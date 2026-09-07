Alle reden von „Warcraft Forever“ – Was hinter dem Namen steckt

Ein Begriff macht im Internet die Runde: Warcraft Forever. Doch was steckt dahinter? Ein neues World of Warcraft? Classic+? Ein neuer Spielmodus? Oder etwas ganz anders?

Die letzten Tage vor der BlizzCon 2026 haben begonnen und damit auch die Zeit der Leaks, Spekulationen und Fake-Theorien. Doch ein Begriff ist seit einigen Tagen im Umlauf, der viele Fans hellhörig macht: „Warcraft Forever“.

Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff? Wo wurde er gefunden? Und warum sind plötzlich uralte Aussagen auf Reddit wieder interessant? Wir werfen einen Blick auf alle bekannten Infos.

Video starten WoW Midnight – Das Opening-Cinematic zum neuen Addon zeigt den Angriff auf Silbermond Autoplay

Woher stammt der Begriff? Der Begriff „Forever“ wurde vor einigen Tagen von den Dataminern bei wowhead in den Spieldaten des kommenden Patches 12.1.5 gefunden. Tief in den Spieldaten wurde in einer Variable der Begriff „Forever“ gefunden. Ein Begriff, der für sich alleine kaum Bedeutung zu haben scheint.

Doch bereits einige Tage vor dem Fund im Datamining gab es einen Beitrag im Reddit, der von einem Leak sprach. Ein (vermeintlich) ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter und bekannter Leaker plauderte einige Details aus. In meiner Diskussion rund um potenzielle Ankündigungen auf der BlizzCon schaltete er sich ein und erklärte zu WoW und WoW Classic+ einfach schlicht:

„Warcraft is Forever.“

Dabei ist auffällig, dass er „Forever“ groß geschrieben hat – als wäre es ein eigener Begriff.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Domain für Warcraft Forever ist bereits gesichert

Hinzu kommt ein weiteres Detail, denn eine potenzielle Website wurde ebenfalls bereits registriert. Die Domain „warcraftforever.com“ wurde am 2. September registriert.

Allerdings ist nicht belegt, dass wirklich Blizzard diese Adresse gesichert hat. Es wäre auch gut möglich, dass hier ein Troll oder vermeintlicher Leaker seine These einfach unterstützen wollte, indem er die Domain kaufte. Daher ist diese Info mit Vorsicht zu genießen.

Für viele scheint dennoch klar zu sein: Blizzard kündigt auf der BlizzCon „Warcraft Forever“ an, was auch immer das sein mag.

Auch wenn das plausibel klingt, sollte man das Ganze mit einer gewohnten Portion Skepsis behandeln. Denn bisher ist der „Forever“-Begriff eben nur eine einzige Sache wirklich: Eine Zeile Code in der Retail-Version von WoW, also von einem kommenden Patch für Midnight. Es wäre also auch möglich, dass es dabei lediglich um einen neuen, temporären Spielmodus handelt, ähnlich wie das bei Plunderstorm oder Remix der Fall war.

Bis wir exakt wissen, was sich hinter Warcraft Forever verbirgt, werden wir also noch ein paar Tage Geduld zeigen müssen.

Cortyn meint: Auch wenn die Spekulationen natürlich spaßig sind, ist es ein wenig müßig, lange darüber zu diskutieren. Warcraft Forever könnte so vieles sein. Von einem neuen Strategie-Spiel über Classic+ oder einfach nur „Ewigkeits-Realms“ von verschiedenen Classic-Variationen.

Hinzu kommt, dass gerade eine ganze Menge Warcraft-Begriff herumgeistern. Denn neben dem geleakten Namen „Camelot“ oder dem erst neulich auftauchenden „WoW 2“ ist „Warcraft Forever“ nur ein weiterer Begriff, der bisher noch mit keinem Leben gefüllt ist. Aber vielleicht gibt es bis zur BlizzCon ja noch einen bedeutsameren Leak – dann werden wir natürlich darüber berichten.

Was hofft ihr, das sich hinter Warcraft Forever verbirgt?