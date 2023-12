Wann kommen die ersten Grafikkarten? Bisher kann man nur darüber spekulieren, wann das neue Chiplet-Design in Grafikkarten auftauchen könnte. So halten es die Kollegen von PCGamer für unwahrscheinlich, dass AMD das neue Design bereits in der nächsten Generation zeigen wird. RDNA4 soll angeblich 2024 auf den Markt kommen.

Welche Schwierigkeiten gibt es? AMD muss für ein leistungsstarkes Design noch einige Stolpersteine aus dem Weg räumen. Denn auf einem Grafikchip werden in Nanosekunden riesige Mengen an Daten verschoben, kopiert oder transferiert.

Diese Bauweise ist nicht unbedingt neu, da AMD so ein Chiplet-System bereits erfolgreich bei seinen Ryzen-Prozessoren einsetzt. Doch für Grafikkarten könnte das in Zukunft einen gewaltigen Leistungsschub bedeuten.

AMD hat ein neues Patent für Grafikkarten vorgestellt. Das könnte in Zukunft einen Leistungsschub und weitere Vorteile bedeuten. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt.

