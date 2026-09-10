Lidl verkauft gerade eines der besten Gadgets für 10 Euro, welches ich jedem empfehlen kann

Lidl verkauft seit dem 10. September 2026 einen „Smart Tag“ für Android und Apple-Geräte. Das Teil ist extrem praktisch, wenn man doch mal seinen Schlüssel verlegt oder einfach wissen will, wo der Koffer im Urlaub abgeblieben ist. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann verwendet diese Teile seit Jahren und ist damit zufrieden.

Was ist das für ein Angebot? Lidl verkauft seit dem 10. September 2026 in seinen Filialen und auch online einen „Smart Tag“.

„Smart Tags“ sind in etwa so groß wie ein Daumen und werden über Bluetooth und das Find-Netzwerk von Google gekoppelt. Verliert ihr euren Schlüssel und habt so einen Tag an euren Schlüssel gehängt, dann könnt ihr diesen über das Netzwerk problemlos orten. Ihr braucht obendrein keine Extra-App, sondern nutzt auf Android oder Apple einfach die vorinstallierte „Wo ist“-App des Herstellers.

Diese Gadgets gibt es sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte und sie funktionieren ähnlich. Meine Frau nutzt sie schon länger, falls der Schlüssel doch mal irgendwo vergessen wird. Und die Ortung funktioniert im Alltag sehr gut.

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10 Euro sind ein faires Angebot, nur wenige Sets sind wirklich günstiger

Wie gut ist das Angebot? Bei Lidl zahlt man im Geschäft derzeit 9,99 Euro, online kommen noch Versandkosten hinzu. Schaut man etwa auf Geizhals.de, dann gibt es derzeit kaum andere Angebote, die ähnlich gut sind.

Ja, es gibt noch ein paar sehr günstige „Smart Tags“ auf Amazon, die weniger kosten. Diese haben aber auch kaum oder gar keine Bewertungen. Wie zuverlässig diese sind, weiß man daher nicht mit Sicherheit.

Gibt es auch Nachteile? Die günstigen „Smart Tags“ haben in der Regel keine so gute Akkulaufzeit wie die teuren, offiziellen Modelle von Apple oder Samsung. Laut Apple könnt ihr mit einer Akkulaufzeit von über einem Jahr rechnen, bei günstigen Teilen sind es eher 6 Monate. Das Modell von Tronic, welches Lidl verkauft, soll laut Verpackung 8 Monate halten.

Was so ein AirTag oder Smart Tag leisten kann, zeigt auch das Experiment eines deutschen YouTubers. Der hat nämlich Pakete nach Nordkorea verschickt und in diese eben solche AirTags gepackt. Das Ergebnis hat am Ende sogar ihn überrascht: Ein deutscher YouTuber will Pakete nach Nordkorea schicken – Ein kleines Gadget zeigt ihm, wie DHL dabei trickst