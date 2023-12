Nach The Day Before könnte Steam die Alternative für alle Survival-Fans bieten, jetzt könnt ihr die Beta spielen

Nächstes Jahr soll auf Steam ein neues Survival-Spiel in einer postapokalyptischen Welt starten. Nach dem Flop von der letzten Survival-Hoffnung, ist die Angst groß, erneut enttäuscht zu werden. Von diesem neuen Spiel könnt ihr euch aber wenigstens in der Beta einen ersten Eindruck verschaffen.

Was ist das für ein Spiel? Once Human ist ein neues Survival-Spiel auf Steam, welches im dritten Quartal von 2024 erscheinen soll.

In Once Human versucht ihr in einer postapokalyptischen Welt zu überleben und schließt euch dafür mit anderen Mitspielern zusammen. Gemeinsam stellt ihr euch PvE-Kämpfen, aber auch PvP-Kämpfen gegen andere Gruppen von Überlebenden.

Warum könnte Once Human die bessere Alternative werden? Once Human macht es schon in einem wichtigen Schritt besser als das kürzlich gefloppte The Day Before: einen offenen Beta-Test.

Anders als The Day Before steht dieser kostenlose Beta-Test allen Spielern, die Lust haben, zur Verfügung und nicht nur den „Freiwilligen“, die eh schon an dem Spiel arbeiten. Dadurch bekommen die Entwickler ein weitgefächertes Feedback und die Möglichkeit, Spieler-Erfahrungen intensiv in die nächste Phase einzubinden.

Als Spieler bekommt aber auch ihr die Chance, Once Human kennenzulernen, bevor ihr euch dazu entscheidet, die Entwicklung und den Release weiterzuverfolgen und das Spiel letztlich vielleicht sogar zu kaufen.

Bevor ihr euch die Beta besorgt, könnt ihr im Trailer einen ersten Blick auf das Spiel werfen:

Wo könnt ihr die Beta spielen? Wenn ihr einen ersten Blick auf Once Human werfen wollt, könnt ihr euch über die offizielle Website die Beta besorgen. Dort könnt ihr euch auch bereits für den Release anmelden.

In einem neuen Trailer wird euch dazu noch jede Menge Gameplay präsentiert. Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Was wird euch erwarten? Wie der Trailer schon ziemlich gut zeigt, spielt Once Human in einer gefährlichen Welt, in welcher ihr als ein Meta, also als ein Überlebender spielt.

Zur Story des Spiels lässt sich bis jetzt recht kurz sagen, dass eine gefährliche Alien-Substanz, genannt Stardust, Lebewesen in Monster verwandelt und ihnen übernatürliche Kräfte verleiht. Während ihr diese neue Welt erkundet, müsst ihr euch im Kampf gegen diese seltsamen Kreaturen behaupten.

Im Trailer seht ihr einige dieser seltsamen Kreaturen schon etwas genauer. In den letzten Minuten erhebt sich ein Haus aus dem Boden und krabbelt plötzlich auf ekeligen Spinnenbeinen durch die Gegend.

Once Human stellt im Trailer verschiedene Features vor

Was ihr in den knapp 10 Minuten Gameplay im Trailer zu sehen bekommt, sind vor allem jede Menge Kämpfe gegen andere Spieler und seltsame Monster, die aussehen, als hätten sie eine Qualle als Kopf.

Die Kämpfe sehen auf den ersten Blick sehr actionreich aus. Mit euren Teamkollegen solltet ihr euch aufeinander verlassen können, um euch durch das Schlachtfeld zu bewegen, welches auch mal ein ganz normales Haus sein kann.

Neben den Kämpfen bekommt ihr aber auch einen Einblick in die verschiedenen Survival-Features:

Ihr erbaut eure Basis und könnt diese sogar auf einem Pick-Up-Truck durch die Gegend fahren

Ihr sammelt Ressourcen und erkundet eure Umgebung

In der offenen Welt könnt ihr jagen und angeln

Ihr müsst verschiedene Anomalien sammeln und nutzt diese, um Belohnungen und Fähigkeiten freizuschalten

Mit dem Motorrad könnt ihr eure Umgebung rasant erforschen

Die Gemeinschaft scheint in Once Human eine recht große Rolle zu spielen. Im Trailer seht ihr die Charaktere in ihren Basen zum Beispiel gemeinsam entspannen, tanzen oder spaßige Fotos mit erlegter Beute machen.

