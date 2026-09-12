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BlizzCon 2026 Opening Ceremony – Alle wichtigen Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

aschuerlein Alexander Mehrwald Lesezeit 2 Minuten

Die Opening Ceremony der BlizzCon 2026 ist vorbei. MeinMMO hat die wichtigsten Ankündigungen, Reveals und Trailer für euch in der Übersicht.

Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den Themen und Trailern springen, die euch interessieren:

Warcraft

Warcraft Forever

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World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026
  • Das heiß ersehnte „Classic+“ heißt Warcraft Forever und erscheint bereits am 4. November 2026. Die Beta dazu startet am kommenden Donnerstag.
  • In Warcraft Forever bleibt das Maximallevel auf 60. Das Spiel legt den Fokus auf die Community, weshalb Aspekte wie Progression, Story und Upgrades auf Community-Vorschlägen basieren werden.
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World of Warcraft

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World of Warcraft: Midnight stellt Eclipse im Reveal-Trailer vor
  • Für die Retail-Erweiterung „Midnight“ wurde der große Content-Patch „Eclipse“ vorgestellt, in dem die Bösewichtin Xal’atath ihre Ziele beinahe erreicht.
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WoW: The Last Titan – Ein Koloss im Teaser-Trailer für die neue Erweiterung
  • Mit „The Last Titan“ geht es zurück nach Northrend. Anfang des nächsten Jahres wird man in WoW zudem bisherige Highlights erneut durchleben können.

Warcraft III Reforged

  • Warcraft III Reforged bekommt überraschend eine brandneue Kampagne namens „Forsaken Kingdom“, die noch am selben Tag direkt spielbar ist.
  • Die Erweiterung kostet 30 €, im Bundle mit dem Grundspiel vergünstigt 50 €.
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Warcraft III zeigt erste neue Kampagne seit 20 Jahren im Trailer auf der BlizzCon 2026

Diablo

Diablo V

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Diablo 5 wurde auf der BlizzCon 2026 mit Teaser angekündigt
  • Es wurde offiziell Diablo 5 für das Frühjahr 2029 angekündigt. Die Welt brennt, es gibt keine schützenden Städte mehr und der namensgebende Diablo kehrt zurück.

Diablo IV

  • Für Diablo 4 wurde die Amazone als neue Klasse enthüllt. Sie kämpft mit Bogen und Speer und erscheint im 1. Halbjahr 2027.
  • Diablo 4 erscheint am 15. September passend zu Season 15 für die Nintendo Switch 2.
  • Zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe kehrt Deckard (Cain) von den Toten zurück, um die Spieler durch die Geschichte und Highlights zu führen. Es gibt neue Herausforderungen durch die drei Oberbösewichte und eine Rückkehr beliebter Schätze.
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Diablo-Franchise

  • Es wird eine animierte Diablo-Serie auf Netflix geben. Serien zu Overwatch und Warcraft sind aktuell ebenfalls im Gespräch.

StarCraft

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Starcraft kündigt im Trailer auf der BlizzCon seine Rückkehr an
  • Ein völlig neues StarCraft wurde für das Jahr 2030 angekündigt. Im Trailer wurde bestätigt, dass die Zerg weiterhin als Bedrohung auftreten werden.
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Overwatch

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Overwatch zeigt neuen Support-Helden Doctrine im Trailer auf der BlizzCon 2026
  • Ein neuer Held namens Doctrine (ein Vampir mit Schattenfähigkeiten) erscheint im kommenden Monat mit der neuen Season. Ein Trial für ihn ist direkt nach der Ankündigung spielbar.
  • Für Season 6 wurde zudem ein weiterer, mysteriöser Held angeteasert, der als Ermittler fungiert.
  • Es wurde ein spezielles Overwatch-Tabletop-Spiel für die BlizzCon vorgestellt, das von der Szene-Koryphäe Matthew Mercer entwickelt wurde. Ob es danach auch jemals spielbar sein wird, ist derzeit unklar.

Heroes of the Storm

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Heroes of the Storm zeigt neue Heldin Xal’Atath im Trailer
  • Das MOBA erhält neue Updates: Xal’atath (aus WoW) kommt als neue Heldin in den Nexus und ist ab Montag auf den Testservern (PTR) spielbar.
  • Für die Zukunft des Spiels wurden bereits weitere Helden angekündigt.
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Hearthstone

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Hearthstone: Reign of the Black Empire im Cinematic Trailer
  • Am 20. Oktober erscheint die Erweiterung „Reign of the Black Empire“, welche tausende Jahre in der Vergangenheit von Azeroth spielt.
  • Als neues Feature lassen sich Karten miteinander fusionieren. Außerdem wird ein 2-vs.-2-Spielmodus eingeführt.
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Das waren alle Ankündigungen der Opening Ceremony der BlizzCon 2026. Wollt ihr genau wissen, was gezeigt wurde, wann und wie die Stimmung so war, schaut in unserem Live-Ticker vorbei, mit dem wir auch die folgenden Panels für euch im Blick haben: BlizzCon 2026 – Alle Ankündigungen, Highlights, Trailer und mehr aus dem Stream im Live-Ticker

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