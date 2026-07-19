11 Gründe, warum WoW auch 2026 das beste MMORPG ist

World of Warcraft mag nicht mehr die Dominanz vergangener Tage haben, doch gibt es auch im Jahr 2026 mehr als genug Gründe, um dem MMORPG von Blizzard die Krone des Genre-Königs zu verleihen.

Die World of Warcraft von Blizzard nimmt seit mehr als 21 Jahren eine ganz besondere Rolle in der langen Geschichte der MMORPGs ein. Das Azeroth-Abenteuer hat das Genre 2004 beziehungsweise 2005 mit seinem Fokus auf Einsteigerfreundlichkeit, Komfort und Spielerführung in den Mainstream katapultiert und durch den enormen Erfolg die gesamte Games-Industrie bis heute geprägt.

Jeder Publisher und Entwickler wollte plötzlich so einen Goldesel in seinem Stall stehen haben, der Millionen Abonnenten Monat für Monat dazu bringt, einige Euro zu überweisen. Die meisten Herausforderer scheiterten krachend, was auch am sukzessive wachsenden Schatten des großen Vorbilds lag.

WoW wurde mit der Zeit nur immer noch größer, runder und vielfältiger. Als neues Online-Rollenspiel, das mit den üblichen Fehlern und Problemen frisch an den Start geht, kann man dieses Duell nur verlieren. Über viele Jahre hinweg gab es im Westen kein anderes MMORPG, das derart erfolgreich und beliebt war. Der Genre-Thron gehörte WoW.

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21 Jahre alt, aber immer noch eine Macht?!

Doch wie sieht es mehr als 21 Jahre nach dem Start von World of Warcraft aus? Die Industrie ist mittlerweile eine andere. Die WoW-Spieler von damals sind älter geworden und haben ihre Spielgewohnheiten verändert. Während es einige Konkurrenten von damals nicht mehr gibt, haben sich andere mit einer gesunden Community als feste Größe für Genre-Fans etabliert.

Auch an WoW sind die vielen Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Blizzard musste schwache Erweiterungen, handfeste Skandale und weitreichende Fehlentscheidungen überstehen. Von den ursprünglichen Entwicklern ist kaum noch jemand da.

Dennoch gibt es auch im Jahr 2026 noch eine ganze Reihe von Gründen, World of Warcraft weiterhin zum König der MMORPGs zu krönen. Elf dieser Gründe nennen wir euch im Folgenden. Wenn euch weitere Argumente für WoW als das aktuell beste Online-Rollenspiel einfallen, haut diese gern in die Kommentare. Gleiches gilt, wenn ihr einen Herausforderer ins Feld führen möchtet, der eurer Meinung nach die Krone mehr verdient hat. Los geht’s auf der nächsten Seite mit Grund Nummer 1.