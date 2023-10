Sie war eine der meistverkauften Grafikkarten von Nvidia, und doch ist es AMD, der ihre Lebensdauer im Gaming deutlich verlängert

Die GTX 1060 gehört zu den bestverkauften Grafikkarten von Nvidia und führte jahrelang Bestenlisten an. Doch nun sorgt ein Feature von AMD dafür, dass die Grafikkarte noch einmal eine Renaissance erleben könnte.

Mit AMD FidelityFX Super Resolution, oder kurz FSR, hat AMD ein Technik im Gepäck, die ähnlich wie DLSS funktioniert. AMD hat aber einen Vorteil: FSR funktioniert auch mit Grafikkarten der Konkurrenz.

AMD empfiehlt für die Verwendung Radeon-GPUs der Serien RX 6000 und RX 7000 oder Grafikkarten der RTX 20-Serie oder neuer. Ihr könnt jedoch FSR und auch andere Features auch mit älteren GPUs aktivieren.

Der Tech-YouTuber namens Daniel Owen hat jedoch beschlossen, es trotzdem zu versuchen und eine GeForce GTX 1060 und eine GTX 1070 in Immortals of Aveum zu testen. Dieses Spiel verwendet die Unreal Engine 5 und beide haben anspruchsvolle Anforderungen.

AMDs Technik verdoppelt beinahe die FPS mit der GTX 1060

Was gibt es zu sehen? Zuerst testet der YouTuber die Spiele in einer normalen Full-HD-Auflösung (1080p). Doch hier zeigt sich schnell, dass die beiden Nvidia-Grafikkarten an ihre Grenzen kommen. Selbst bei niedriger Qualität liegen die Titel bei 20 FPS.

Im nächsten Schritt schaltet Daniel Owen AMDs FSR 3.0 in Immortals of Aveum ein. Das geht problemlos über die Grafikeinstellungen im Spiel. Und sofort steigt die Framerate deutlich, verdoppelt sich beinahe. Anstatt bei 20 FPS liegen die FPS jetzt eher bei 35, sacken bei schnellen Bewegungen aber knapp unter die 30. Wie das im Spiel aussieht, könnt ihr euch im Video des YouTubers ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gibt es auch Nachteile? Ja, die gibt es. Zum einen ist AMDs FSR ein sogenannter Upscaler. Das bedeutet: Das Spiel wird auf einer niedrigeren Auflösung berechnet und dann hochskaliert. Darunter leidet jedoch auch die Bildqualität. Bei schnellen Bewegungen wirken etwa Texturen leicht verschwommen.

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Technik die Latenzzeit im Spiel leicht erhöht, weil die Bilder neu berechnet werden. Vor allem auf niedrigen Frameraten wirkt die Steuerung dann etwas träge.

Ein dritter Nachteil, den man ebenfalls wissen sollte: AMDs FSR 3.0 ist derzeit nur in 2 Spielen verfügbar: Immortals of Aveum und Forespoken. In beiden Spielen funktioniert FSR 3.0 gut bis hervorragend, aber noch bleibt die Spieleauswahl dürftig. Doch das könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten ändern.

Die GTX 1060 gehört zu den beliebtesten Grafikkarten von Nvidia

Was ist die GTX 1060 überhaupt? Mit der GTX 1060 brachte Nvidia 2016 eine Grafikkarte auf den Markt, die schnell zu einem Bestseller wurde. AMD folgte dann wenig später mit seiner Radeon RX 480, die auf die Polaris-Architektur setzte.

Die GTX 1060 belegte in etlichen Bestenlisten und auch bei der Steam-Hardware-Umfrage oft die Spitzenplätze. Das lag vor allem an ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch heute wird sie noch oft und gern verwendet, da sie für Budget-Gaming in Full-HD immer noch genug Leistung bietet.

Sollte AMDs FSR jetzt auch in anderen Spielen solche Vorteile zeigen, dann dürften die älteren Grafikkarten durchaus wieder eine Renaissance erleben. Denn nicht viele haben große Lust, viel Geld in eine neue Grafikkarte zu investieren. Andere warten jahrelang, bis sie sich ihre Grafikkarte ihrer Träume leisten können:

Ein Gamer will unbedingt eine 1200-Euro-Grafikkarte kaufen, doch die ist ihm zu teuer – 6 Jahre später bekommt er die GPU seiner Träume für 300 Euro