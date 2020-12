Mix aus Cyberpunk 2077 und WoW ist viel besser, als er sein dürfte

Cyberpunk 2077 mit Charakteren aus World of Warcraft? So genial würde es aussehen – und so viel Arbeit steckt drin.

Egal wie lange man darüber nachdenkt, Cyberpunk 2077 und World of Warcraft haben kaum etwas gemein. Ein Crossover aus beiden Spielen klingt absurd und wohl die wenigsten könnten sich vorstellen, dass sowas wirklich gut aussehen kann. Zum Glück gibt es jemanden, der zu diesen „wenigsten“ gehört und das Ganze einfach mal in einem coolen Trailer umgesetzt hat.

Das ist zu sehen: Das Video zeigt den Trailer von Cyberpunk 2077 aus dem Jahr 2018. Damals wurde er auf der E3 vorgestellt. Allerdings wurde nur die Tonspur benutzt, die ganze Optik des Trailers wurde mit den Figuren aus World of Warcraft nachgestellt. Egal ob Elfen in enganliegender Kleidung mit Neon-Tattoos oder stämmige Orcs mit Raketenwerfern und Cyber-Augen – alles hat im Trailer einen Platz gefunden:

Welche Orte wurde benutzt? Viele Orte scheinen manuell gebaut worden zu sein und auch zahlreiche der Charaktere wurden nachträglich bearbeitet, um etwa mit technischen Gerätschaften oder Tattoos ausgestattet zu werden. Einige Umgebungen dürften die Spieler aber kennen, so sind Teile der vermeintlichen „Night City“ einfach aus Mechagon übernommen. Andere Teile kommen aus dem Goblin-Startgebiet oder sind gar komplett neu erstellt worden.

Es ist erstaunlich zu sehen, wie schnell man sich an diesen gemischten Stil gewöhnt. Da kommt man ja fast ins Träumen und malt sich aus, dass eines Tages auch die Goblin- und Gnomenstädte in World of Warcraft so aussehen könnten.

Viele Details, die begeistern: Wer sich den Trailer im Detail anschaut, findet extrem viele Anspielungen und Einzelheiten aus anderen Spielen und Medien. So kann man etwa an einer Wand das Spraylogo „Well played“ sehen, das aus Hearthstone kommt. Knapp daneben sieht man einen Charakter aus dem Anime „Neon Genesis Evangelion“, der ebenfalls in einer dystopischen Zukunft spielte.

Hearthstone und Neon Genesis Evangelion auf einem Bild.

Kann so ein Setting klappen? So ganz neu ist diese Idee eines gemischten Settings übrigens nicht. Wenn man World of Warcraft mit Cyberpunk 2077 mischen würde, dann hätte man ziemlich genau die Welt von Shadowrun.

Das ist eine futuristische Spielwelt, in der auch alles von großen Konzernen regiert wird, gleichzeitig aber die Magie mit Elfen, Trollen und Drachen Einzug in die Welt gehalten hat.

Eine scheinbar irre Kombination, die aber durchaus gut funktionieren kann – das hatte auch der Film „Bright“ vor einigen Jahren bewiesen.

Was haltet ihr von diesem Trailer? Eine coole Idee oder sind das zwei Spiele, die man einfach nicht miteinander mischen sollte?

Cyberpunk bekommt gerade viel unerwartete Werbung – wie etwa eine Porno-Parodie, die schon vor dem Spiel erschien.