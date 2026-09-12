BlizzCon 2026 Opening Ceremony – Alle wichtigen Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Die Opening Ceremony der BlizzCon 2026 ist vorbei. MeinMMO hat die wichtigsten Ankündigungen, Reveals und Trailer für euch in der Übersicht.
Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den Themen und Trailern springen, die euch interessieren:
Warcraft
Warcraft Forever
- Das heiß ersehnte „Classic+“ heißt Warcraft Forever und erscheint bereits am 4. November 2026. Die Beta dazu startet am kommenden Donnerstag.
- In Warcraft Forever bleibt das Maximallevel auf 60. Das Spiel legt den Fokus auf die Community, weshalb Aspekte wie Progression, Story und Upgrades auf Community-Vorschlägen basieren werden.
World of Warcraft
- Für die Retail-Erweiterung „Midnight“ wurde der große Content-Patch „Eclipse“ vorgestellt, in dem die Bösewichtin Xal’atath ihre Ziele beinahe erreicht.
- Mit „The Last Titan“ geht es zurück nach Northrend. Anfang des nächsten Jahres wird man in WoW zudem bisherige Highlights erneut durchleben können.
Warcraft III Reforged
- Warcraft III Reforged bekommt überraschend eine brandneue Kampagne namens „Forsaken Kingdom“, die noch am selben Tag direkt spielbar ist.
- Die Erweiterung kostet 30 €, im Bundle mit dem Grundspiel vergünstigt 50 €.
Warcraft III bekommt nach 23 Jahren eine neue Kampagne, ist direkt live
Diablo
Diablo V
- Es wurde offiziell Diablo 5 für das Frühjahr 2029 angekündigt. Die Welt brennt, es gibt keine schützenden Städte mehr und der namensgebende Diablo kehrt zurück.
Diablo IV
- Für Diablo 4 wurde die Amazone als neue Klasse enthüllt. Sie kämpft mit Bogen und Speer und erscheint im 1. Halbjahr 2027.
- Diablo 4 erscheint am 15. September passend zu Season 15 für die Nintendo Switch 2.
- Zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe kehrt Deckard (Cain) von den Toten zurück, um die Spieler durch die Geschichte und Highlights zu führen. Es gibt neue Herausforderungen durch die drei Oberbösewichte und eine Rückkehr beliebter Schätze.
Diablo 5 ist bestätigt! Vorher soll Diablo 4 aber noch beliebte Klasse aus Diablo 2 bekommen
Diablo-Franchise
- Es wird eine animierte Diablo-Serie auf Netflix geben. Serien zu Overwatch und Warcraft sind aktuell ebenfalls im Gespräch.
StarCraft
- Ein völlig neues StarCraft wurde für das Jahr 2030 angekündigt. Im Trailer wurde bestätigt, dass die Zerg weiterhin als Bedrohung auftreten werden.
StarCraft bekommt riesigen Shooter, aber es gibt eine schlechte Nachricht
Overwatch
- Ein neuer Held namens Doctrine (ein Vampir mit Schattenfähigkeiten) erscheint im kommenden Monat mit der neuen Season. Ein Trial für ihn ist direkt nach der Ankündigung spielbar.
- Für Season 6 wurde zudem ein weiterer, mysteriöser Held angeteasert, der als Ermittler fungiert.
- Es wurde ein spezielles Overwatch-Tabletop-Spiel für die BlizzCon vorgestellt, das von der Szene-Koryphäe Matthew Mercer entwickelt wurde. Ob es danach auch jemals spielbar sein wird, ist derzeit unklar.
Heroes of the Storm
- Das MOBA erhält neue Updates: Xal’atath (aus WoW) kommt als neue Heldin in den Nexus und ist ab Montag auf den Testservern (PTR) spielbar.
- Für die Zukunft des Spiels wurden bereits weitere Helden angekündigt.
Heroes of the Storm lebt wieder! Xal’atath wird eine neue Heldin in Blizzards Moba
Hearthstone
- Am 20. Oktober erscheint die Erweiterung „Reign of the Black Empire“, welche tausende Jahre in der Vergangenheit von Azeroth spielt.
- Als neues Feature lassen sich Karten miteinander fusionieren. Außerdem wird ein 2-vs.-2-Spielmodus eingeführt.
Die aktuellsten News zur BlizzCon 2026 am 12. September – Warcraft Forever quasi bestätigt
Das waren alle Ankündigungen der Opening Ceremony der BlizzCon 2026. Wollt ihr genau wissen, was gezeigt wurde, wann und wie die Stimmung so war, schaut in unserem Live-Ticker vorbei, mit dem wir auch die folgenden Panels für euch im Blick haben: BlizzCon 2026 – Alle Ankündigungen, Highlights, Trailer und mehr aus dem Stream im Live-Ticker
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare