Aion 2 teilt ein Problem von Throne and Liberty: Ein Teil der Community versaut anderen jeden Dungeon

Die Dungeons gehören fest zum Endgame-Programm von Aion 2. Wer keine Gilde hat und mit Zufallsgruppen sein Glück versuchen muss, den kann eine frustrierende Erfahrung erwarten.

Was ist das Problem? Wir hatten bereits in der Frühzugang-Phase darüber berichtet, dass das stark auf Dungeons fokussierte Endgame von Aion 2 zu Frust führen kann. Denn schon im Early Access musste man für die Einladung in eine feste Gruppe teils absurd hohe Kampfkraft-Voraussetzungen erfüllen. Wer nicht gut genug spielt oder den Dungeon nicht kennt, wird sofort aussortiert.

Jetzt, mit dem Free2Play-Launch im Rücken, verschärft sich das Frustpotenzial vom Endgame spürbar. Auf Reddit klagte der Spieler SojaplinStudios vor ein paar Stunden: „Danke an die meisten von euch, die die Dungeons komplett ruinieren – ihr macht dieses Spiel erst lohnenswert.“ Das war natürlich sarkastisch gemeint. Der Spieler führt seine Kritik weiter aus:

Ein großer Teil der Spielerbasis ruiniert Dungeons komplett. Die Entwickler müssen das System unbedingt grundlegend überarbeiten. Es ist ein einziges Wettrennen von Boss zu Boss, und jedes Mal, wenn ich neu bin, renne ich nur hinterher. Meistens schaffe ich es noch in den Kampf, aber es gibt konsequent 1–2 Leute, die ausgeschlossen werden und dann keine Belohnung bekommen.

Denn tatsächlich ist es so, dass sich der Boss-Bereich schließt, sobald der Pull erfolgt ist. Wer dann draußen steht und keinen Beitrag zum Kampf leisten kann, bekommt am Ende auch keinen Dungeon-Loot. Bitter!

Dabei müsste eigentlich niemand lange warten. Vor dem Bossraum kann jede Gruppe einen Teleporter aktivieren, durch den man Nachzügler schnell ranholen kann. Viel zu oft wird dieser Teleporter aber nicht aktiviert oder dennoch zu früh gepullt.

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Viele Spieler finden: die Entwickler sind schuld

Wie reagiert die Community? Die hunderten Daumen hoch und Kommentare zeigen, dass das Thema bewegt. Viele sind ebenfalls frustriert vom Verhalten ihrer Mitstreiter.

XxSliphxX schreibt etwa auf Reddit: „Das Dungeon-Design ist absolut bescheuert, da stimme ich zu. Als jemand, der weder die Beta noch die koreanische Version gespielt hat: Ich hatte beim ersten Mal absolut keinen blassen Schimmer, was zur Hölle da vorging – verdammt, selbst beim vierten Mal weiß ich immer noch nicht wirklich, was da abgeht. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass ich mich so gut wie möglich abrackern muss, um irgendwie mit der Gruppe Schritt zu halten, die schon die kompletten Maps kennt und ganze Areale überspringt, um direkt zum Boss zu hetzen – und ich soll irgendwie einfach wissen, was zu tun ist.“

wraithes12 erzählt auf Reddit: „Das ist mir gestern passiert. Ich habe extra eine Gruppe erstellt mit dem Titel ‚Macht alle 3 Bosse und habt Spaß‘ und die Einstellung auf ‚Nur mit Bestätigung‘ gesetzt. Und ja, sie sind trotzdem wieder direkt ans Ende gerannt. Nur 2 haben versucht, die ersten Bosse zu erledigen, während die anderen direkt zum Endboss gestürmt sind … Eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich je in einem MMO hatte.“

Diverse Spieler sehen die Schuld aber nicht bei der Community, sondern bei NCSoft, weil der Entwickler das Spiel so designt hat. Der Dungeon-Grind ist langwierig und man muss viele Runs laufen, um seine Wunsch-Ausrüstung zu erhalten. Es gibt keinen Grund, zwischendrin die normalen Gegner zu töten. Am Ende suchen sich viele Spieler immer den effizientesten Weg, der zum Ziel führt.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr noch viel mehr zu Aion 2, etwa dieses Video hier:

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Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das? Ich fühle mich gerade stark an Throne and Liberty erinnert, wo es nach dem Release sehr schnell vergleichbaren Frust bei vielen Spielern gab. Und ich kann das nachvollziehen. Es ist teilweise echt absurd, was in den Dungeons passiert, welche Voraussetzungen schon jetzt gefordert werden und wie wenig Spieler auf ihre Mitstreiter achten.

Deswegen können mich solche Asia-Grinder auch nie lange halten, und genau deswegen freue ich mich sehr auf WoW: Forever. Im klassischen World of Warcraft hatte ich sicherlich auch schon frustrierende Dungeon-Erfahrungen, aber eben auch viele erinnerungswürdige, weil man sich dort die Zeit nehmen und teils auch absprechen muss, dabei ins Gespräch kommt und später wieder was zusammen macht.

Wie seht ihr das? Habt ihr vergleichbar negative Erfahrungen in Aion 2 gemacht? Oder machen euch die Dungeons rundum Spaß? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Wer sich beim Dungeon-Grind gerade abhetzt, um möglichst schnell in die Weihestätte zu kommen, kann sich übrigens Zeit lassen: Aion 2 schließt einzigen Raid, weil die westlichen Spieler zu gut sind