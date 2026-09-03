WoW: Wer die BlizzCon live zuschaut, bekommt dicke Belohnungen

In wenigen Tagen findet die BlizzCon 2026 statt. Vor allem Fans von World of Warcraft sollten einschalten, denn dann gibt es Belohnungen.

Die BlizzCon 2026 ist fast da und Blizzard möchte sicherstellen, dass möglichst viele von euch die Show rund um die neusten Spiele auch wirklich live verfolgen. Um das zu bewerkstelligen, gibt es eine ganze Reihe von Belohnungen, die ihr bekommt, wenn ihr den Stream der BlizzCon auf YouTube oder Twitch verfolgt.

Video starten WoW Midnight – Das Opening-Cinematic zum neuen Addon zeigt den Angriff auf Silbermond Autoplay

Was muss man für die Belohnungen tun? Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr die BlizzCon verfolgen, entweder auf dem offiziellen YouTube-Kanal von World of Warcraft oder auf Twitch. Beachtet, dass ihr dafür euren Battle.net-Account mit der jeweiligen Plattform verbunden haben müsst, um die Belohnungen erhalten und verdienen zu können.

Zeiten für YouTube: 12. September 18:30 Uhr bis 14. September 04:00 Uhr

Zeiten für Twitch: 12. September 18:30 Uhr bis 27. September 19:00 Uhr

Die 4 Belohnungen bekommt ihr, wenn ihr die BlizzCon-Streams schaut.

4 Belohnungen für WoW, wenn ihr die BlizzCon 2026 schaut

Welche Belohnungen gibt es? Insgesamt 4 verschiedene Belohnungen gibt es für World of Warcraft, die ihr alle im Spiel benutzen könnt. Das sind:

2 Stunden: 200 Händlerdevisen, die ihr im Handelsposten ausgeben könnt

4 Stunden: Kuscheliger blauer Grrgle, ein Plüsch-Murloc für euer Haus

8 Stunden: Flauschig-gemütliche fliegende Decke, ein Flugreittier in Form einer Decke mit Kissen

12 Stunden: Prestigeträchtiges Banner des toxischen Champions, ein Spielzeug für eure Sammlung

Wie üblich ist es bei Dekorationen wie dem kleinen Grrgle so, dass ihr euch weitere Kopien davon in Silbermond kaufen könnt, wenn ihr euch eine Version verdient habt.

Was wird das Highlight auf der BlizzCon? Aktuell sieht es danach aus, als stünde die BlizzCon 2026 vor allem im Zeichen von Warcraft. Das liegt daran, dass auf der Hausmesse Blizzards garantiert die nächste Erweiterung „The Last Titan“ vorgestellt wird, die zugleich auch das Ende der Weltenseelen-Saga darstellt. Doch auch Classic-Fans dürfen sich freuen, denn durch verschiedene Leaks gehen die allermeisten davon aus, dass eine Version von „Classic+“ angekündigt wird.

Allerdings könnte die BlizzCon auch noch ein Geheimnis aus dem Hut zaubern. Denn wenn man sich den Zeitplan der Veranstaltung anschaut, dann wird dabei deutlich: Es gibt eine große, verdächtige Lücke, die noch gefüllt werden muss.