehlt mir einfach. Ich habe Lust darauf, die Welt fliegend zu erkunden und mich – zumindest für eine Weile – auf den PvE-Endgame-Grind zu stürzen.

Ob mich Aion 2 über die erste Saison hinaus auf die Server locken kann, dürfte aber stark davon abhängen, wie bestrafend sich Pausen anfühlen werden, wie groß der Zwang ist, Abo und Battle Pass aktiv haben zu müssen, wie omnipräsent Bots auf den Servern sind und wie sehr sich der Faktor Glück auf die Charakterprogression auswirken wird. Es gibt also noch eine ganze Reihe von Fragezeichen.

Falls ihr nicht mitgemacht habt: Wie geht es euch? Möchtet ihr Aion 2 auch zocken oder meidet ihr das MMORPG zum Launch? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free-to-Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2