Nvidia verschenkt eine RTX 3080 Ti an Gamer. Die Grafikkarte kommt im Matrix-Design und sieht auch sonst richtig gut aus.

Grafikkarten sind aktuell entweder kaum erhältlich oder nur sehr teuer. Daher nutzen viele Gamer jede Chance, um an eine potente Grafikkarte heranzukommen. Nun hat Nvidia eine ganz besondere Verlosung mit einer Grafikkarte gestartet.

Die Grafikkarte sieht richtig gut aus und dürfte vielen Usern gefallen, doch für deutsche User hat die Aktionen einen großen Haken.

Grafikkarte im Matrix-Design ist besondere Aktion zum Kinostart

Was ist das für eine Aktion? Offiziell startet am 14. Januar der neuste Matrix-Film in China ins Kino. Aus diesem Grund hat sich Nvidia eine besondere Aktion überlegt und eine einzigartige Grafikkarte vorgestellt. Die Verlosung läuft laut offiziellem Blogpost bis zum 21. Januar und dann wird der Gewinner ermittelt.

Was ist der Haken? Die Aktion mit der besonderen Nvidia-Grafikkarte läuft nur in China. Das bedeutet, dass deutsche Nutzer mit einer deutschen Adresse an der Verlosung nicht teilnehmen können. Solltet ihr noch keine Grafikkarte bekommen haben, dann stellt das Gewinnspiel daher keine Möglichkeit für euch dar, an eine Grafikkarte für wenig Geld zu kommen.

Diese GeForce RTX 3080 Ti Gaming-Grafikkarte mit grünem Code-Regen-Thema ist eine Hommage an den klassischen Sci-Fi-Film. Ausgestattet mit NVIDIAs RTX-Architektur der zweiten Generation, bringt sie eine echte “immersive” realistische Erfahrung in die virtuelle 3D-Welt. Tausende von Fans und Spielern, bitte trefft eure “Wahl”! Wir feiern den @Warner Bros.Film #The Matrix: The Matrix Reboot#, der heute landesweit veröffentlicht wird! Dies ist die einzige limitierte Auflage in China. Wenn du dieses Weibo weiterleitest und in einem Satz deinen doppelten Status als Matrix-Fan und GeForce-Hardcore-Spieler beweist, hast du die Chance, diese Grafikkarte zu gewinnen! Verlosung am 21. Januar Nvidia, maschinell übersetzt (via weibu.com)

Was ist das für eine Grafikkarte? Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine RTX 3080 Ti. Die offizielle UVP von Nvidia liegt bei 1.199 Euro, im freien Handel bekommt ihr die Karte für 2000 Euro aufwärts. Es handelt sich dabei um die offizielle Founder’s Edition der RTX 3080 Ti mit einem besonderen Matrix-Design.



Detailansichten der RTX 3080 Ti im Matrix-Design

Die GeForce RTX 3080 Ti gehört zu den aktuell schnellsten Grafikkarten, die Nvidia im Angebot hat. In unabhängigen Tests liegt die RTX 3080 Ti nur 2 Prozent hinter der RTX 3090, aber mit 11 Prozent deutlich vor der RTX 3080 ohne Ti. Vor allem die hohe UVP von 1.199 Euro stand bei Testern in der Kritik, ungeachtet, dass ihr eine richtig schnelle Grafikkarte für das Geld bekommt. Für wen sich die Grafikkarte lohnt und wer wirklich so viel Geld ausgeben sollte, das könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

RTX 3080 Ti kaufen – für wen lohnt sich jetzt die neue Nvidia-Grafikkarte?

Das ist nicht die erste Grafikkarte, die Nvidia exklusiv in China verschenkt

Gab es schon einmal so eine Aktion? Bereits 2020 hatte Nvidia schon einmal ein solches Giveaway veranstaltet. Hier hatte CD Projekt Red gemeinsam mit Nvidia eine RTX 3080 im Cyberpunk-Stil vorgestellt. Auch hier hatte Nvidia wie bei der Matrix-Karte auf ein einzigartiges Design gesetzt, was bei vielen Usern richtig gut ankam.

Dabei war die Aktion auch nur für chinesische Nutzer. Mit einer deutschen Adresse konnte man an der Verlosung nicht teilnehmen. Die Aktion kam auf jeden Fall in China gut an. Am Ende hatten sich über 1 Million Teilnehmer registriert, um zumindest eine kleine Chance auf die einzigartige Nvidia-Grafikkarte zu haben.

Die RTX 3080 im Cyberpunk-Stil sieht richtig gut aus und das ist schlecht für euch