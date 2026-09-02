Dataminer finden „WoW 2“ auf einer Blizzard-Seite – Das steckt dahinter

Plötzlich ist von World of Warcraft 2 die Rede und das so kurz vor der BlizzCon. Doch was steckt hinter dem Begriff und wo kommt er jetzt her?

Für viele klingt es nach der Erfüllung eines Traumes, der schon seit 5, 10 oder 15 Jahren andauert. World of Warcraft als neues Spiel, mit einer 2 im Titel – also ein „WoW 2“. Jetzt, kurz vor der BlizzCon 2026, wurde ein kleines Detail entdeckt. Denn auf einer offiziell zu Blizzard gehörenden Website ist tatsächlich der Begriff „WoW 2“ aufgetaucht. Wir schauen uns an, was dahintersteckt.

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Was wurde gefunden? Auf der Seite des Blizzard Gear Store, also dem Shop, wo man verschiedenes Merchandise rund um alle Blizzard-Spiele kaufen kann, wurde eine Änderung im Quellcode festgestellt. Dort gab es seit einer Weile bereits die Bezeichnung „WoW-Camelot“ im Code, die als Ausgangspunkt für viele Theorien rund um Classic+ genutzt wurde.

Genau dieser Code wurde nun geändert, nämlich von „WoW-Camelot“ auf „WoW-2“. Dabei handelt es sich lediglich um eine Namensänderung im Code, die damit verbundene Farbpalette für den Shop wurde nicht geändert.

WoW 2 taucht im Blizzard Gear Store auf – Nur ein kleiner Troll-Versuch?

Was bedeutet das? In der Community kochen die Theorien über, dass Blizzard endlich an einem „WoW 2.0“ arbeiten würde. Eine neue Version mit überarbeiteter Engine, neuer Grafik und vielen frischen Ansätzen.

Doch man muss hier klar sagen: So richtig überzeugend und naheliegend ist das alles nicht. Daher gehen manche sogar davon aus, dass es sich hier um einen bewussten Troll-Versuch von Blizzard handelt, um einfach ein wenig Verwirrung vor der BlizzCon zu säen.

Damn Blizzard is trolling us so hard 😀 Removed camelot switched with wow-2 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZFkjD30CCa — Stiven (@Stiven_SRB) August 31, 2026 Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Twitter Inhalten widerrufen

Wie wahrscheinlich ist ein WoW 2? Dass Blizzard wirklich gerade an einem WoW 2 arbeitet oder das bereits auf der BlizzCon vorgestellt werden soll, ist äußerst unwahrscheinlich. Da sprechen einfach zu viele Informationen dagegen:

Zum einen läuft World of Warcraft aktuell äußerst gut und hat erst jüngst einige Features bekommen, die „für die Ewigkeit“ gedacht sind, wie etwa das Housing.

Außerdem hat Chris Metzen, einer der führenden kreativen Köpfe hinter der Story, bereits in Interviews verraten, dass nach der Weltenseelen-Saga noch lange nicht Schluss ist und man bereits an zusätzlichen Erweiterungen arbeite.

Es klingt doch arg unwahrscheinlich, dass Blizzard an einem ganz neuen MMORPG zu World of Warcraft arbeitet.

Was ist das Wahrscheinlichste? Die wohl naheliegendste Antwort ist, dass es sich bei der Bezeichnung einfach um das wohl bald anstehende „WoW Classic+“ handelt. Immerhin wurde bei dem Fund „Camelot“ in „WoW 2“ umbenannt. Da lässt vielleicht vermuten, dass „Classic+“ ein Langzeitprojekt ist, das über lange Zeit weiterentwickelt werden soll, ähnlich wie es bei Retail der Fall ist.

Von einem wirklichen „WoW 2“ sollte hier aber niemand ausgehen. Auch wenn dieser Begriff nun im Blizzard Gear Store aufgetaucht ist, dürfte das nicht mehr als eine interne Bezeichnung sein – oder sogar ein kleiner „Trollversuch“.

Was genau dahintersteckt oder ob überhaupt etwas, das erfahren wir in wenigen Tagen, denn dann findet die BlizzCon 2026 statt. Der genaue Ablaufplan ist ebenfalls bereits bekannt, doch es gibt eine Besonderheit: Eine extrem große Lücke im Zeitplan, die ziemlich verdächtig ist.