Keine Chance mehr auf ein WoW 2? Blizzard äußert sich zu einem richtigen Nachfolger von World of Warcraft

Mit WoW: Forever erfüllen die Blizzard-Entwickler jetzt einen oft geäußerten Wunsch aus der Community von World of Warcraft. Doch was bedeutet das für die mögliche Umsetzung eines WoW 2?

Warum WoW 2? World of Warcraft hat in den vergangenen Dekaden viele Millionen Spieler über Jahre begeistert und beeinflusst. Es verwundert nicht, dass die Fans ganz viele Wünsche für diese faszinierende Welt von Warcraft haben. Ein Comeback der Vanilla-Version von WoW beispielsweise, die nach langem Kampf in Form von WoW Classic umgesetzt worden ist.

Danach kam der Wunsch nach einem WoW Classic Plus auf, also eine klassische WoW-Version, die einen anderen, alternativen Weg einschlägt als Burning Crusade. Spieler hofften auf die Umsetzung gestrichener Konzepte und frischer Inhalte, die zur geliebten Classic-Spielerfahrung passen. WoW: Forever wird diesem Wunsch ab dem 4. November 2026 nachkommen.

Video starten WoW: The Last Titan – Ein Koloss im Teaser-Trailer für die neue Erweiterung Autoplay

Bleibt ein dritter, nicht minder oft genannter Wunsch übrig: die Umsetzung eines richtigen Nachfolgers für World of Warcraft. Also ein WoW 2 mit moderner Technik, das von all den Lektionen aus dem Vorgänger profitiert und das MMORPG-Genre zurück ins gelobte Land führt, oder so.

Das Ende der Weltenseele-Saga, das mit der nächsten Erweiterung „The Last Titan“ auf dem Programm steht, könnte ein passender Meilenstein sein, um so ein Projekt umzusetzen, oder?

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr ganz frisch ein neues Video, das sich nur um WoW: Forever und die bis dato bekannten Infos dreht. Schaut gern mal rein:

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Kein WoW 2 am Horizont in Sicht, sorry!

Was sagt Blizzard zu WoW 2? Im Interview mit IGN erklärte Principal Designer Kris Zierhut, dass eine Fortsetzung für Blizzard aktuell keinen Sinn machen würde.

Ich denke, eines der Dinge, die WoW so einzigartig machen, ist, dass wir dieses Spiel, diese Welt und dieses Design haben, das seit 25 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wird. Und wir machen es immer besser. Wir haben die Grafik verbessert, das Rendering optimiert und die Beleuchtung überarbeitet – all die neuen Dinge, die wir heute auf der Bühne gezeigt haben. Wir haben auch die Art und Weise effizienter gestaltet, wie die Engine Objekte darstellt. Die Funktionsweise der Server, das Verwalten und Bewegen der Spieler sowie die Systeme für Zauber und Kämpfe – all das wurde im Laufe der Jahre effizienter und besser gemacht.

Ein WoW 2 würde nur bedeuten, so Zierhut, dass man dieses über Dekaden aufgebaute Fundament wegwerfen und von vorn beginnen müsse. Aber auch aus Sicht der Story sehen die Entwickler derzeit keinen Grund für eine Fortsetzung.

Es ist ja nicht so, dass mit der Story etwas nicht stimmt. Wir lieben die Story. Die Rückkehr an den Anfang bietet also die Chance, diese Geschichte auf neue und andere Weise zu erkunden. Es ist also wirklich schwer zu sagen: ‚Nun, was würde einem ein WoW 2 bieten, das World of Warcraft: Forever nicht jetzt schon bietet?

WoW-Chefin Holly Longdale schlug bei uns im Interview in eine ähnliche Kerbe. Auf die Frage, ob das alte Code-Gerüst von WoW noch fit genug sei, um das MMORPG auch in den kommenden Jahren zu stemmen, erklärte sie, dass sie ständig nach der Engine gefragt werde. Doch läuft das Spiel aus Sicht der Entwickler ganz wunderbar.

Dazu passt eine Aussage von Chris Metzen, den führenden Kreativkopf hinter der Lore von WoW, der bereits mehrfach betont hat, dass man bereits an Erweiterungen für die Zeit nach „The Last Titan“ arbeite (darüber wurde etwa hier auf Reddit diskutiert).

Unterm Strich sieht es derzeit also schlecht für Fans von Warcraft aus, die auf ein richtiges WoW 2 hoffen. Wir bei MeinMMO finden das gar nicht schlimm. Zum einen, weil WoW: Forever und das Finale von Midnight vor der Tür stehen. Zum anderen gibt es mehr als genug Gründe, warum WoW in seiner aktuellen Form auch 2026 das beste MMORPG auf dem Markt ist