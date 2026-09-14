Ein glücklicher Finder entdeckt im Keller 12 alte Grafikkarten, der alte Besitzer meint bloß: „Nimm es oder schmeiß es weg“

Grafikkarten sind heute zu einem teuren Produkt geworden. Ein Nutzer hat nicht nur eine, sondern gleich 12 Stück davon im Keller seines Hauses gefunden. Der Besitzer hatte dort ein altes Mining-Rig aus der Zeit des Krypto-Mining-Booms abgestellt.

Um was für ein Setup handelt es sich? Vor ein paar Jahren kauften Nutzer große Systeme aus mehreren Grafikkarten, um Krypto-Währungen wie Ethereum zu schürfen. Aber im September 2022 änderte sich das Prinzip hinter Ethereum radikal:

Ethereum stellte sein System von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake um und mit einem Schlag waren riesige, leistungsstarke Systeme zum Schürfen nicht mehr relevant. Aus dieser Zeit stammt vermutlich auch das Mining-Rig, welches der Nutzer jetzt im Keller seines Hauses gefunden haben soll. Davon berichtet das Magazin TomsHardware.

In seinem Post auf Reddit erklärte der Nutzer, dass der frühere Besitzer die Hardware nicht mehr haben wollte und ihm überlassen habe

Keine Ahnung, wer es ursprünglich gebaut hat, aber der jetzige Besitzer hat es von ihm gekauft. Nachdem eine der Grafikkarten den Geist aufgegeben hatte und das ETH-Mining zusammengebrochen war, landete es im Keller. Ich habe es heute gefunden, und der Besitzer meinte im Grunde: „Nimm es oder schmeiß es weg.“

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Alte Mining-Grafikkarten sind heute noch nützlich, wenn sie nicht auf ein spezielles Mining-BIOS setzen

Sind die Grafikkarten für Gaming einsetzbar? Ja, in der Regel sind diese Grafikkarten auch problemlos in einem Gaming-PC einsetzbar, außer es sind explizite Mining-Grafikkarten. Diese besitzen oftmals keinen HDMI- oder DP-Anschluss und setzen auf ein spezielles Mining-BIOS.

In diesem Fall soll es sich aber tatsächlich um normale Grafikkarten handeln. Der Nutzer erklärte bereits in seinem Post, dass er jetzt erst einmal alle Grafikkarten einzeln testen wolle, um herauszufinden, wie viele noch funktionsfähig sind. Sollten die meisten Karten den Test ohne Probleme bestehen, plant der Nutzer laut eigener Aussage, 10 oder 11 der Grafikkarten zu verkaufen und mindestens eine für sich selbst zu behalten.

Konkret handelt es sich übrigens um 12 Stück der RTX 3070. Diese stammt aus dem Jahr 2020 und galt damals als Nvidias Mittelklasse. Mittlerweile wurde die Grafikkarte durch zwei neuere Generationen abgelöst, stellt aber weiterhin eine brauchbare Grafikkarte für Full-HD und leichte WQHD-Gaming dar, wenn ihr bereit seid, die Details zu reduzieren.

Anders sieht es beim Bitcoin aus. Diese Krypto-Währung boomt immer noch und erreicht regelmäßig neue Höhen. Dadurch können einige Nutzer, die vor ein paar Jahren günstig in diese Währung investierten, jetzt richtig abräumen. Ein Beispiel könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Ein Nutzer kauft tausend Bitcoins für jeweils 4,50 Euro – 11 Jahre später ist er plötzlich Multimillionär