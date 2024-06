Heiß ersehntes Survival-Spiel bietet eine der besten Demos beim Steam Next Fest, mit täglich aktiven Spielern 

Aktuell läuft auf Steam das Next Fest, bei dem ihr wieder jede Menge neue Spiele entdecken und Demos herunterladen könnt. Die Demo eines Survival-Spiels scheint jedoch alle anderen anzuführen.

Um welches Spiel geht es hier? Once Human ist ein neues Survival-Spiel vom Entwicklerstudio Starry Studio, das am 09. Juli 2024 auf Steam erscheinen soll. Vor allem nach dem Survival-Flop von The Day Before hat Once Human unter den Genre-Fans schnell für Aufmerksamkeit gesorgt und wurde damals quasi zur Hoffnung für viele Spieler.

Once Human ist ein Survival-Sandbox-Spiel.

Mit euren Mitspielern versucht ihr in seiner postapokalyptischen Welt zu überleben, in der eine Alien-Substanz, genannt Stardust, Lebewesen in Monster verwandelt und ihnen übernatürliche Kräfte verleiht.

Es wird PvE-Kämpfe und PvP-Kämpfe gegen anderen Gruppen geben.

Wie gut kommt die Demo an? Schon vor dem Steam Next Fest schaffte Once Human es in die Charts der meistgewünschten Spiele auf Steam. Aktuell hat sich das Survival-Spiel sogar den siebten Platz erkämpft. Dass viele Spieler die aktuelle Demo also zumindest einmal anspielen, war zu erwarten.

Allerdings lässt sich schon nach den ersten zwei Tagen vom Steam Next Fest sagen, dass Once Human definitiv zu den Spitzenreitern der vorgestellten Spiele gehört.

Once Human schnappt sich Platz 1 in allen Kategorien

Schaut man in die drei Kategorien der Spielevorschau-Seite, angesagte bevorstehende Spiele, meistgewünschte bevorstehende Spiele und täglich aktive Demo-Spieler, findet man Once Human aktuell jeweils auf Platz 1 der Liste. Damit scheint es nicht nur eine der Demos zu sein, die Spieler am neugierigsten macht, sondern auch die Demo, zu der Spieler immer wieder zurückkommen wollen.

Warum lohnt es sich, die Demo zu spielen? Nicht nur, weil die kostenlose Demo auf Steam so beliebt ist, lohnt es sich einmal einen Blick drauf zu werfen. Vor allem, wenn ihr überlegt euch das Spiel im Juli zu besorgen, könnt ihr jetzt schon mal einen Eindruck bekommen, wie sich die Welt von Once Human anfühlt.

In der Demo-Version könnt ihr bereits mit den anderen aktiven Spielern zocken und könnt euch so auch eine Meinung über den Multiplayer-Aspekt des Spiels bilden. Da laut Steam auch täglich Spieler aktiv sind, solltet ihr also jederzeit auf Mitspieler treffen können.