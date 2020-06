MMORPG-Fans, die vor allem im Endgame viel zu tun haben wollen, sollten Corepunk im Auge behalten. Doch das interessante Onlinespiel hat noch weitere spannende Features zu bieten.

Was ist Corepunk? Corepunk will ein recht traditionelles MMORPG für Tausende von Spielern sein, die gemeinsam in einer Welt jede Menge Abenteuer erleben. Dabei setzt das Online-Rollenspiel aber nicht nur auf klassische Elemente wie PvP und PvE, sondern möchte mit interessanten Ideen überzeugen.

Das MMORPG versetzt euch in ein sehr ungewöhnliches Szenario. Denn es mixt Elemente aus Cyberpunk und Fantasy mit Steampunk und Science Fiction.

Ihr erkundet eine riesige Open World, in der ihr durch Wüsten, Wälder, Großstädte oder auch Dungeons in Bergen reist. Dabei seht ihr das Geschehen ähnlich wie bei Diablo 3 aus der isometrischen Sicht von schräg oben.

Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus.

Die Quests bieten Sprachausgabe und sollen sehr storylastig sein. Es gibt manchmal mehrere Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen, was zu einem nicht-linearen Spielablauf führt.

Die Kämpfe laufen schnell und actionreich ab und erinnern an Hack and Slays.

Ihr könnt Crafting betreiben, um euch selbst Items herzustellen.

PvP findet in Arenen und auf speziellen Schlachtfeldern statt.

Euren Charakter wählt ihr aus neun Archetypen aus, darunter Tanks, Damage Dealer und Heiler und ihr verbessert ihn anhand eines Talentbaums.

So sieht das MMORPG Corepunk aus.

Was ist das Besondere an Corepunk? Das MMORPG möchte euch vor allem im Endgame mit vielen Inhalten überzeugen. Die Entwickler beim Studio Artificial Core sind sich bewusst, dass manche Online-Rollenspiele gerade in diesem Bereich schwächeln und wollen nicht denselben Fehler begehen.

Das ist das Problem moderner MMOs – nicht genügend Inhalt im letzten Teil des Spiels. Grundsätzlich sollen 40% unseres Spiels darauf ausgelegt sein, das Spieler das maximale Level erreichen. 60% des Spiels sind nur für das Endgame bestimmt. Es ist eine offene Welt, eine riesige Wildnis, in der ihr seltene Monster und Weltbosse findet. Dies gibt auch Dungeons: zufällig generierte Dungeons und benutzerdefinierte Dungeons. Wir haben auch Rallyes, Arenen, Schlachtfelder und einfach eine Menge Dinge zu tun. Eugen Kliver, Artificial Core

Ebenfalls spannend ist, dass ein Nebel des Krieges die Sicht behindert. Ihr seht also nicht alles, was um euch herum passiert. Das soll laut den Entwicklern dazu führen, dass es immer spannend bleibt, neue Gebiete zu erkunden. Außerdem könnt ihr etwa bei der Flucht aus einem Kampf anderen Gegnern in die Arme laufen, die sich im Kriegsnebel verstecken.

Corepunk spielt in einem ungewöhnlichen Szenario, das Cyberpunk, Steampunk und Fantasy mischt.

Wann könnt ihr spielen? Die Open Beta ist für das vierte Quartal 2020 geplant. Zuvor soll noch eine Closed Beta stattfinden, für die ihr euch auf der offiziellen Website anmelden könnt. Der Release erfolgt dann 2021.

Corepunk erscheint als Buy2Play-Spiel und ist aktuell nur für PC angekündigt. Die Entwickler wollen über einen Ingame-Shop rein kosmetische Gegenstände anbieten, über die ihr euren Helden weiter individualisieren dürft.

Neben Corepunk dürft ihr euch 2020 und 2021 noch auf weitere spannende MMORPGs freuen. Welche das sind, stellen wir euch im MeinMMO-Artikel über die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021 vor.