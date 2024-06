Entwickler von Tibia kündigen nach 28 Jahren neues MMORPG für PC an, mit Zombies und Fortnite-Vibes

Das deutsche Studio hinter dem Erfolgstitel Tibia arbeitet an einem neuen MMORPG mit dem Namen Persist Online, das auf Steam erscheinen soll. Euch erwartet eine postapokalyptische Welt voller Zombies und unterschiedlicher Fraktionen.

Was ist das für ein MMORPG? Persist Online wirft euch in die Postapokalypse, in der ihr Zombies mit Schuss- und Nahkampfwaffen bekämpfen müsst. Die Schlüssel-Features des virtuellen Überlebenskampfes lesen sich wie folgt:

Persist Online bietet eine persistente, offene Online-Welt, durch die sich hunderte Spieler gleichzeitig bewegen und in der jedes Gebäude begehbar sein soll.

Euch erwartet eine dynamische Sandbox mit Tag- und Nachtzyklen, Wetterveränderungen sowie Ebbe und Flut.

Die Welt teilt sich in Zonen, die unterschiedlich gefährlich sind. Ihr trefft nicht nur auf Zombiehorden, sondern auch auf mutierte Bossgegner.

Dazu kommt der Bunker als sicherer Hafen, in dem ihr umfangreiche Crafting-Möglichkeiten von Waffen und Ausrüstung vorfinden sollt.

Das Kampfsystem mit den Schuss- und Nahkampfwaffen (von der robusten Bratpfanne bis hin zur mächtigen Schrotflinte) soll taktisch, aber auch actionreich ausfallen. Vorsicht vor Querschlägern, „Friendly Fire“ ist aktiv!

Es gibt keine festen Klassen. Durch die Wahl von aktiven und passiven Skills verpasst ihr eurem Helden spielerische Individualität. Wenn ihr im Team unterwegs seid, können euch Synergien zwischen den Skills nützliche Team-Strategien eröffnen.

PvP soll in der offenen Welt eine wichtige Rolle spielen, da ihr Claims und Knotenpunkte einnehmen könnt. Das Gildensystem unterstützt das Open-World-PvP.

Wie sieht es mit Release und Bezahlmodell aus? Persist Online soll auf Steam bald in die Early-Access-Phase starten und zudem für macOS und Linux erscheinen. Einen konkreten Termin gibt’s bislang nicht. Klar ist aber, dass die Entwickler ein Free2Play-Modell umsetzen möchten. Die finale Monetarisierung ist aber noch nicht in Stein gemeißelt.

Gibt es bereits Screenshots? Die Entwickler haben bereits einige Screenshots und Artworks zu Persist Online veröffentlicht. Was Third-Person-Perspektive und das Design von Modellen und Spielwelt angeht, fühlen wir uns stark an Fortnite erinnert, nur dass die Farben nicht ganz so kräftig ausfallen. Wie fällt euer Ersteindruck aus?

MMORPG-Expertise aus Regensburg

Wer steht hinter Persist Online? Das Studio hört auf den Namen CipSoft und wurde 2001 im bayerischen Regensburg gegründet, nachdem sich das 1997 veröffentlichte MMORPG Tibia zu einem Erfolg entwickelt hatte.

Das Online-Rollenspiel mit dem charmanten Retro-Look kam über die ganzen Jahre auf 32 Millionen Spieler und 200 Millionen Euro Umsatz, und soll heute erfolgreicher als jemals zuvor sein. Entsprechend nachhaltig konnte das Studio wachsen, auf derzeit 100 Mitarbeitende.

Neben Tibia ist mit TibiaME im Jahr 2003 ein MMORPG für mobile Geräte erschienen. Beide Titel werden bis heute mit Updates und neuen Inhalten versorgt. Persist Online ist damit also das erste MMORPG von CipSoft für den PC nach fast 28 Jahren.

Bemerkenswert: Das MMORPG startete als Hobby-Projekt zweier langjähriger CipSoft-Mitarbeiter. Produktmanager Benjamin Zuckerer beschreibt das in der Pressemitteilung wie folgt:

Der wahre Reiz eines MMORPGs liegt in den vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten der Spieler und den unvorhersehbaren Geschichten, die sich daraus ergeben. Das haben die Jahrzehnte, in denen wir Tibia betreiben, immer wieder gezeigt. Persist Online nahm seinen Anfang als Hobbyprojekt und ist eine Idee zweier langjähriger CipSoft-Mitarbeiter. Wir haben einfach angefangen, das Spiel zu entwickeln, das wir selbst gerne spielen wollen. Inzwischen besteht das Kernteam aus 14 Leuten und kann auf alle Abteilungen und das gesamte Know-how des Unternehmens zugreifen.

Möglich ist das, weil die Mitarbeitenden 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für eigene Spielideen verwenden dürfen. Ebenfalls cool: Die Angestellten werden am Erfolg des bis heute unabhängig agierenden Unternehmens direkt beteiligt und sollen allein 2024 zehn (!) zusätzliche Monatsgehälter erhalten haben.

Wie nachhaltig der Erfolg von CipSoft und Tibia ist, zeigt auch ein anderes Beispiel. Erst 2022 wurde das Studio beim Deutschen Computerspielpreis als Studio des Jahres ausgezeichnet.