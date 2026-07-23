Am 5. Oktober kommt das größte neue MMORPG seit 4 Jahren zu uns, wer früher loslegen will, muss mindestens 21,25 Euro zahlen

Die Verantwortlichen von Aion 2 haben endlich verraten, wann das MMORPG bei uns im Westen erscheinen wird. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Wir mussten für diese Info … rechnen!

Wann erscheint Aion 2 im Westen? Ganz frisch und hochoffiziell wissen wir jetzt, dass der Frühzugang von Aion 2 am 30. September 2026 starten soll. Da der Early Access 5 Tage dauern wird, lässt sich daraus ablesen, dass das neue MMORPG von NCSoft am 5. Oktober 2026 seinen finalen Launch feiern dürfte.

Der finale Launch ist also nur so halb wie versprochen im September. Zur verbesserungswürdigen Kommunikation von NCSoft passt es auch, dass sie bei der Ankündigung des Early-Access-Termins das Launch-Datum nicht einmal nennen.

Immerhin ist nun klar, was jeder MMO-Fan zahlen muss, der möglichst früh auf die Server von Aion 2 möchte. Die günstigste Version kostet 21,25 Euro, die teuerste liegt bei 84,99 Euro. Hier die Details:

Die Standard Edition ist für 21,25 Euro erhältlich und umfasst fünf Tage Early Access, eine „Daeva’s Campaign Supply Chest” und den einzigartigen Titel „Vanguard of Atreia”.

ist für 21,25 Euro erhältlich und umfasst fünf Tage Early Access, eine „Daeva’s Campaign Supply Chest” und den einzigartigen Titel „Vanguard of Atreia”. Die Deluxe Edition ist für 42,49 Euro erhältlich und umfasst alle Inhalte der Standard Edition sowie die Rüstungs-Skins „Ascended Daeva” und den Waffen-Skin „Eternal Sun”.

ist für 42,49 Euro erhältlich und umfasst alle Inhalte der Standard Edition sowie die Rüstungs-Skins „Ascended Daeva” und den Waffen-Skin „Eternal Sun”. Die Ultimate Edition ist für 84,99 Euro erhältlich und umfasst alle Inhalte der Deluxe Edition sowie die „Daeva’s Styling Chest”, den Rüstungs-Skin „Moonlit Aria”, das Haustier „Black Dragon” und die Flügel „Blazing Sun”.

Die Frühzugang-Pakete umfassen also keinen Battle Pass, keine Abo-Zeit und keine Ingame-Währung. Die Cosmetics der Gründerpakete seht ihr im Folgenden:

Arie im Mondlicht Aszendierter Daeva Brennende Sonnenflügel Schwarzer Drache

Mehr Infos zum Frühzugang findet ihr in unserer Übersichtsseite zum Early Access von Aion 2.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

NCSoft hat es mittlerweile schwer im Westen

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Obwohl wir den größten MMORPG-Release im Westen seit Lost Ark im Februar 2022 erwarten, will innerhalb der MMO-Community kaum Hype und Vorfreude aufkommen. Zwar freuen sich viele Spieler auf den Launch, doch finden sich mindestens genauso viele, die skeptisch auf das Bezahlmodell von Aion 2, die maue Kommunikation oder die vergangenen Releases von NCSoft schauen.

NovaAkumaa schreibt auf Reddit etwa: „Schaut euch den Zustand von Throne and Liberty an. Ich würde meine Zeit nicht dafür verschwenden, es auszuprobieren.“

Mysterious_Frenchy kritisiert auf Reddit: „Ja genau, es erscheint im September … am 30. September … als Early Access … ich lach mich schlapp.“

Plastic-Lemons fällt auf Reddit auf: „Das ist nur für Skins und Early Access? Kein Battle Pass dabei? Wie schlecht.” Rurumo666 ergänzt in seiner Antwort: „Auch keine Abo-Zeit oder Ingame-Währung.“

georgealexandros ist einer der Spieler, der sich auf Reddit freut: „Aion hat mich vor all den Jahren für MMOs begeistert, daher verbinde ich damit schöne Erinnerungen. Ich werde auf jeden Fall reinstarten.“

Wie geht es euch mit dem bevorstehenden Launch von Aion 2 und dem Frühzugang? Findet ihr die Preise und Inhalte der Versionen gerechtfertigt? Probiert ihr Aion 2 aus? Verratet es uns in den Kommentaren! Bei einer Umfrage auf MeinMMO zu den MMORPGs der Zukunft, auf die ihr euch am meisten freut, ist Aion 2 übrigens nicht auf Platz 1 gelandet: Die heißesten MMORPGs der Zukunft: Die MeinMMO-Community hat gewählt