Xbox streicht wohl das wichtigste Kaufargument des Game Pass, senkt dafür den Preis

Ein Leaker, der bereits in der Vergangenheit bei Gerüchten richtig lag, soll neue Informationen zu einem kommenden Strategiewechsel beim Xbox Game Pass mitbekommen haben. Demnach streicht Xbox wichtige Features des Game Pass, senkt dafür aber auch den Preis.

Wie soll sich der Game Pass ändern? Dem Leaker aus dem ResetEra-Forum zufolge sollen zwei wichtige Features vom Xbox Game Pass wegfallen. Zum einen sollen die Day-One-Releases wegfallen. Irgendwann zwischen Februar und April 2027 sollen Spiele nicht mehr direkt am Erscheinungstag im Game Pass enthalten sein.

Hinzu kommt, dass das Cloud-Streaming nicht mehr fester Bestandteil des Abos sein wird. Stattdessen müsst ihr ein kostenpflichtiges Zusatzpaket buchen. Der Leaker spricht von rund 6 US-Dollar für 25 Stunden Spielzeit, die ihr mit dem Cloud-Streaming verbringen könnt.

Gerade die Releases am ersten Spieltag waren für viele User ein Grund, den Game Pass zu abonnieren, wie man bei den Reaktionen auf Reddit sieht. Doch um den Verlust auszugleichen, sollen die Preise um einen kleinen Betrag verringert werden.

Video starten Xbox Showcase zeigt Einblicke in Forza Horizon 6 Autoplay

Xbox Game Pass soll günstiger werden

Was soll sich am Preis ändern? Dem Leaker zufolge soll der Preis um rund 3 US-Dollar gesenkt werden. Somit würde der Ultimate-Tarif nicht mehr 22,99 $, sondern 19,99 $ kosten. Zudem soll eine weitere Option des Game Pass mit Werbung hinzukommen, die sogar nur $12,99 kosten soll.

Welchen Wahrheitsgehalt haben die Gerüchte? User Slayven selbst gibt an, dass er die Person kenne, die ihm diese Information zugespielt hat, und sie in der Vergangenheit richtig gelegen hätte. Der Leaker würde keine Gerüchte posten, wenn nicht ein Funken Wahrheit in ihnen stecken würde. Trotzdem solle man die Info mit ein wenig Skepsis betrachten.

Er bekommt Rückenwind vom Brancheninsider NateTheHate auf ResetEra, der sich durch viele Leaks in der Vergangenheit einen Namen gemacht hat. Demnach hätte Slayven schon in der Vergangenheit bei der Tier-Änderung Ende 2025 recht behalten.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten: Was haltet ihr davon? Habt ihr den Game Pass noch abonniert und wie sieht es nach der möglichen Änderung aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

MeinMMO hat schon gestern festgestellt, dass Sony zwar den Konsolenkrieg gegen Xbox gewinnt, das Unternehmen aber nicht wirklich besser ist als Sony. Denn schon in der Vergangenheit hat sich Xbox nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wie ihr im folgenden Artikel nachlesen könnt: Xbox gewinnt gerade den Konsolenkrieg, weil Sony nicht aufhören kann, sich selbst ins Knie zu schießen