Pokémon GO: Dyna-Kampftag mit Gigadynamax-Liberlo – So bereitet ihr euch auf das Event vor

Gigadynamax-Liberlo erwartet euch beim Dyna-Kampftag in Pokémon GO. Wie ihr euch wappnet und das Event optimal nutzt, zeigt euch MeinMMO.

Wann ist das Event? Der Dyna-Kampftag mit Gigadynamax-Liberlo findet am Samstag, dem 3. Oktober 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Hier kehrt Liberlo in der Gigadynamax-Form nicht nur zurück, sondern kann auch erstmals in dieser Form als Shiny gefangen werden.

Wir zeigen euch, wie ihr das Event voll ausnutzt und worauf ihr achten solltet, damit der Kampftag ein voller Erfolg wird.

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Alle Inhalte des Events

Welche Boni gibt es? Es gibt einige Boni, die innerhalb des Events aktiv sind, sowie einige, die in einem längeren Zeitraum aktiviert sind. Innerhalb des Events sind es die folgenden Boni:

Gigadynamax-Liberlo kann erstmals als Shiny erscheinen

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

Gigadynamax-Kämpfe finden an allen Kraftquellen statt

Kraftquellen erneuern sich wesentlich häufiger und es sind mehr Kraftquellen aktiv

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

bis zu 3 Spezial-Tausche sind möglich

Am 3. Oktober sind in der Zeit von 0:00 Uhr bis 17:00 Uhr außerdem die folgenden Boni aktiv:

doppelte Menge an Dyna-Partikeln durch Gehen

1/4 der üblichen Laufdistanz, um Dyna-Partikel beim Gehen zu erhalten

In der Zeit vom 3. Oktober 2026 um 2:00 Uhr bis zum 4. Oktober 2026 um 5:00 Uhr ist zudem der folgende Bonus aktiv:

das Fern-Raid-Limit ist von 10 auf 20 erhöht

Was steckt im Event-Ticket? Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr außerdem ein optionales Event-Ticket erwerben. Dort erhaltet ihr eine befristete Forschung, in der die folgenden Belohnungen stecken:

ein Dyna-Pilz

25.000 Erfahrungspunkte

6.400 Dyna-Partikel

doppelte Menge an Erfahrungspunkten für Dyna-Kämpfe (direkt mit Beginn des Events aktiv)

Tipps für den Kampf gegen Gigadynamax-Liberlo

Welche Monster sollte ich einsetzen? Als Verteidiger solltet ihr unbedingt auf Monster setzen, die eine sehr schnelle (0,5 Sekunden) Sofort-Attacke besitzen. Das sorgt dafür, dass ihr das Dyna-Meter schnellstmöglich auffüllt. Zudem solltet ihr auf den Einsatz von Lade-Attacken verzichten, da diese im Vergleich langsamer beim Aufladen des Dyna-Meters sind.

Achtet bei der Wahl eines Verteidigers darauf, dass er nicht nur eine schnelle Sofort-Attacke besitzt, sondern auch keine Anfälligkeit gegenüber den Feuer-Attacken von Liberlo hat. Dafür eignen sich beispielsweise die folgenden Monster:

Dynamax-Regirock mit Zielschuss

Dynamax-Amoroso mit Aquaknarre

Dynamax-Suicune mit Aquaknarre

Dynamax-Heitera mit Klaps

Dynamax-Latias mit Feuerodem

Dynamax-Latios mit Feuerodem

Seid ihr in den Dyna-Phasen für Angriffe zuständig, solltet ihr vor allem auf Angreifer mit den Typen Boden, Gestein und Wasser setzen. Gegen diese Angriffe besitzt Liberlo eine Schwäche, sodass sie stärker sind. Dafür eignen sich beispielsweise die folgenden Monster:

Gigadynamax-Intelleon mit Giga-Schütze

Gigadynamax-Kingler mit Giga-Schaumbad

Dynamax-Intelleon mit Dyna-Flut

Dynamax-Stalobor mit Dyna-Erdstoß

Dynamax-Wulaosu (fließender Stil) mit Dyna-Flut

Dynamax-Rihornior mit Dyna-Brocken

Was sollte im Kampf beachtet werden? Gigadynamax-Kämpfe gehören zu den härtesten Herausforderungen in Pokémon GO. Ihr solltet den Kampf entsprechend nicht unterschätzen und genügend Trainer mitnehmen.

Jeweils 4 Trainer bilden hierbei eine Gruppe. Koordiniert euch vor dem Kampf und sprecht euch ab, wer in der Gruppe für Heilung, Schilde und Schaden zuständig ist. Entsprechend eurer Rolle solltet ihr auch eure Pokémon auswählen.

Wechselt in den Dyna-Phasen die Monster entsprechend eurer Rolle ein. Während ihr beim Laden des Dyna-Meters eure Verteidiger einsetzt, wechselt ihr in den Dyna-Phasen auf die Angreifer oder Supporter und anschließend zurück.

Denkt auch daran, die Dyna-Attacken eurer Monster vorab zu leveln und die Monster selbst ebenfalls auf das für euch maximal mögliche Level zu befördern.

Werdet ihr den Dyna-Kampftag nutzen? Oder interessiert euch dieser Aspekt des Spiels weniger? Schreibt es uns in die Kommentare. Im Oktober gibt es neben dem Kampftag noch einige weitere Inhalte, die auf euch warten. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.