Vor wenigen Monaten scheiterte AMD krachend mit einem Feature für Grafikkarten – Dank Avatar ist die Funktion zurück und so gut wie nie zuvor

AMD und Nvidia liefern sich einen regen Wettstreit, wenn es um neue Features für Grafikkarten geht. Doch AMD scheiterte im Oktober 2023 mit seiner neusten Technik FSR 3 „Fluid Motion Frames“. Doch nach dem Release von Avatar: Frontiers of Pandora sieht plötzlich alles ganz anders aus.

Mit „Fluid Motion Frames“ wollte man Nvidias Frame Generation für DLSS Paroli bieten. Doch das klappte zu Beginn eher schlecht als recht und es gab viel Kritik für die vielen Fehler und die fehlende Transparenz von AMD.

2 Monate später hat sich die Situation nun geändert – und das vor allem ins Positive. MeinMMO blickt zurück und erklärt, wo „Fluid Motion Frames“ derzeit steht.

Mehr zum Thema AMDs neues Patent könnte für Grafikkarten endlich bieten, was Ryzen für AMDs CPUs getan hat von Benedikt Schlotmann

Im Oktober 2023 startet neues Feature mit großen Problemen

AMD bot im Oktober 2023 FSR 3 inklusive „Fluid Motion Frames“ (FMF) an. FMF ist AMDs Konkurrenztechnologie zu Nvidias DLSS Frame Generation, letztere lässt sich nur mit Nvidia-Grafikkarten verwenden.

Die Technik „Fluid Motion Frames“ (FMF) erstellt künstliche Zwischenbilder zwischen jeweils zwei gerenderten Frames. Das soll das Spiel flüssiger darstellen und FSR (DLSS bei Nvidia) unterstützen . AMDs Technik muss aktiv in Spiele eingebaut werden, während Nvidias Frame Generation auch ohne funktioniert. AMDs FMF läuft nur mit Grafikkarten der RX 7000- und RX 6000-Generation.

Doch zum Release im Oktober unterstützten erst einmal nur zwei Spiele das neue Feature:

Forspoken, welches von Kritikern zum Release zerissen wurde.

Und der Magie-Egoshooter Immortals of Aveum.

Doch obwohl die Bildqualität in einem ersten Test erstaunlich gut ist, wurden die Tests von einer ganzen Menge Probleme, Fehler und Abstürzen begleitet. Sowohl die Kollegen von ComputerBase als auch PCGamesHardware kritisierten in ihren Tests, dass die Software unfertig wirkte und noch ausbaufähig sei. Vieles lasse sich auch nur bedingt nachprüfen, da AMD insgesamt wenig transparent sei, wie denn dieses Feature überhaupt funktioniere.

Befürchtungen bei Spielern: Spiele wie Starfield, wo AMD als Technologie-Partner auftritt, fehlte das Feature dann völlig und AMD sprach kein Wort davon. Einige befürchteten schon, dass AMD das nur lieblos gestartete „Fluid Motion Frames“ wieder abgesägt hätte, um seine Reserven in wichtigere Bereiche zu investieren.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora kommt plötzlich die Wende

Wie sieht es aktuell aus? Mit dem neuen Spiel Avatar: Frontiers of Pandora startete ein drittes Spiel mit „Fluid Motion Frames.“ Wer jetzt vermutet, den gleichen Problemen wie noch in Forspoken und Immortals of Aveum zu begegnen, der dürfte überrascht werden.

So erklären die Kollegen von ComputerBase in ihrem Test zu Avatar: Frontiers of Pandora, dass AMDs FSR 3 Frame Generation tatsächlich die große Überraschung im Test sei:

Die meisten Bugs und Fehler hat AMD beseitigt.

Das katastrophale Framepacing wurde massiv verbessert.

Vsync hat keine Macke mehr und VRR funktioniert ebenfalls.

Nachdem „Fluid Motion Frames“ im Oktober 2023 noch dermaßen enttäuschte, sieht es jetzt völlig anders aus. Die Kollegen schreiben, „FSR 3 Frame Generation erlebt eine regelrechte Auferstehung.“ Die Kollegen schreiben positiv überrascht: “Zwei Monate später ist AMDs Frame Generation in Avatar durchaus als absolut ebenbürtig zu Nvidias DLSS Frame Generation zu bezeichnen.”

Wie geht es weiter? Viele hoffen jetzt, dass es das Feature in seiner ausgereiften Form nun auch in weitere Spiele schaffen wird. So erklärten bereits die Kollegen von PCGamesHardware, dass es „schier unzählige potenzielle Anwendungsgebiete für eine solche Frame Generation“ geben würde. Vor allem ältere Grafikkarten könnten dank solcher Features eine zweite Chance erhalten.

Mehr zu Avatar: Das neue Avatar: Frontiers of Pandora hat jedoch nicht nur gute Neuigkeiten für PC-Spieler. Vor allem Spieler mit bestimmten Grafikkarten dürften große Probleme bekommen. Alle Details dazu lest ihr direkt auf MeinMMO:

Das neue Avatar-Spiel von Ubisoft hat eine schlechte Nachricht für viele Grafikkarten-Besitzer