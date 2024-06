Entwickler Dontnod feiert den Pride Month und schenkt euch im Juni ein emotionales Meisterwerk

Ab sofort könnt ihr euch ein emotionales Meisterwerk des Entwicklerstudios Dontnod kostenlos sichern. Das Angebot läuft den gesamten Juni über und feiert damit den Pride Month 2024.

In einem Post auf x.com kündigte das Entwicklerstudio Dontnod an, dass ihr euch im Juni 2024 ihr Spiel „Tell Me Why“ kostenlos sichern könnt. Damit wolle das Studio den diesjährigen Pride Month ehren. Das Spiel begleitet die Zwillinge Alyson und Tyler auf ihrer emotionalen Reise durch ihre schwierige Kindheit.

Bis wann gilt das Angebot? Das Angebot läuft den gesamten Juni über und endet am 01. Juli 2024 um 19.00 Uhr. Ihr könnt euch das Spiel unter anderem auf Steam sichern oder für die Xbox herunterladen.

Im Angebot inbegriffen sind alle 3 Episoden, die das gesamte Spiel ausmachen.

Was euch erwartet? Tell Me Why erzählt die emotionale Geschichte eines Zwillingspaares, die sich nach einigen Jahren zum ersten Mal wieder sehen. Tyler hat als Transmann zu diesem Zeitpunkt bereits seine Geschlechtsanpassung vom weiblichen zu männlichen Körper hinter sich.

Gemeinsam begeben sie sich nach dem Tod ihrer Mutter zu dem Haus ihrer Kindheit und versuchen dort ihre schwierige Vergangenheit zu verstehen. Dabei helfen ihnen besondere Fähigkeiten, die sie als Zwillinge mental verbinden.

Echos aus der Vergangenheit und neue Beziehungen

Währenddessen stoßen sie auch auf Echos ihrer Vergangenheit und merken, dass vielleicht nicht alles so war, wie sie es damals wahrgenommen haben. Ebenfalls treffen sie auf altbekannte Menschen und bauen neue Beziehungen auf, die ihnen helfen könnten, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen.

Die Geschichte von Alyson und Taylor ist eine emotionale Reise und behandelt Themen rund um Familie, geistliche Gesundheit, Identität, Transgender und Sexualität. Tell Me Why schafft es diese Themen auf eine so lebensnahe und ehrliche Art rüber zu bringen, dass einen das Spiel auf eine intensive aber gute Art nachdenklich stimmt.

2020 wurde das Spiel dafür sogar mit dem Game Award ausgezeichnet. In der Kategorie „Games for Impact“ erhielt es den Preis. Die Auszeichnung ehrt Spiele, die Gedanken-provozierend sind und eine tiefgreifende soziale Bedeutung haben. Noch mehr gute Spiele auf Steam findet ihr übrigens hier: Die 11 besten Rollenspiele auf Steam