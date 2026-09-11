Die BlizzCon steht an – So feiert ihr mit MeinMMO

Die BlizzCon 2026 steht an und natürlich feiert MeinMMO das Event mit – mit Stream, Live-Ticker und News-Begleitung. Das erwartet euch.

Was erwartet euch zur BlizzCon auf MeinMMO? Auf der BlizzCon gibt es dieses Jahr vermutlich wieder eine ganze Menge an spannenden Ankündigungen: Mehr zu WoW: The Last Titan, vielleicht eine Art WoW Classic+, mehr zu Diablo, Hearthstone oder auch Overwatch.

MeinMMO ist natürlich für euch mit am Start: Wir werden die Eröffnungszeremonie der BlizzCon am 12. September 2026 für euch live tickern. Außerdem ist unser Team natürlich direkt am Start mit den aktuellsten Infos, Einordnungen und Meinungen.

Aber neben dem Webseiten-Content gibt es natürlich auch wieder Streams.

Wie sieht es mit Streams aus? Ab 18:45 deutscher Zeit könnt ihr euch auf twitch.tv/gamestar zu uns in den BlizzCon-Reaction-Stream setzen. Mit dabei ist Benedict Grothaus, unser Experte für unter anderem World of Warcraft und Diablo. Neben ihm könnt ihr euch auch auf die Expertise unseres GameStar-Kollegen Michael Graf freuen. Gehostet wird der Stream von Magdalena Ihsen.

Damit seid ihr für den wichtigen Ankündigungsabend vollständig gerüstet mit Bild, Ton und schriftlicher Coverage bei uns. Wenn ihr es aber gar nicht mehr erwarten könnt und jetzt schon erste, heiße Infos lesen wollt, was euch erwarten könnte, solltet ihr euch unseren Artikel zu den Leaks und Gerüchten rund um die BlizzCon 2026 zu Gemüte führen.