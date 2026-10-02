Pokémon GO bringt neues Meteoritenpokémon auf die einzig richtige Art: „Das ist wirklich cool“

Pokémon GO hat die Ankunft von Meteno angekündigt. Das Meteoren-Pokémon erscheint auf besondere Art und Weise.

Was ist Meteno für ein Pokémon? Meteno stammt ursprünglich aus den Spielen Pokémon Sonne & Mond und ähnelt, der Name lässt es vermuten, einem Meteoriten. Es ist dafür bekannt, sich in der Ozonschicht des Planeten aufzuhalten, dann allerdings auf die Oberfläche niederzustürzen.

Es hat eine harte Schale, die allerdings brechen kann. Deshalb weist Meteno zwei Formen auf: Die Meteorform und die Kernform. Der Kern kann darüber hinaus in unterschiedlichen Farben erstrahlen.

Meteno-Debüt in Pokémon GO: Meteno erscheint erstmals am 19. Oktober 2026, ab 17:00 Uhr in Pokémon GO und bleibt dann erstmal bis zum 24. Oktober 2026, um 23:59 Uhr.

Das Datum ist nicht zufällig gewählt: In diesem Zeitraum wird der Meteorstorm, der als Orioniden bekannt ist, am Nachthimmel zu sehen sein – also, in der realen Welt.

Von dann an wird Meteno immer wieder auftauchen, wenn Meteorschauer im Kalender stehen. Auch in Pokémon GO selbst werden dann Sternschnuppen zwischen 17:00 und 21:00 Uhr sichtbar sein und eine erhöhte Chance auf Meteno mitbringen.

Meteno erscheint zu den Orioniden, Leoniden, Geminiden, Eta-Aquariiden, den südlichen Delta-Aquariiden und den Perseiden. Jedes Mal wird eine andere Kernfarbe für Meteno erscheinen.

Formwechsel: Der Formwechsel von Meteno wird ebenfalls im Kampf aufgenommen. Über 50 % Gesundheit hat es die Kernform mit erhöhter Defensive und niedrigerem Angriff, unter 50 % wechselt es in die Kernform und tauscht die Stärkeverhältnisse bei Defensive und Angriff.

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Fans von Pokémon GO feiern den Release von Meteno

Insgesamt ist das Debüt von Meteno ein recht spezieller Release – und das kommt bei Fans gut an. In den Kommentaren zu der Ankündigung finden sich im Pokémon-GO-Subreddit TheSilphRoad viele positive Stimmen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Eine großartige Immersion bei diesem Event und Meteno. Das weckt das Gefühl von Abenteuer und Entdeckung, das das Spiel in den letzten Jahren verloren hat findet etwa User IshippedMyPants_24 (auf Reddit).

findet etwa User IshippedMyPants_24 (auf Reddit). Ganz ehrlich, ich bin ein RIESIGER Fan. Die Events sind mittlerweile so eintönig, vorhersehbar oder formelhaft geworden (mangels eines besseren Wortes), dass so etwas Neues und Experimentelles wie das hier – selbst für ein Pokémon wie Meteno – sehr erfrischend ist sagt User aurastardust (auf Reddit)

sagt User aurastardust (auf Reddit) Okay, das ist als Idee wirklich, wirklich cool , so User sopheroo (auf Reddit).

Auch ansonsten liest man in erster Linie Stimmen, die der Meinung sind, dass dies ein extrem passender Release ist, der willkommene Abwechslung ins Spiel bringt.

MeinMMO-Autor Max meint: Der Release ist in der Tat eine spannende Variante, denn er schafft genau das zu sein, was Pokémon GO eigentlich sein will: Die Umsetzung von Pokémon und ihren Eigenschaften in der realen Welt. Diesen Release an reale Meteorschauer zu binden ist eine wirklich gute Idee, die Meteno direkt zu einem besonderen Pokémon im Spiel machen, obwohl es nicht unbedingt das beste Monster für Raids oder PvP ist (wobei man es auch da nicht unterschätzen sollte, auf Basis seines Formwechsels).

Der Meteno-Release könnte für einige Spieler in Pokémon GO eines der Highlights im Oktober sein. Allerdings kommen auch noch weitere Termine dazu, die spannende Inhalte für euch bereithalten. Die fassen wir hier für euch zusammen: Alle Events im Oktober 2026 bei Pokémon GO. Und: Auf der folgenden Seite haben wir nochmal alle Infos zum Meteno-Release gebündelt für euch, inklusive aller relevanten Daten zu den Meteorschauern.