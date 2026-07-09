Aion 2 verrät, wofür es von euch Geld will, und das wird euch nicht gefallen

Die Entwickler von Aion 2 haben jetzt das Bezahlmodell für die globale Version von Aion 2 im Detail enthüllt. Diverse Punkte sorgen sofort für empörte Kommentare aus der MMORPG-Community.

Was ist das Bezahlmodell von Aion 2? Genau das haben die NCSoft-Verantwortlichen jetzt im Detail für die globale Version von Aion 2 verraten. Hier die wichtigsten Eckpunkte – auf Seite 2 liefern wir noch einmal mehr Details:

Aion 2 setzt auf eine Free2Play-Modell, ihr könnt das MMORPG also kostenlos herunterladen und spielen.

Wer sich ein Gründerpaket kauft, erhält neben einigen kosmetischen Artikeln und Verbrauchsgütern auch 5 Tage Vorabzugang. Die Preise und genauen Inhalte der Gründerpakete stehen noch nicht fest. Auch einen Release-Termin gibt es weiterhin nicht.

Aion 2 setzt auf die erspielbare Währung Kina (braucht man vor allem für den Marktplatz) und die kaufbare Premium-Währung Quna (damit bezahlt man im Shop und den Battle Pass).

Das optionale Abo kostet 15 US-Dollar (es gibt noch keinen Euro-Preis) und bietet neben einigen Gameplay-Boni Zugang zu Marktplatz, Tauschbörse und einem speziellen Shop.

Auf dem Marktplatz handeln Spieler ihre Gegenstände, die sie für Kina kaufen und verkaufen können.

Über die Tauschbörse könnt ihr Kina in Quna und Quna in Kina umwandeln.

In einem Ingame-Shop soll man kosmetische Artikel wie Kleidung, Flügel und Tierbegleiter, aber auch (erspielbare) Verbrauchsgegenstände kaufen können.

Es wird einen Battle Pass mit einem kostenlosen sowie einem kostenpflichtigen Pfad geben. Der Battle Pass zählt für den Charakter, der ihn gekauft hat, nicht für den gesamten Account. Über den Battle Pass erspielt ihr euch Cosmetics, Materialien für Upgrades, Ingame-Währungen und andere Gegenstände.

Unterm Strich bedeutet das aller Voraussicht nach: Das eigentlich optionale Abo ist für Vielspieler eigentlich Pflicht. Wer Geld in Quna investiert, kann sich damit alles direkt aus dem Auktionshaus kaufen, wodurch man sich bei der Charakterprogression im PvE einen zeitlichen Vorteil erwerben kann.

In allen instanziierten PvP-Inhalten soll die Ausrüstung automatisch auf ein vergleichbares Niveau angehoben werden. Dort dürfte der Pay2Progress-Faktor nicht zum Tragen kommen.

Was wir gut finden: Wer sich ausreichend viel Kina erspielt, kann sich über die Tauschbörse genug Quna eintauschen, um damit beispielsweise den Battle Pass zu bezahlen. Der sollte unserer Ansicht nach jedoch für den gesamten Account zählen und nicht für nur einen Charakter.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

„Wenn das Pay2Win ist, dann ist auch WoW Pay2Win“

Wie reagiert die Community auf die neuen Infos? Zwar fällt das neue Bezahlmodell von Aion 2 lange nicht so aggressiv aus wie die Variante, die vergangenes Jahr in Asien live gegangen ist, doch bleiben Teile der westlichen MMO-Community kritisch.

joemeat fasst es auf Reddit zusammen: „Ihr Geschäftsmodell: Ja. Sie haben alles … kostenlose Inhalte, Abonnements, Cash-Shop, Battle Pass …“

BDO-Issue-Again schreibt auf Reddit: „Wir wollen einfach nur ein gutes MMO mit Abonnement, ohne Cash-Shop und mit regelmäßigen Erweiterungen zu einem vernünftigen Preis. Ich will keinen weiteren Casino-Simulator mit Pay2Win-Müll und künstlichen Hindernissen, die man nur mit Geld überwinden kann.“

MindlessLie30 stört auf Reddit ein anderer Punkt: „Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum man 15 Dollar zahlen muss, um mit anderen Leuten zu handeln. Als Begründung wird angegeben, man wolle „Bots verhindern“, aber nach dem, was ich über die Veröffentlichung in Taiwan und Korea höre, gibt es immer noch jede Menge Bots.“

laz85 ergänzt auf Reddit: „Dass der Battle Pass an einen einzigen Charakter gebunden ist, ist die stinkende Kirsche auf der Spitze dieses Geschäftsmodells.“

supapumped hält auf Reddit dagegen: „Wenn das Pay2Win ist, dann ist auch WoW Pay2Win.“

Wie bewertet ihr das Bezahlmodell für die globale Version von Aion 2? Findet ihr das Modell fair oder würdet ihr euch konkrete Änderungen wünschen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Falls ihr im September durchstarten wollt, beachtet, dass ihr schon jetzt etwas erledigen solltet: Ihr könnt euch für Aion 2 schon jetzt die ersten besonderen Mounts sichern