In Pokémon GO feiert ein starker Angreifer sein Debüt. Doch ihr habt nur wenig Zeit, um das Monster zu erhalten.

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026 um 0:00 Uhr, kehrt das gemeine Team GO Rockt zurück und übernimmt das Ernte-Festival. Das gekaperte Event läuft bis Montag, den 5. Oktober 2026, um 20:00 Uhr.

Mit dabei ist das Debüt von Zekrom in der Crypto-Variante. Und da es sich hierbei um einen richtig starken Angreifer handelt, solltet ihr das Monster nicht verpassen. Wie ihr es euch schnappt, zeigen wir euch.

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Schnappt euch einen der stärksten Elektro-Angreifer

Wie erhalte ich das Monster? Um Crypto-Zekrom zu erhalten, müsst ihr den Anführer von Team GO Rocket, Giovanni, besiegen. Dafür benötigt ihr das Super-Rocket-Radar und müsst den Boss dann an einem PokéStop finden. Während Giovanni früher auch in Ballons erschienen ist, so könnt ihr den Anführer inzwischen nur noch an PokéStops finden.

Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr Crypto-Zekrom auch direkt als Shiny erhalten. Zekrom kann weder als Crypto noch in der erlösten Variante für eine Fusion genutzt werden.

Wie erhalte ich das Super-Rocket-Radar? Um das Radar zu erhalten, müsst ihr Stufe 30 im GO-Pass des Events erreichen. Der GO-Pass ging bereits vor der Rocket-Übernahme im regulären Teil des Ernte-Festivals los. Habt ihr hier also bereits Fortschritt erzielt, dann könntet ihr das Radar vergleichsweise schnell erreichen – wenn ihr es nicht sogar schon besitzt.

Habt ihr die kostenpflichtige Deluxe-Variante des Passes erworben, dann erhaltet ihr auf Stufe 2 ein zusätzliches Super-Rocket-Radar.

Welche Schwächen besitzt das Monster? Um Crypto-Zekrom im Kampf gegen Giovanni zu besiegen, solltet ihr auf einen Angreifer mit einem der folgenden Typen zurückgreifen, da Zekrom gegen diese Typen eine Schwäche besitzt:

Boden

Eis

Drache

Fee

Wie stark wird Crypto-Zekrom? Bereits die reguläre Variante von Zekrom ist ein starker Angreifer und gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Die Crypto-Variante wird entsprechend noch stärker und mächtiger. Bringt ihr Crypto-Zekrom mithilfe einer Top-Lade-TM die Lade-Attacke Kreuzdonner bei, dann wird das Monster damit zum stärksten Elektro-Angreifer und wird nur von den 2 Mega-Entwicklungen von Raichu übertroffen.

Was gibt es noch im Event? Neben gewohnten Inhalten in Rocket-Events gibt es außerdem noch 3 weitere Monster, die ihr im Event erstmals als Crypto erhalten könnt:

Crypto-Reißlaus*

Crypto-Imantis*

Crypto-Sankabuh*

Alle 3 Monster können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen. Alle weiteren Inhalte des Events findet ihr hier.

Was haltet ihr von Crypto-Zekrom? Werdet ihr das Monster jagen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was der restliche Monat außerdem an Events, Bossen und Rampenlicht-Stunden für euch mitbringt, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.