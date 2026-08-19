EA Sports FC 27 verrät, wie gut die Stars der WM sind, aber der beste Spieler des Turniers holt nur Bronze

Die besten Spieler aus EA Sports FC 27 und ihre Wertungen sind bekannt. Darunter sind auch einige WM-Stars sowie der beste Spieler des Turniers.

Das sind die neuen Infos: Electronic Arts hat die besten 27 Männer und Frauen von EA Sports FC 27 sowie deren Wertungen veröffentlicht. Unter den männlichen Teilnehmern sind natürlich zahlreiche Stars der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 dabei, angeführt von den Stürmern Kylian Mbappé und Erling Braut Haaland, die jeweils auf ein 91er-Rating kommen.

Erst auf dem dritten Platz kommt Rodri, der den Golden Ball als bester Spieler des Turniers verliehen bekam. Der defensive Mittelfeldspieler von Manchester City hat eine Gesamtwertung von 90. Er ist zudem der einzige Weltmeister in der Top-5. Erst auf den Plätzen 8 und 9 folgen seine Landsleute Pedri und Lamine Yamal.

Zudem ist Joshua Kimmich der einzige deutsche Nationalspieler unter den Top-27. Auch mit Blick auf die gesamte Bundesliga wird er lediglich von seinen Bayern-Kollegen Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz begleitet.

Hier die Übersicht mit den Top-27-Spielern und ihren Gesamtwertungen Kylian Mbappé (91) Erling Haaland (91) Rodri (90) Ousmane Dembélé (90) Vitinha (90) Harry Kane (90) Michael Olise (90) Pedri (90) Lamine Yamal (90) Thibaut Courtois (90) Jude Bellingham (90) Gabriel (89) Gianluigi Donnarumma (89) Bruno Fernandes (89) Khvicha Kvaratskhelia (89) Nuno Mendes (89) Willian Pacho (89) Lionel Messi (89) Vinícius Júnior. (89) Jan Oblak (88) Declan Rice (88) William Saliba (88) Virgil van Dijk (88) Achraf Hakimi (88) João Neves (88) Joshua Kimmich (88) Luis Díaz (88)

Bekannte Spieler steigern Werte, aber ein Bekannter fehlt völlig

Was fällt besonders auf? Vergleicht man die diesjährigen Top-Spieler mit den Stars des vergangenen Jahres, fällt vor allem die vollständige Abwesenheit des Ägypters Mohamed Salah auf, der Liverpool verlassen hat und diesen Sommer für rund 22 Mio. Euro in die Türkei zu Trabzonspor gewechselt ist.

Außerdem stieg Haalands Gesamtwertung auf eine 91, wodurch er mit Mbappé gleichzieht. Dieser ist erneut auf Platz 1 – unter anderem mit einem 96er-Tempo-Wert. Zu den größten Gewinnern zählen aber definitiv Luis Díaz (von 85 auf 88) und Olise (von 86 auf 90).

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Belgiens Nationaltorhüter Thibaut Courtois ist wie schon im Vorjahr der bestbewertete Torwart des Spiels und konnte sich sogar von 89 auf 90 steigern. Auch Messi hat trotz des fortschreitenden Alters nochmal bei der Gesamtwertung zugelegt und nun eine 89, nachdem er in EA Sports FC 26 nur bei einer 86 lag. Der Argentinier dürfte das vor allem seiner starken Leistung bei der WM zu verdanken haben.

Das sind die besten Frauen: Die Fußball-WM der Frauen findet zwar erst 2027 in Brasilien statt, dennoch wollen wir euch hier nicht die stärksten Spielerinnen von EA Sports FC 27 vorenthalten. Hier führen die beiden Spanierinnen Alexia Putellas (91) und Aitana Bonmatí (90) gemeinsam mit der Jamaikanerin Khadija Shaw (90) die Wertung an.

Übersicht der Top-27-Spielerinnen und ihre Gesamtwertungen Alexia Putellas (91) Aitana Bonmatí (90) Khadija Shaw (90) Caroline Graham Hansen (89) Mariona (89) Ewa Pajor (89) Claudia Pina (89) Temwa Chawinga (89) Mapi León (88) Patri Guijarro (88) Yui Hasegawa (88) Klara Bühl (88) Alessia Russo (88) Sophia Wilson (88) Melchie Dumornay (88) Barbra Banda (88) Debinha (87) Irene Paredes (87) Kadidiatou Diani (87) Rose Lavelle (87) Sakina Karchaoui (87) Vivianne Miedema (87) Ona Batlle (87) Lauren Hemp (87) Ann-Katrin Berger (87) Pernille Harder (87) Hannah Hampton (87)

Was sagt ihr zu den neuen Wertungen? Sind die für euch nachvollziehbar oder für euch völlig aus der Luft gegriffen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Im Vergleich zum Vorjahr ändern sich in EA Sports FC 27 aber nicht nur die Gesamtwertungen der verschiedenen Spieler und Spielerinnen. Besonders in Ultimate Team stehen größere Neuerungen an, unter anderem die Squad Building Challenges betreffend. Mehr dazu hier auf MeinMMO: EA FC 27: FUT erhält wichtige Neuerungen, ändert SBCs komplett