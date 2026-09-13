WoW bringt ein neues Remix, es geht zurück zu Arthas

Das nächste Remix-Event für World of Warcraft steht fest. Wir reisen in die Zeit von Wrath of the Lich King.

Auf der BlizzCon 2026 wurden viele Hinweise zur Zukunft von World of Warcraft enthüllt. Auf der Vorstellung der Roadmap für den Rest von Midnight wurde am Ende ein kleines, neues Event enthüllt. Dabei ging es nicht um den anstehenden Talebound-Modus, sondern um das nächste Remix-Event. Wir wissen jetzt: Das spielt in Wrath of the Lich King. Es geht zurück nach Nordend, um die dortigen Spielinhalte noch einmal zu erleben.

Einen ersten Teaser für The Last Titan gibt es auch schon:

Video starten WoW: The Last Titan – Ein Koloss im Teaser-Trailer für die neue Erweiterung Autoplay

Wann startet WotLK Remix? Einen konkreten Termin zum Start des Remix-Events gibt es noch nicht. Aus der Timeline erkennen wir jedoch, dass es im Sommer 2027 der Fall sein soll – also nachdem der letzte Patch von Midnight (Patch 12.2.7) veröffentlicht wurde. Damit würde das Remix-Event die Zeit bis zum Launch von The Last Titan überbrücken.

Da wir im Sommer 2027 sicher wieder eine Menge Abkühlung brauchen werden, ist ein Aufenthalt in Eiskrone vielleicht genau das Richtige.

Die Roadmap zum Rest von Midnight. Nach Patch 12.2.7 wird es kühl, das steht für WotLK Remix.

Wrath of the Lich King ist einfach der perfekte Zeitpunkt

Warum wurde es WotLK Remix? Der Grund, warum man sich für Wrath of the Lich King Remix und nicht – wie oft im Subreddit von WoW gefordert – für Shadowlands oder Battle for Azeroth entschieden hat, dürfte auf der Hand liegen. In der nächsten Erweiterung „The Last Titan“ geht es zurück nach Nordend. Da ist ein Remix-Event die perfekte Möglichkeit, um allen Spielerinnen und Spielern noch einmal die Story und die Orte von Wrath of the Lich King zu zeigen. Denn dann hat man im Anschluss einen schönen Vergleich, wenn man die überarbeitete Version von Nordend in The Last Titan sieht.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt war ich über diese Entscheidung verwundert. Denn wenn man sich Wrath of the Lich King anschaut, dann war das natürlich ein tolles Spiel, bietet aber relativ wenige Inhalte, die sich für „Remix“ anbieten, wie etwa Weltquests oder eine Artefaktwaffe. Da wird Blizzard eine Menge Arbeit leisten müssen, damit das Event ähnlich gut wie Legion Remix wird.

Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, 3 Wochen lang jeden Tag die Daily-Quests vom Argentumturnier abzuschließen. Die habe ich in meiner WoW-Karriere bereits einmal zu oft erledigt. Aber hey: Bisher waren beide Remix-Events ein voller Erfolg, daher bin ich zuversichtlich, dass sie etwas Interessantes aus dem Hut zaubern werden.

Freut ihr euch auf ein Wrath of the Lich King Remix? Was glaubt ihr, wie wird Blizzard es schaffen, die alte Welt für ein neues Remix-Event anzupassen? Seid ihr froh, noch einmal nach Nordend ziehen zu können oder hättet ihr lieber ein anders Event gehabt?

Ebenfalls neu ist auch World of Warcraft Forever – das wollte manch eine Person eigentlich meiden, stellte dann aber fest: Jetzt muss Forever doch gespielt werden.