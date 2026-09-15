Weil zwei Jugendliche mit einer Waffe ins Auto stiegen, hat ein Roboter-Auto angehalten und die Polizei gerufen

In den USA hat ein Roboter-Taxi zwei Passagiere an die Polizei verpetzt. Die beiden Mitfahrer hatten eine Waffe dabei und sollen damit gegen geltendes Recht verstoßen haben. Das Unternehmen hinter dem Taxi bestätigt den Zwischenfall.

In den USA sind bereits einige autonome Taxis unterwegs. In einem Fall hat jetzt ein autonomes Fahrzeug seine Mitfahrer an die Polizei gemeldet, weil diese mit einer Waffe in das Auto gestiegen waren.

Medien berichten, dass es nicht das erste Mal gewesen ist, dass ein autonomes Fahrzeug die Passagiere an die Polizei verpetzt. Das berichtet jetzt das englischsprachige Magazin TheVerge.

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Zwei Festnahmen, nachdem das Taxi angehalten und die Polizei alarmiert hatte

Was ist der Hintergrund? Zwei Personen wurden in San Francisco festgenommen, während sie in einem Waymo-Robotaxi unterwegs waren, nachdem das Taxi angehalten und die Polizei alarmiert hatte. Bei den Fahrgästen handelte es sich um Jugendliche, die im Besitz einer geladenen „Ghost Gun“ waren.

Bei einer „Ghost Gun“ handelt es sich oft um selbst hergestellte Schusswaffen, die keine Seriennummer besitzen, nicht registriert sind und daher von Behörden kaum zurückverfolgt werden können. Daher stellen diese Waffen ein besonderes Risiko dar.

Ein Sprecher erklärte gegenüber der LA Times, dass ein „Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen im Zusammenhang mit einer Schusswaffe“ festgestellt worden sei. Daraufhin habe das Auto angehalten und die Behörden alarmiert. Das Unternehmen Waymo, zu dem das Taxi gehört, bestätigte übrigens den Vorfall und erklärte gegenüber TheVerge, dass das eines ihrer Fahrzeuge gewesen sei.

Es ist außerdem ein weiterer Zwischenfall mit einem Waymo-Fahrzeug bekannt: Im Juli 2026 kontaktierte Waymo die Polizei von San Mateo, nachdem zwei Teenager dabei erwischt worden waren, wie sie im Fond eines Autos Alkohol tranken und mit Spielzeugwaffen geschossen haben sollen.

Was ist Waymo überhaupt? Waymo ist ein Dienstleister, der kommerzielle, autonome Roboter-Taxis in mehreren großen US-Städten anbietet. Waymo hat derzeit Pläne, ab Ende 2027 seinen Dienst auch in München anzubieten, berichtet das Magazin Heise.

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