Corepunk: Wie ein neues MMORPG mit dem Gameplay von LoL begeistert

Genre: MMORPG| Entwickler: Artificial Core| Plattform: PC| Release: 2021

Das abgedrehte kommende MMORPG Corepunk erinnert an viele Genres und Stilrichtungen. So mischt es fröhlich Fantasy, Cyberpunk und Post-Apokalypse. Doch auch im Gameplay haben die Entwickler ein paar kuriose Eigenheiten ausgeheckt und sich unter anderem an League of Legends (LoL) orientiert. MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn hat sich im Interview mit Game Producer Eugene Kiver unterhalten und stellt euch die Besonderheiten von Corepunk vor.

Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bunte Grafik und das punkige SciFi-Fantasy-Setting des verstorbenen MMORPGs WildStar mit dem Gameplay eines MOBA à la League of Legends (LoL) vermischt hätte.

Das Spiel stammt von dem niederländischen Studio Artificial Core aus Amsterdam und wird ebenfalls in der ukrainischen Stadt Kiew programmiert. Zum Einsatz kommt die vielseitige Unity-Engine.

Corepunk ist schon seit gut 5 Jahren in Entwicklung und soll 2021 als Buy2Play-Titel erscheinen. Es soll zusätzlich noch kosmetische Items geben, die aber keine Spielvorteile bieten.

Das Gameplay mit der Mischung aus Skillshots und AoE mit Auto-Attacks erinnert an LoL.

Wie kommt Corepunk an? Der verrückte Genre-Mix scheint durchaus den Nerv der Zielgruppe getroffen zu haben. Ein 15-minütiges Gameplay-Reveal-Video über auf der Seite IGN erzielte bereits im Juni 2020 über 125.000 Views. Dazu gab es viele Kommentare, die sich positiv und interessiert zu dem Spiel zeigten und im Verhältnis überwogen die Likes klar die Dislikes.

Doch was steckt alles in dem kuriosen Spiel, das gleich mehrere Genres verbindet und dabei so ziemlich jede „Punk“-Stilrichtung mitnimmt? Was soll Corepunk sein und wer ist die Zielgruppe?

MeinMMO hat für euch alle verfügbaren Infos zu Corepunk gesichtet und ein exklusives Interview mit dem Producer Eugene Kiver geführt, um noch mehr konkrete Infos zum neuen MMORPG herauszubekommen.

Eugene Kiver, Producer von Corepunk, stand uns zum Interview zur Verfügung.

Corepunk – Was soll das eigentlich sein?

Was bietet Corepunk? In Corepunk spielt ihr einen Helden in einer bizarren Welt, die eine Mischung aus Fantasy, Post-Apokalypse und Cyberpunk-SciFi darstellt. Auf den ersten Blick sieht das Spiel aus, als wenn man das abgedrehte MMORPG WildStar mit LoL gekreuzt hätte. Statt Lanes und Jungle zu sichern und taktisch um Abwehrtürme zu kämpfen, macht man halt Quests und Open-PvP.

Der Trailer nimmt sich nicht sonderlich ernst.

Wie ist das Gameplay von Corepunk? Dieser Vergleich zum MOBA-und MMORPG-Gameplay trifft im Kern zu. Denn in Corepunk habt ihr ein Gameplay, das an klassische MMORPGs wie WoW erinnert. Ihr nutzt für eure normalen Attacken und einige Skills Tab-Targeting, kein Action-Combat. Das heißt, ihr wählt ein Ziel fest aus und eure Aktionen treffen dann automatisch.

Es gibt aber auch die aus League of Legends und Co. bekannten „Skillshots“ und AoE-Skills. Die müsst ihr von Hand ausrichten und könnt so – abhängig vom eigenen Geschick – besonders vernichtende Angriffe mitten in die Gegnerhorde semmeln.

Das Gameplay sieht auf den bisher verfügbaren Videos eher gemütlich und fast schon langsam aus. Das sei aber Absicht. Laut den Entwicklern sollt ihr später Items und Eigenschaften bekommen, die euch auf Wunsch signifikant schneller laufen und zuschlagen lassen.

Hier erklärt der Chef, wie es mit der Geschwindigkeit zugeht.

Wann startet die Beta? Obwohl die Corona-Krise bei Artifical Core für Probleme sorgte, habe man die Situation wohl im Griff und sei seit kurzem wieder ins Studio zurückgekehrt. Daher sieht Eugene den Start einer Closed Beta für das Jahresende 2020 nicht in Gefahr.

Auf meine Frage hin, ob er mit Jahresende eher „September“ oder doch eher „Weihnachten“ meinte, gab Eugene schmunzelnd klar „Rechne eher mit Weihnachten“ an. Wenn aber alles klappt wie geplant und nicht weitere Katastrophen eintreten, sollte womöglich sogar eine Open Beta am Jahresende möglich sein.

Die Release-Version ist dann nach wie vor für 2021 geplant. Auf der offiziellen Seite von Corepunk könnt ihr euch für die Beta anmelden.

Corepunk mixt verschiedene Stile, beispielsweise Fantasy und Cyberpunk.

Auf welchen Plattformen kommt Corepunk? Erstmal wird Corepunk ausschließlich für den PC erscheinen. Doch hier hatte Eugene nette Neuigkeiten für uns. Man hat als Langzeitziel nach dem Launch auch den Start auf den Konsolen PlayStation und Xbox im Blick. Womöglich sogar auf den neuen Versionen PS5 und Xbox Series X.

Offenes PvP, Fog of War, Endgame und Klassenvielfalt – Das sind die Besonderheiten von Corepunk

Was ist das große Alleinstellungsmerkmal von Corepunk? Als großes Merkmal nannte mir Eugene zuerst die Top-Down-Ansicht und den „Fog of War“. Also ein aus Strategiespielen bekannter „Nebel des Krieges“, der die Spielwelt verdeckt, die eure Spielfigur nicht sehen kann. Das würde für einen besonderen Kick an Spannung sorgen:

Die Top-Down-Ansicht und der „Fog of War“, das sind die wichtigen Alleinstellungsmerkmale. Das ist wichtig für unsere Spielerfahrung. Man weiß so nie, was hinter der nächsten Ecke auf einen wartet. Das macht die Spannung aus, man kann jederzeit auf etwas Gefährliches treffen. Ein Beispiel: Du rennst mit deiner Gruppe in der offenen Welt einer anderen Gruppe in die Arme. Die haben es auf denselben Open-World-Boss abgesehen wie ihr. Da könnte jetzt alles Mögliche passieren. Sie könnten dir helfen, sie könnten euch aber auch angreifen, wir haben Open-World-PvP. Das macht die Spannung aus. Wenn man eine Teleport-Fähigkeit hat – die kann man sich etwa via Artefakte holen, wenn man keinen Skill dafür besitzt – kann man so schnell ein Versteck finden und sich vor Gegnern verbergen. Das ist ein wichtiges Merkmal. In einem Spiel, in dem man eh alles sieht, ist das nicht so einfach möglich.

Das gilt übrigens auch für das Erkunden der Spielwelt. Da man nie weiß, was euch hinter der nächsten Biegung erwartet, macht das Erkunden der Spielwelt besonders viel Spaß und ist einer der großen Motivationspunkte von Corepunk.

Hier seht ihr den Fog-of-War im Spiel. Was sich da oben versteckt, seht ihr erst, wenn ihr hingeht.

Ebenfalls cool: Wenn ein Spieler etwas Spannendes findet, kann er es via Ping-System schnell seinen Kameraden mitteilen. Außerdem gibt es einen dynamischen Tag/Nacht-Wechsel. Das erhöht die Atmosphäre beim Erkunden noch zusätzlich.

Doch in zwei Aspekten unterscheiden sich die Aufgaben vom Großteil der anderen MMORPGs. Euer Held nickt zum einen nicht nur stumm die Aufgaben der NPCs ab. Er oder sie hat eine eigene Stimme und spricht selbst, wenn ihr eine Option im Dialogmenü anklickt. Das sorgt für eine viel dichtere Atmosphäre und Identifikation mit dem Charakter.

In manchen Quests habt ihr außerdem die Wahl, was ihr tun wollt. So sollt ihr etwa auf einem Schrottplatz Ersatzteile besorgen, um den Table-Dance-Sex-Bot in einer schäbigen Kneipe zu reparieren. Doch auf dem Schrottplatz haben sich versprengte Soldaten eingenistet. Deren Kommandant verlangt, dass ihr ihm weitere Teile bringt, dann würde er nicht das Feuer eröffnen. Es liegt an euch, welchen Weg ihr wählt.

Im Gameplay-Video dazu verweigern die Helden dies und es folgt ein brutaler Bossfight, den die beiden Spieler gerade so gewinnen und sich so die Soldaten in Zukunft zum Feind machen. Wer also solche Art von Quests in Story-MMORPGs wie SWTOR oder ESO schon gut fand, der wird hier wohl auf seine Kosten kommen.

Hier seht ihr das aktuelle Gameplay sowie den Ablauf einer Quest.

Helden oder Klassen? So viel Rollenspiel steckt in Corepunk

Welche Klassen könnt ihr spielen? Wer erste Videos zu Corepunk sieht, dem fällt schnell auf, dass die „Klassen“ im Spiel eher wie vordefinierte Helden in einem MOBA aussehen. Sie heißen auch Helden und umfassen unter anderem gepanzerte Orks, Paladine, Schwertkämpfer und zierliche Mädchen mit Katzenöhrchen und Sprengstoff.

Kann man also nur die vorgegebenen Typen wie den Ork „Ironclad“ oder das quirlige „Bombergirl“ spielen? Hier gibt Eugene zum Glück Entwarnung:

Du kannst bei einem Helden einiges anpassen, zum Beispiel das Geschlecht. Und du kannst dein Aussehen anpassen. Das ist bei einem MMO echt wichtig, ebenso wie für Action-RPG-Spieler. Jeder Held hat drei Waffenmeisterschaften, also drei Waffen, die man mit diesem Helden benutzen kann. Und diese Meisterschaft definiert deine Klasse. Jeder Held kann so drei Klassen darstellen. In unserem Gameplay-Trailer, da sind ja zwei Charaktere in einer Gruppe. Das ist ein und derselbe Held! Der männliche Held ist auf Nahkampf mit Schwertern geskillt, die andere ist weiblich und wurde als Bogenschützin aufgestellt.

Wer also statt „Bombergirl“ lieber „Bomberboy“ spielen will und das noch mit ganz anderen Waffen, der kann das in Corepunk wohl problemlos so machen.

Hier seht ihr die Vielfalt der Anpassungs-Optionen. Jeder Held ist Wahlweise männlich oder weiblich.

Welche Klassenrollen gibt es? Die Klassen in Corepunk lassen sich also sowohl optisch als auch beim Spielstil vielfältig anpassen. Jeder „Held“ kann drei verschiedene Klassen verkörpern, die je bis zu 14 Skills haben. Doch wie sieht es mit Rollen aus? Setzt Corepunk auf die „Heilige Dreifaltigkeit der MMORPGS“, also das Gespann aus Tank, Heiler und DPS-Klasse?

Das bejahte Eugene, er sagte aber, dass es neben den oben genannten Rollen noch den „Support“ gäbe. Moment, dachte ich mir dann: Ist Support nicht im Prinzip der Heiler?

Ja, nicht nur. Kurz gesagt, Support kann euch heilen. Aber Support kann auch Gegner aufhalten und behindern. Oder eben Spielern helfen, indem man unerreichbare Orte erreichbar macht. Die Support-Klasse ist eigentlich eher für Kontrolle zuständig.

So läuft das PvP in Corepunk

Wie sieht das PvP aus? Nachdem schon mehrfach das PvP angesprochen wurde, fragte ich Eugene auch dazu aus. Er verriet mir, dass es die aus anderen MMORPGs bekannten PvP-Instanzen, wie Arena und Schlachtfelder gibt. Aber ein Kernaspekt des Spiels ist das offene PvP mit Gildenkriegen, das aber optional ist. Dennoch wird es vom Entwickler klar empfohlen. Es gibt aber Sanktionen gegen willkürliches Ganking, also das gezielte Abschlachten von meist chancenlosen, niedrig stufigen Spielern:

Wenn du schwächere Spieler gankst, dann bekommst du negative Karma-Punkte. Dann kann dich jeder umbringen, ohne das ihm Strafe droht. Und wenn du getötet wirst, steigt die Chance, dass du Items und Artefakte, die du gerade trägst, verlieren kannst. Das ist ein Anreiz für andere Spieler, dich zu töten, wenn du ein Ganker bist. Und als Ganker hast du gar nix davon, außer vielleicht die Befriedigung, schwache Gegner getötet zu haben. Wenn du also Low-Level-Spieler gankst, wirst du es schwer haben, das Spiel noch zu genießen.

Dazu erzählte er mir noch eine Annekdote, wie er in Albion Online einst als Founder besondere Items bekam. Die hat er aber nie benutzt, weil er Angst hatte, sie im Open-PvP zu verlieren. Daher sollen rechtschaffene Spieler im PvP bei Corepunk ihr Zeug behalten können, wenn sie im PvP besiegt werden.

Mit den richtigen Skills ist jeder Held im PvP mächtig.

Was sind die Vorteile von Gildenkriegen? Eugene nannte mir gegenüber, das es in der Open-World Kriege unter Gilden gäbe. Da könne man sich ungestraft gegenseitig killen und kein Karma verlieren. Doch was bringt das, abgesehen von der reinen Gaudi, andere Spieler zu verdreschen?

Wir haben eine Territoriums-Kontroll-Mechanik im Spiel. Wenn man als Gilde Territorien beherrscht, kann man von da Steuern einstreichen. Wenn man also die andere Gilde verprügelt und vertreibt, kann man das Territorium von dieser übernehmen. Dann gibt’s die schon genannten Steuern, aber ihr könnt da auch besser Farmen und Ressourcen abbauen. Zum Beispiel gibt es in einem Territorium ein episches Schwert von einem bestimmten Boss. Wenn euch die Gegend gehört, droppt es für euch schneller.

Kritische Frage: Endgame – Dicke Addons wie bei World of Warcraft in Planung

Wie schnell kommt man ins Endgame? In so gut wie jedem MMORPG ist die Frage nach dem Endgame essenziell. Immerhin gibt es die coolsten Inhalte meist erst, wenn man seinen Helden durchgelevelt hat und Corepunk will mit diesen Endgame-Inhalten richtig stark überzeugen. Doch oft ist gerade im Endgame die Luft bei vielen MMORPGs recht dünn und es gibt nur wenig zu tun. Hier will Corepunk aber auch einiges anders machen:

Unsere Spieler, vor allem erfahrene Spieler, werden schnell das Endgame-Level-Cap erreichen. Du wirst aber trotzdem in Ruhe die Story erleben können, man ist nur recht schnell im Endgame und das Meiste im Spiel ist auf dieser Stufe angesiedelt. Wir haben es 40/60 aufgeteilt. Also 60 Prozent der Welt ist High-End-Content.

Corepunk will euch auch in Zukunft viel neuen Content bieten.

So sieht die Zukunft aus: Corepunk will euch also schnell ins Endgame befördern und dort erst richtig loslegen. Doch wie stellen sich die Entwickler die Zukunft des Spiels vor? Immerhin scheiterten schon einige ambitionierte MMORPGs genau am Content-Nachschub. Wie will Corepunk solch ein Schicksal verhindern?

Ja, wir haben noch einiges vor, was wir in der Beta noch gar nicht reinbekommen werden. Wir werden Addons bringen, neue Kontinente in der Welt, mehr Helden, mehr Story. Im Prinzip so wie bei dem neuen Addon Shadowlands für World of Warcraft. Eine komplett neue Story, neue Gebiete und alles. Wir haben mit unserem aktuellen Content schon eine ziemlich tiefgründige Welt. Aber wir wissen, wie MMO-Spieler drauf sind. Wir sind ja auch so, wir wollen immer neuen Content von Zeit zu Zeit. Uns ist das bewusst. Wir wollen wirklich ein langfristiges, nachhaltiges MMO bauen, das die Spieler noch in Jahren spielen können. Da denke ich echt oft drüber nach. Daher denke ich nicht, dass der Content-Nachschub ein Problem sein wird. Wir werden tun, was wir können, um das zu verwirklichen.

Zumindest Eugene scheint also klar ein beinharter MMORPG-Fan zu sein, der sehr genau weiß, auf was es bei der langfristigen Entwicklung ankommt. Bleibt zu hoffen, dass er und sein Team der Herausforderung gewachsen sind.

Was soll „Corepunk“ überhaupt heißen? Das steckt hinter dem Titel

In unserem Interview mit Producer Eugene Kiver stellte ebenfalls Fragen um den abgedrehten Grafikstil des Spiels. Dazu gab er eine Geschichte der Punk-Genres zum Besten:



„Unser Stil war schon von Anfang an so. Wir mögen alle diese Stile. Wir mögen Fantasy, beziehungsweise ‚Manapunk‘. Dann mögen wir den Stil von Mad Max, da kam dann der post-apokalyptische Stil rein, also ‚Dieselpunk‘. Und wir lieben Steampunk! Als wir mit dem Spiel angefangen haben, gab es kaum Steampunk-Spiele. Daher wollten wir das auch haben. Und Cyberpunk! Wer mag nicht Cyberpunk? Daher haben wir das alles.“



Daraufhin fragte ich, ob das denn der Grund für den Namen des Spiels sei. Sozusagen Corepunk als der Kern (Core) aller „Punkigkeit“? Daraufhin lachte Eugene und meinte sogleich:



„Ja, kann man so sagen. Und ‚Core‘ ist ja auch der Name der Firma, Artificial Core. Und das Konzept eines Kerns ist auch tief in der Lore verwurzelt. Der Kern der Welt im Spiel ist so eine Art ‚Wiege des Lebens‘. Das ist nur nach einigen Ereignissen in der Vergangenheit explodiert. Und dann sind überall Portale aufgetaucht, die Artefakte und Dinge zurück in den Kern bringen.“

Lohnt es sich, auf Corepunk zu warten?

Wer soll Corepunk spielen? Auf die Frage nach der Zielgruppe nannte uns Eugene drei Sorten von Spielern, die wohl Ende 2020 sich die Beta anschauen sollten:

Unsere Zielgruppe sind zum einen Fans von MMORPGs, wie World of Warcraft, Guild Wars 2, Lineage 2, Final Fantasy XIV. Also vollwertige MMORPGs. Und dann werden sich wohl auch Spieler von Action-RPGs bei uns wohlfühlen, vor allem auf den höheren Leveln. Wir haben da dann 14 Fähigkeiten und ein erhöhtes Tempo im Kampf. Das ist aber auch recht taktisch, es ist kein Action-RPG, wo man große Horden von Gegnern schlachtet, es ist aber trotzdem eine intensive Erfahrung. Und dann sollten noch MOBA-Spieler hier Spaß haben, vor allem die, die sich tiefer mit ihrem Charakter beschäftigen und die Welt gern erkunden.

Wenn ihr also Lust auf ein neues, ungewöhnliches MMORPG mit abgedrehten Stil und viel Klassenvielfalt sowie offenen PvP wollt, dann solltet ihr euch die Zeit um Weihnachten 2020 rot im Kalender anstreichen.

Pro Wunderschöne Comic-Grafik

Mischung aus Action-Combat und Tab-Targeting

Vielfältige, abgedrehte Klassen

Offenes, faires PvP

Vollvertonte Quests mit Optionen Contra Spieltempo könnte zu langsam sein

Abgedrehter Spielstil, der nicht allen zusagt

Reicht der Content wirklich auf lange Zeit für das Endgame?