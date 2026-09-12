BlizzCon 2026 Opening Ceremony – Alle wichtigen Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Die Opening Ceremony der BlizzCon 2026 ist vorbei. MeinMMO hat die wichtigsten Ankündigungen, Reveals und Trailer für euch in der Übersicht.

Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den Themen und Trailern springen, die euch interessieren:

Warcraft

Warcraft Forever

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Das heiß ersehnte „Classic+“ heißt Warcraft Forever und erscheint bereits am 4. November 2026. Die Beta dazu startet am kommenden Donnerstag.

In Warcraft Forever bleibt das Maximallevel auf 60. Das Spiel legt den Fokus auf die Community, weshalb Aspekte wie Progression, Story und Upgrades auf Community-Vorschlägen basieren werden.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema WoW Forever: Das ist das neue Classic Plus von World of Warcraft von Karsten Scholz

World of Warcraft

Video starten World of Warcraft: Midnight stellt Eclipse im Reveal-Trailer vor

Für die Retail-Erweiterung „Midnight“ wurde der große Content-Patch „Eclipse“ vorgestellt, in dem die Bösewichtin Xal’atath ihre Ziele beinahe erreicht.

Video starten WoW: The Last Titan – Ein Koloss im Teaser-Trailer für die neue Erweiterung

Mit „The Last Titan“ geht es zurück nach Northrend. Anfang des nächsten Jahres wird man in WoW zudem bisherige Highlights erneut durchleben können.

Warcraft III Reforged

Warcraft III Reforged bekommt überraschend eine brandneue Kampagne namens „Forsaken Kingdom“, die noch am selben Tag direkt spielbar ist.

Die Erweiterung kostet 30 €, im Bundle mit dem Grundspiel vergünstigt 50 €.

Mehr zum Thema Warcraft III bekommt nach 23 Jahren eine neue Kampagne, ist direkt live von Cortyn

Video starten Warcraft III zeigt erste neue Kampagne seit 20 Jahren im Trailer auf der BlizzCon 2026

Diablo

Diablo V

Video starten Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt

Es wurde offiziell Diablo 5 für das Frühjahr 2029 angekündigt. Die Welt brennt, es gibt keine schützenden Städte mehr und der namensgebende Diablo kehrt zurück.

Diablo IV

Für Diablo 4 wurde die Amazone als neue Klasse enthüllt. Sie kämpft mit Bogen und Speer und erscheint im 1. Halbjahr 2027.

Diablo 4 erscheint am 15. September passend zu Season 15 für die Nintendo Switch 2.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe kehrt Deckard (Cain) von den Toten zurück, um die Spieler durch die Geschichte und Highlights zu führen. Es gibt neue Herausforderungen durch die drei Oberbösewichte und eine Rückkehr beliebter Schätze.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 5 ist bestätigt! Vorher soll Diablo 4 aber noch beliebte Klasse aus Diablo 2 bekommen von Nicole Wakulczyk

Diablo-Franchise

Es wird eine animierte Diablo-Serie auf Netflix geben. Serien zu Overwatch und Warcraft sind aktuell ebenfalls im Gespräch.

StarCraft

Video starten Starcraft kündigt im Trailer auf der BlizzCon seine Rückkehr an

Ein völlig neues StarCraft wurde für das Jahr 2030 angekündigt. Im Trailer wurde bestätigt, dass die Zerg weiterhin als Bedrohung auftreten werden.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema StarCraft bekommt riesigen Shooter, aber es gibt eine schlechte Nachricht von Cortyn

Overwatch

Video starten Overwatch zeigt neuen Support-Helden Doctrine im Trailer auf der BlizzCon 2026

Ein neuer Held namens Doctrine (ein Vampir mit Schattenfähigkeiten) erscheint im kommenden Monat mit der neuen Season. Ein Trial für ihn ist direkt nach der Ankündigung spielbar.

Für Season 6 wurde zudem ein weiterer, mysteriöser Held angeteasert, der als Ermittler fungiert.

Es wurde ein spezielles Overwatch-Tabletop-Spiel für die BlizzCon vorgestellt, das von der Szene-Koryphäe Matthew Mercer entwickelt wurde. Ob es danach auch jemals spielbar sein wird, ist derzeit unklar.

Heroes of the Storm

Video starten Heroes of the Storm zeigt neue Heldin Xal’Atath im Trailer

Das MOBA erhält neue Updates: Xal’atath (aus WoW) kommt als neue Heldin in den Nexus und ist ab Montag auf den Testservern (PTR) spielbar.

Für die Zukunft des Spiels wurden bereits weitere Helden angekündigt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Heroes of the Storm lebt wieder! Xal’atath wird eine neue Heldin in Blizzards Moba von Cortyn

Hearthstone

Video starten Hearthstone: Reign of the Black Empire im Cinematic Trailer

Am 20. Oktober erscheint die Erweiterung „Reign of the Black Empire“, welche tausende Jahre in der Vergangenheit von Azeroth spielt.

Als neues Feature lassen sich Karten miteinander fusionieren. Außerdem wird ein 2-vs.-2-Spielmodus eingeführt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Die aktuellsten News zur BlizzCon 2026 am 12. September – Warcraft Forever quasi bestätigt von Cortyn

Das waren alle Ankündigungen der Opening Ceremony der BlizzCon 2026. Wollt ihr genau wissen, was gezeigt wurde, wann und wie die Stimmung so war, schaut in unserem Live-Ticker vorbei, mit dem wir auch die folgenden Panels für euch im Blick haben: BlizzCon 2026 – Alle Ankündigungen, Highlights, Trailer und mehr aus dem Stream im Live-Ticker