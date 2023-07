Ein Gamer will unbedingt eine 1200-Euro-Grafikkarte kaufen, doch die ihm zu teuer – 6 Jahre später bekommt er die GPU seiner Träume für 300 Euro

Ein Nutzer wollte gern eine besondere Titan-Grafikkarte von Nvidia kaufen. Doch damals war er pleite und konnte sich die GPU nicht leisten. Jetzt nutzte er die Chance und konnte sie besonders günstig ergattern.

Ein Spieler wollte vor ein paar Jahren unbedingt eine Nvidia Titan Xp haben. Als die Grafikkarte 2017 erschien, war sie auch entsprechend teuer, immerhin verlangte Nvidia 1.200 Euro für die Grafikkarte. Das war dem Nutzer damals jedoch zu viel. Jetzt hat er 6 Jahre später für 300 Euro bekommen, wie er auf reddit.com erzählt.

Doch warum ist so eine Grafikkarte überhaupt so begehrt? Das liegt vor allem am einzigartigen Design.

Die Titan xp galt als schnellste Grafikkarte seiner Zeit, war aber kein Preis-Leistungs-Tipp

Was ist das überhaupt für eine Grafikkarte? Das Besondere an der Grafikkarte ist jedoch nicht die Leistung, sondern das Design. Denn Nvidia verkaufte seine Grafikkarten als besondere Collector’s Edition (via Gamestar.de):

Nvidia verkaufte eine Titan Xp als „Galactic Empire“, mit den Symbolen des Imperiums in einem schwarzen Showcase.

Eine zweite Edition verkaufte man als „Jedi Order“ mit den Symbolen des Jedi-Ordens in einem weißen Showcase.

Obendrein leuchteten die Grafikkarten noch in der passenden Farbe: Die Imperiums-Karte leuchtete rot, die Jedi-Karte grün und das sieht auf alten Bildern verdammt schick aus.

Außer dem einzigartigen Design bot die Grafikkarte aber sonst nicht mehr Leistung oder andere Vorteile: Im Inneren steckte weiterhin der Grafikchip einer Titan Xp und auch andere technische Eigenschaften, wie der Videospeicher, blieben gleich.

Wie gut war die Grafikkarte? Die Nvidia-Grafikkarte gehörte 2017 zwar zu den schnellsten Grafikkarten überhaupt und setzte sich in vielen Benchmarks direkt an die Spitze.

Dennoch war sie bereits zum Release schon keine wirkliche Empfehlung mehr. Das lag vor allem am Preis: Denn bereits zum Release der Titan-Xp konnte man die Geforce GTX 1080 Ti für die Hälfte des Preises der xp kaufen und bot im Schnitt nur rund 5 % weniger Leistung als die Xp.

Viele Spieler griffen dann doch lieber zur fast genauso schnellen, aber günstigeren GTX 1080 T, und investierten die restlichen 600 Euro in andere Hardware.

Hersteller zeigen regelmäßige limitierte Grafikkarten

Sind solche Grafikkarten ungewöhnlich? Grundsätzlich greifen viele Hersteller gern in die Trickkiste des Marketings, um Gamer mit besonderen Angeboten von ihren Produkten zu überzeugen. Und das ist auch bei Grafikkarten immer wieder der Fall.

So hat etwa ASUS eine Hardware-Reihe im Evangelion-Design vorgestellt (via asus.com). Das ist eine Anime-Reihe, die sich vor allem in Asien großer Beliebtheit erfreut.

Auch andere Entwickler bieten solche Kooperationen an, mit PC-Spielen, Serien oder Filmen. Häufig gibt es solche Produkte in sehr begrenzter Stückzahl, um das Interesse der Spieler zu steigern. In einigen Fällen werden solche Grafikkarten auch verlost und werden so zu einzigartigen Sammlerstücken, die dann später viel Geld wert sind, wenn sie nicht in Computer verbaut werden.

Eine dieser einzigartigen Grafikkarten verloste kürzlich der Entwickler CD Projekt Red zum Cyberpunk 2077 Release. Doch auch hier gab es einen Haken für deutsche Nutzer:

Die RTX 3080 im Cyberpunk-Stil sieht richtig gut aus