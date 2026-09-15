Der Chef von Kingdom Come 2 behauptet: Mit DLSS 5 sieht das Spiel endlich so aus, wie es aussehen sollte

DLSS 5 gilt unter Spielern als umstritten, da es die Grafik eines Spiels stark verändern kann. Daniel Vávra, Chef von Kingdom Come Deliverance 2, meint, dass die Vorwürfe viel schlimmer sind als es wirklich sei. So erklärte er anhand eines NPCs, dass DLSS 5 Charaktere viel besser darstellen könne.

Daniel Vávra ist der Chef hinter Kingdom Come Deliverance 2. Vávra gehört zu den Personen im Gaming-Bereich, die sich bewusst für künstliche Intelligenz im Gaming einsetzen und sich damit Kontroversen aussetzen. Erst kürzlich erklärte er Kritikern, dass ohnehin jeder KI benutzen würde und KI gar nicht so schlecht sei wie alle behaupten würden.

In einem aktuellen Post auf X.com reagiert er erneut auf Vorwürfe rund um DLSS 5 von Nvidia. Hier verglich er einen NPC im Spiel und erklärte, dass die Person dank DLSS 5 viel natürlicher aussehe. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.

Video starten Kingdom Come: Deliverance 2 zeigt Royal Edition mit allen DLCs fürs Mittelalter-Rollenspiel Autoplay

„Kommt viel näher an das heran, wie ich mir die Beleuchtung von Anfang an gewünscht hatte“

Was hat er genau gemacht? Vávra postete auf X.com ein vierteiliges Bild auf dem Kanal. Auf dem ersten Bild ist die Schauspielerin Kristýna Leichtová, die den NPC Katherine verkörpern soll. Die anderen drei Bilder zeigen den NPC ohne DLSS 5, mit DLSS 5 und eine „Slop“-Variante, wie er das Bild selbst überschreibt.

Er erklärte, dass das Bild mit DLSS 5 eine visuelle Darstellung liefert, die der tatsächlichen Schauspielerin weitaus näher kommt, da die verbesserte Beleuchtung viele Gesichtsdetails zum Vorschein bringt. In seinem umfangreichen Post auf X.com heißt es:

Noch einmal zum Thema DLSS und der unnötigen Hysterie drumherum. Das ist Katherine aus KCD 2. Sie wird von der bekannten tschechischen Schauspielerin Kristýna Leichtová verkörpert. Das erste Bild zeigt ein Foto von ihr. So haben wir sie 3D-gescannt. Anschließend haben wir ihr Aussehen und ihre Texturen manuell angepasst, da wir beim 3D-Scan kein Make-up verwenden und das Modell im Spiel eine ganze Reihe von Parametern erfüllen muss. Das zweite Bild zeigt ihr Aussehen im Standardspiel, das dritte zeigt DLSS 5, wenn es (meiner Meinung nach) richtig eingestellt ist, und das letzte zeigt, was passiert, wenn irgendein Idiot alle Schieberegler auf Maximum stellt. Wir können darüber diskutieren, ob Ihnen der leicht „geglättete“ ursprüngliche Look aus Bild 2 oder der natürlichere aus Bild 3 besser gefällt; auf jeden Fall ähnelt das Modell im Spiel in Bild 3 eindeutig am meisten der echten Schauspielerin, die Katherine spielt und die wir gescannt haben. Es ist zudem viel besser ausgeleuchtet, und die Details der Nase, der Augen, der Haarstruktur und der subtilen Schatten sowie die Knochen am Hals wirken definitiv natürlicher und realistischer – DLSS 5 fügt hier nichts Künstliches hinzu. Diese Details sind sowohl im Modell als auch in der Textur vorhanden; es ist nur so, dass sie aufgrund der Beleuchtung der Engine nicht so gut sichtbar sind, und DLSS 5 „korrigiert“ dies anhand der Normal Map und anderer Faktoren ziemlich genau.



Darüber hinaus wird diese spezielle Technologie niemandem den Arbeitsplatz wegnehmen. Für mich ist Bild 3 also eine Verbesserung und kommt viel näher an das heran, wie ich mir die Beleuchtung von Anfang an gewünscht hatte – was damals jedoch nicht möglich war. Hätten wir diese Technologie schon vor zwei Jahren gehabt und ich hätte mir gewünscht, dass die Figur „jünger“ aussieht, aber mit den Schatten und der Beleuchtung von DLSS 5, hätten wir das Modell entsprechend anpassen und so gestalten können. Natürlich wirft dies das Problem des „Uncanny Valley“ auf. Manchmal sieht es fast schon zu realistisch aus – ähnlich dem „Seifenoper“-Effekt in Filmen, wenn man die Bildinterpolation am Fernseher einschaltet. Als Kreative müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber es ist eine neue Technologie, und ich bin mir absolut sicher, dass sie sich verbessern wird.

Immer wieder äußert sich Vávra optimistisch über generative KI, ein aktuell ziemlich kontroverses Thema unter Gamern. Er nannte die Technik eine unausweichliche Zukunft (Quelle: PCGamesN).

DLSS ist ein exklusives Feature für Nvidia-Grafikkarten. Das hat aber einen Spieler und Modder nicht davon abgehalten, DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte zu aktivieren. Der Weg dorthin ist sehr einfach, die Performance ist zum aktuellen Zeitpunkt (September 2026) noch durchwachsen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern: Spieler aktiviert Nvidias DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte, zeigt, wie ihr das auch tun könnt