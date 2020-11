Das kommende und heiß erwartete RPG Cyberpunk 2077 erscheint erst in weniger als zwei Wochen, am 10. Dezember 2020, und trotzdem gibt es schon jetzt eine Porno-Parodie zum Titel. Entwickler CD Projekt Red nimmt es jedoch mit Humor.

Das ist los: CD Project Red hat den Release des heiß erwarteten RPGs Cyberpunk 2077 immer wieder verschoben. Letzten Endes soll es jetzt am 10. Dezember 2020 erscheinen. Unsere Kollegen von der GameStar durften bereits 15 Stunden zocken und sagen euch, was ihr erwarten dürft.

Die Porno-Industrie wollte aber wohl nicht bis zum 10. Dezember warten und hat kurzerhand ihre eigene Version von Cyberpunk veröffentlicht. Eine 8K-Porno-Parodie für Virtual-Reality-Geräte mit dem einfallslosen Titel „Cyberpunk 2077 XXX Parody“.

So reagieren die Entwickler: Rafal Jaki, seines Zeichens Business Development Director bei CD Projekt Red, meldet sich via Twitter zu Wort und nimmt das Ganze mit Humor. So schreibt er „Ich denke, Nachahmung ist die höchste Form des Lobes?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt

In den Kommentaren erwähnt Rafal außerdem, dass es bereits zu The Witcher 2 eine Porno-Parodie gab. Hier war der Titel eindeutig kreativer gewählt: „The Bitcher: The Dildo of Destiny has two ends“.

Der russische Twitter-Account von CD Projekt Red äußert sich dazu ebenfalls und meint, dass es in Moskau eine anzügliche Cyberpunk-Themenparty gab und fragt sich, wie gut wohl die Cosplays dort waren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Die Community sieht es ebenfalls mit Humor und ist lediglich vom Namen enttäuscht. Sie geben eigene Vorschläge ab, die zumindest etwas kreativer und treffender sind:

Cyberfuck 2069

Cyberspunk

Cyberbang 2069

Das Thema Cyberpunk scheint also auch außerhalb des Gamings oder der Film-/Bücherwelt gefallen zu finden. Was meint ihr, was wird Cyberpunk 2077 noch alles inspirieren?