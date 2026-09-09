Spieler aktiviert Nvidias DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte, zeigt, wie ihr das auch tun könnt

DLSS ist ein exklusives Feature für Nvidia-Grafikkarten. Das hat aber einen Spieler und Modder nicht davon abgehalten, DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte zu aktivieren. Der Weg dorthin ist sehr einfach, die Performance ist zum aktuellen Zeitpunkt (September 2026) noch durchwachsen. Der Modder arbeitet aber bereits fleißig daran, das zu ändern.

DLSS ist eine Upscaling-Technologie von Nvidia, die Spiele in niedrigerer Auflösung berechnet und hochskaliert, um die Bildrate (FPS) deutlich zu steigern. DLSS 5 NR (Neural Rendering) erweitert das Upscaling noch um eine zusätzliche Ebene: Denn es werden nicht nur Pixel skaliert, sondern die Technik berechnet Beleuchtung und Materialien komplett neu. Dadurch verändert sich auch die Grafik.

Bisher ist DLSS 5 exklusiv nur für Grafikkarten der RTX-5000er-Reihe gedacht, weitere Generationen sollen später folgen.

Einem Modder ist es jetzt gelungen, DLSS 5 auf einer Radeon RX 9070 XT von AMD zu aktivieren. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.com. Der Aufwand ist überraschend gering, derzeit ist die Leistung aber sehr durchwachsen. Die Installation ist aber ziemlich einfach und setzt aktuell nur eine Grafikkarte voraus, die AMDs FSR beherrscht.

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DLSS 5 NR läuft auf einer AMD-Grafikkarte, aber mit schwacher Performance

Warum läuft DLSS auf einer Nvidia-GPU? DLSS 5 Neural Rendering (NR) ist bei seinem aktuellen Modell auf FP8 angewiesen. Das ist ein 8-Bit-Gleitkommaformat, welches zur Berechnung verwendet wird. AMDs 9000er-Reihe bietet eine native Hardwareunterstützung für FP8 an.

In einem Testvideo kann man sehen, wie DLSS 5 NR auf einer Radeon RX 9070 XT läuft. Das heißt, die grafischen Verbesserungen kann man selbst mit einer AMD-Karte verwenden, aber die FPS sinken deutlich:

Ohne aktiviertes DLSS 5 liegen die FPS zwischen 80 und 90, mit DLSS 5 NR sinken die FPS auf etwa 10 FPS. Das ist aus Gaming-Perspektive unspielbar. Der Grund dafür dürfte die fehlende Optimierung sein, obendrein ist ohnehin nie vorgesehen gewesen, dass DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte funktioniert.

Der Modder “Ancient Gameplays” hat seitdem fleißig an seiner Version gearbeitet, mittlerweile läuft „Cyberpunk 2077“ mit 30 FPS in Full-HD. Das ist immer noch deutlich weniger als vorher. Das YouTube-Video haben wir euch hier eingebunden:

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DLSS 5 NR auf AMD-Grafikkarte aktivieren – So geht es in wenigen Schritten

Welche Voraussetzungen gibt es? Ihr braucht ein Spiel, welches DirectX 12 unterstützt und unter Windows 11 läuft. Vulkan ist geplant, wird aber noch nicht unterstützt. Außerdem benötigt ihr eine Grafikkarte der RX-9000er-Reihe, es soll aber auch auf der älteren Generation (RX 7000) laufen.

Der Entwickler weist obendrein ausdrücklich daraufhin, dass Spiele mit Anti-Cheat-Schutz die DLL blockieren. Daher sollte man den Trick nur mit deaktiviertem Anti-Cheat-Schutz verwenden, also am besten in Einzelspieler-Titeln.

Wie kann man DLSS 5 aktivieren?

Die Datei „dlssnr_on_amd_setup.exe“ muss in den Ordner „bin\x64“ kopiert werden, beispielsweise in „Cyberpunk 2077.“ Die Datei erhaltet ihr direkt beim Entwickler auf Github.com.

Im nächsten Schritt müsst ihr die Datei „nvngx_dlssnr.dl“ herunterladen und im selben Ordner ablegen wie die exe-Datei.

Jetzt müsst ihr die Setup-Datei aus dem ersten Schritt ausführen und die Anweisungen befolgen. Anschließend könnt ihr das Spiel starten und FSR aktivieren (entweder FSR 3 oder FSR 4).

Wenn ihr Taste „End“ drückt, um das Overlay zu schließen, müsst ihr die ausführbare Datei erneut ausführen und „Update“ (U) oder „Remove“ (R) wählen, um DLSS 5 NR im Spiel zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Was ist die bessere Option? Ohne die grafischen Veränderungen dürfte in den meisten Fällen FSR 3 oder 4 die bessere Option für eure Grafikkarte sein. Denn damit könnt ihr in Cyberpunk 2077 kräftig steigern. Insbesondere mit einer Grafikkarte der 9000er-Generation von AMD profitiert ihr enorm von FSR 4. Das können wir euch aus eigener Erfahrung berichten. Alle Spiele, die FSR 4.0 unterstützen, findet ihr als Liste auf MeinMMO.

DLSS 5 sorgte bereits bei der ersten Preview für eine Debatte unter PC-Spielern. Modder haben nun vorzeitig Zugriff auf die Technik gefunden, und was sie der Community zeigen, stößt keinesfalls auf begeisterte Stimmen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Spieler können nicht fassen, was DLSS 5 mit ihren lieb gewonnenen Gaming-Helden macht: „Dass die Leute das als gut bezeichnen“