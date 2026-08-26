Aion 2 bekommt vor dem Launch im Oktober doch noch einen Test und ihr könnt alle mitmachen

Noch im September findet für Aion 2 ein großer Stresstest statt, damit die Server für den offiziellen Start am 5. Oktober 2026 bereit sind. MeinMMO verrät euch, was ihr wissen müsst und wie ihr teilnehmt.

Wie sieht jetzt der Fahrplan für den globalen Launch von Aion 2 aus? Durch die Ankündigung der Frühstartphase war zwar schon allen klar, dass der offizielle Launch von Aion 2 am 5. Oktober 2026 stattfinden muss, doch hat NCSoft das tatsächliche Datum erst gestern, im Zuge der Opening Night Live der gamescom, erstmals genau benannt.

Sehr viel spannender war indes ein anderes Datum, das in dem Dauerfeuer an Ankündigungen ein wenig untergegangen ist: Aion 2 bekommt vor dem globalen Launch tatsächlich noch einen Test! Der soll vom 17. bis 18. September stattfinden. Der Fahrplan bis zum Start von Aion 2 sieht also wie folgt aus:

16. September: Vorab-Download ist ab 15 Uhr verfügbar

17. und 18. September: Launch-Scale Test

30. September: Start vom Frühzugang für alle Besitzer eines Gründerpakets

5. Oktober: Offizieller Launch von Aion 2

Hier könnt ihr euch den neuen Launch-Trailer zu Aion 2 anschauen, wenn ihr ihn verpasst habt:

Video starten Aion 2 zurrt mit neuem Trailer das Launch-Datum für den globalen Start fest Autoplay

12-Stunden-Test

Was ist noch bekannt? Der Launch-Scale-Test läuft an den beiden Tagen nicht durchgehend, sondern nur in zwei festgelegten Zeiträumen, für jeweils 6 Stunden. Auf die Art möchten die Entwickler in einem eng gefassten Zeitfenster möglichst viele Spieler auf die Server locken, um diese ordentlich ins Schwitzen zu bringen.

Am 17. September soll der Test von 15:00 bis 21:00 Uhr laufen. Am 19. September öffnet der Testserver dann von 21:00 bis 03:00 Uhr. Teilnehmen kann jeder Interessierte über Steam oder NCSofts Plattform PURPLE. Weitere Details zum Test findet ihr auf der nachfolgenden Seite.

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2