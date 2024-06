Neues PC-MMORPG aus Deutschland ist mehr DayZ als Fortnite, wie ein Tibia in 3D und mit Zombies

Anfang Juni hatte das deutsche Studio hinter dem Erfolgstitel Tibia ein neues PC-MMORPG mit dem Namen Persist Online vorgestellt. Im Rahmen von Find Your Next Game konnten wir mit zwei Entwicklern von CipSoft über das neue Projekt sprechen.

Die Entwickler von CipSoft, die im bayerischen Regensburg sitzen und für den MMORPG-Pionier Tibia bekannt sind, machen nach fast 28 Jahren erstmals wieder ein neues Online-Rollenspiel für den PC. Persist Online wirft euch dabei in eine postapokalyptische, persistente Spielwelt, in der ihr es mit Zombies und anderen Spielenden zu tun bekommt.

Benjamin Zuckerer, Geschäftsführer von Cipsoft und Lead Product Manager für Persist Online, sowie Stefan Lindenberg, ebenfalls Lead Product Manager für Persist Online, haben sich die Zeit genommen, um mit MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz über das neue Projekt zu sprechen.

Die Wurzeln von Persist Online

Recht früh im Gespräch erzählte ich Ben und Stefan davon, dass mich die ersten Screenshots sowie einige Szenen aus dem Trailer stark an Fortnite: Rette die Welt erinnert haben – was Third-Person-Perspektive, das Zombie-Thema und das Design von Modellen und Spielwelt angeht.

Tatsächlich setzt Persist Online aber stark auf das auf, was CipSoft seit vielen Jahren mit Tibia macht, nur eben in einer 3D-Engine sowie in einem neuen Setting verortet. Eine weitere starke Inspirationsquelle war DayZ, und zwar mit Blick auf die ständige Gefahr, die von Spielern ausgeht, auf die man in der offenen Spielwelt trifft. Später kamen noch Spiele wie Escape from Tarkov als Inspirationsquelle dazu.

Beim Kampf gegen Zombies müsst ihr stets die Umgebung im Auge behalten. Aggressive Spieler fallen euch nur zu gern in den Rücken, um an den Inhalt eures Inventars zu gelangen.

Persist Online bedient also eine recht hardcorige Spielerfahrung: Abseits des sicheren Bunkers dürft ihr jederzeit andere Spieler angreifen oder von ihnen angegriffen werden. Eine Minikarte gibt es nicht. Dank aktiviertem „Friendly Fire“ können euch selbst Gruppenmitglieder aus Versehen schädigen. Es war doch aus Versehen, oder? Tim? Warum zielst du immer noch auf mich? Ahhhh!

Wenn ihr besiegt im Dreck landet, seid ihr schnell all die Gegenstände los, die in eurem Inventar liegen. Eure hart erspielte und aufgewertete Ausrüstung behaltet ihr jedoch. Auch typische Survival-Elemente wie Hunger und Erschöpfung gibt es nicht. Persist Online will letztlich doch klar mehr MMO als Survival-Shooter sein.

Hier findet ihr einen etwa elf Minuten langen Ausschnitt aus dem etwa 45 Minuten langen Gespräch mit Benjamin Zuckerer und Stefan Lindenberg:

Wie viel MMO steckt in Persist Online?

In der Spielwelt von Persist Online treiben sich viele andere Spieler herum. Je weiter ihr euch vom sicheren Bunker entfernt, desto gefährlicher werden die Zombies, auf die ihr trefft. Dafür lassen sich in den entfernteren Arealen wertvollere Ressourcen sowie Beutestücke finden. Auch der Tag- und Nachtwechsel soll sich auf Stärke und Dichte von Gegnern auswirken.

Beim Erkunden findet ihr Knotenpunkte, die sich einnehmen lassen, um Vorteile für sich und die Gilde zu aktivieren. Ein Sägewerk versorgt den Trupp zum Beispiel sehr effizient mit Holz. Oder man schaltet über einen eroberten Claim für gewisse Zeit einen nützlichen Kartenausschnitt frei, der wertvolle Informationen über das Areal enthüllt.

Wer Teil einer Gilde ist, kann Knotenpunkte erobern, die für Solisten nur schwer zugänglich sind. Zudem winken über die Gemeinschaft, die sich übrigens leveln lässt, besondere Gilden-Quests. Und in PvP-Begegnungen kann es sicherlich auch nicht schaden, wenn die eigene Clique größer ist als die des Gegners.

Persist Online soll aber auch Spielenden Spaß machen, die sich allein ins Abenteuer stürzen. So gibt es etwa Knotenpunkte in der Welt oder Herausforderungen, die sich an Einzelspieler richten. Übrigens: Einige Bereiche der Spielwelt könnt ihr nur erreichen, wenn Ebbe oder Flut herrscht.

Prioritäten bei der Charakterentwicklung

In Persist Online gibt es kein festes Klassensystem. Stattdessen lassen sich laut Stefan bis zu 25 Fertigkeiten über zugehörige Skill-Bäume leveln und verbessern. Jede Schuss- und Nahkampfwaffe hat so einen Baum, aber auch die Berufe, Rüstungstypen, Erste Hilfe sowie der Ausdauerbereich.

Wenn ihr Dinge tut, also eine Waffe nutzt, nach Fischen angelt, euch heilt und so weiter, levelt ihr automatisch den zugehörigen Skill-Baum. Durch das Leveln eines Baums erhaltet ihr Zugriff auf immer neue passive und aktive Verbesserungen.

Voll bis zur Ultimate-Fähigkeit ausbauen lassen sich jedoch nur voraussichtlich fünf der 25 Skill-Bäume, sodass ihr zwingend Prioritäten setzen und euch einen Build aus der Kombination mehrerer Skill-Bäume basteln müsst.

Dabei sollen auch die Berufe Vorteile für den Kampf bieten. Als Angelgroßmeister macht ihr nicht nur besonders effizient Jagd auf Fische, ihr könnt auch mit einem Fischernetz die Beine eures Gegenübers verknoten oder diesen mit einem Blasrohr beschießen, um das betäubende Gift eines Fisches auszulösen.

Bäume fällen bringt euch nicht nur Holz fürs Crafting, ihr steigert auch den zugehörigen Skill-Baum.

Release, Bezahlmodell, Plattformen

Persist Online soll auf Steam bald in die Early-Access-Phase starten und zudem für macOS und Linux erscheinen. Einen konkreten Termin gibt’s bislang nicht. Klar ist aber, dass die Entwickler ein Free2Play-Modell umsetzen möchten. Die finale Monetarisierung ist aber bislang nicht in Stein gemeißelt.

Eventuell finden sich dann im Ingame-Shop ja Skins für die Mounts von Persist Online. Die Spielwelt könnt ihr nämlich nicht nur per pedes erkunden, sondern auch auf dem Rücken von Pferden. Die passen laut Ben perfekt in die Zombie-Apokalypse, in der niemand mehr Zugriff auf Treibstoff hat.

Man könne sich gut vorstellen, auch abgefahrene Varianten wie Zombie-Pferde ins Spiel einzubauen, so der Entwickler weiter. Sobald die Early-Access-Phase startet, möchte ich mir Persist Online auf jeden Fall selbst anschauen, und euch dann über meine Eindrücke auf dem Laufenden halten. Bis dahin findet ihr hier noch mehr Infos: Entwickler von Tibia kündigen nach 28 Jahren neues MMORPG für PC an, mit Zombies und Fortnite-Vibes