Ein Land setzt bereits auf selbstfahrende Autos, doch sie mähen alles nieder und sorgen für reichlich Chaos

Ein Land setzt auf eine Flotte autonomer Fahrzeuge für den Transport von Waren. Doch das funktioniert nicht immer problemlos. Videos mit autonomen Fahrzeugen, die für Chaos sorgen, gehen viral.

Fahrzeuge ohne Fahrer im Fahrzeug. Für viele Personen klingt das noch wie Zukunftsmusik. In China geht man bereits einen Schritt weiter und setzt auf selbstfahrende Lieferfahrzeuge ohne Personen, die während der Fahrt eingreifen könnten.

Und das sorgt für reichlich Chaos und Zerstörung, schaut man sich ein Video an, welches kürzlich das Magazin Dexerto auf X.com geteilt hat.

Was ist im Video zu sehen? Was ist im Video zu sehen? Im geteilten Video sieht man kleine, von KI gesteuerte Fahrzeuge, die sich ihren Weg durch die Straßen bahnen und dabei keinerlei Rücksicht auf ihre Umgebung nehmen: Sie fahren über hohe Bordsteinkanten, durch Matsch, durch dicke Ölspuren und ignorieren selbst Baustellen und frisch betonierte Straßen.

In China sind fahrerlose Lieferwagen zu einem absoluten Meme geworden. Sie pflügen sich ihren Weg durch zerfallene Straßen, frischen Beton, Motorräder, einfach alles.



Nichts kann sie aufhalten.

Die in den Clips zu sehenden Fahrzeuge sind Teil des schnell wachsenden autonomen Liefernetzes in China. Große Logistikunternehmen haben in Städten und ländlichen Gebieten selbstfahrende Transporter eingeführt, um die Lieferung auf der letzten Meile zu automatisieren und auf diese Weise Zeit und Ressourcen zu sparen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Diese Transporter werden laut dem Magazin Dexerto in der Regel auf festen Routen zwischen Lieferzentren und Abgabestellen eingesetzt, werden aber von Menschen aus der Ferne überwacht. Doch wie solche Videos zeigen, scheint das nicht immer ohne Probleme zu funktionieren.

Und diese Liefersysteme mit autonomen Roboterfahrzeugen wachsen weiter. Neolix, eine chinesische Firma, die sich auf autonome Fahrzeuge spezialisiert hat, stellte kürzlich auf der CES 2026 mit dem X1 ein neues Modell vor, das für sogenannte „Last Mile“-Auslieferungen eingerichtet werden soll: Das Fahrzeug ist so gebaut, dass es sogar über Bürgersteige navigieren, Aufzüge verwenden und bis in Büros fahren kann.

Bisher übernehmen diese letzten Meter noch Menschen, die Essen oder andere Bestellungen die Wolkenkratzer hinauf befördern und sich damit ein wenig Kleingeld verdienen. Doch das könnte sich mit solchen Robotern ändern.

Der YouTuber JP Performance GmbH hat sich in einem neuen Video ein besonderes E-Auto der deutschen Firma Audi angesehen, welches man gar nicht in Deutschland kaufen kann. Den Audi E5 Sportback gibt es bisher nur in China und soll fürs Erste auch nur dort verkauft werden: Audi verkauft in China ein Luxus-Auto mit 700 PS für 30.000 Euro, kostet in Deutschland das Doppelte