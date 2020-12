Mittlerweile hat sich sogar jemand die Mühe gemacht und einen coolen Trailer gebaut, in dem er Cyberpunk 2077 mit World of Warcraft mixt. Was dabei heraus kommt, das könnt ihr euch in unserem Artikel ansehen:

Mittlerweile hat CD Project Red klargemacht, dass das Spiel auf jeden Fall am 10. Dezember 2020 erscheinen wird und es keine vierte Verschiebung des Spiels geben soll. Während eines „Earning Call“ hatte man noch einmal deutlich gemacht, dass es keine weitere Verschiebung geben wird (via reddit.com ).

Was ist der Haken? Diese Angebote vor dem Release des Spiels gelten nur für chinesischen Fans. Das heißt, ihr könnt an der Verlosung mit einer deutschen Adresse nicht teilnehmen.

Bei der Grafikkarte handelt es sich dem Aussehen und Lüfter nach um ein Modell der Founders-Edition von Nvidia mit Cyperpunk-2077-Design. Die GeForce RTX 3080 hatte sehr gut in den Tests abgeschnitten. Denn sie bietet zu einem fairen Preis eine hohe Leistung für 4K-Gaming mit Raytracing. Doch die Grafikkarte ist so enorm beliebt, dass die RTX 3080 rasch ausverkauft war .

