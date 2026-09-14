2025 forderte ein neues MMORPG auf Steam die ganz Großen raus, jetzt steht bereits das Ende fest

Im vergangenen Jahr wollte ein neues Superhelden-MMORPG auf Steam mit dem Verzicht auf Mikrotransaktionen jedweder Art glänzen. Der Plan ging jedoch nach hinten los. Jetzt steht bereits das Ende fest.

Was ist das für ein MMORPG? Als Ship of Heroes im September 2025 auf Steam an den Start ging, versprach es eine MMO-Erfahrung im Stil von City of Heroes, also ohne namhafte Marvel- oder DC-Lizenz, aber dafür mit vielen Charakteroptionen und Superkräften. Außerdem wollte man auf Mikrotransaktionen, Ingame-Shop und kostenpflichtigen DLCs verzichten.

Stattdessen setzte man auf ein oldschooliges Bezahlmodell mit Vollpreis und monatlichem Pflicht-Abo. Damit positionierte sich Ship of Heroes selbstbewusst auf eine Ebene mit den wenigen verbleibenden Abo-MMORPGs wie World of Warcraft oder Final Fantasy XIV (wobei die mittlerweile Alternativen wie das WoW-Token (WoW) beziehungsweise eine ausgiebige Kostenlos-Version (FFXIV) anbieten).

Video starten Ship of Heroes: Neuer Trailer zum Superhelden-MMORPG stimmt euch auf den Launch ein Autoplay

Der Anfang vom Ende

Wie war der Start? In Sachen Qualität und Quantität war Ship of Heroes leider unfertig und meilenweit von den namhaften Konkurrenten entfernt. Es hagelte daher Kritik aus der Community, die von den Entwicklern spürbar angesäuert aufgenommen wurde. Das sorgte dann für noch mehr Ärger. Die Spieler blieben weg, und das auch, als die Entwickler ihr Bezahlmodell nach einiger Zeit angepasst hatten.

Das Allzeithoch steht auf Steam gerade einmal bei 100 gleichzeitig aktiven Superhelden (Quelle: steamdb.info). Nur 27 Prozent der gerade einmal 91 Rezensionen fallen positiv aus. In einem Jahr voller schlechter Online-Rollenspiele gehörte Ship of Heroes zu den größten Flops.

Es verwundert daher nicht, dass die Entwickler jetzt die Reißleine ziehen. Auf shipofheroes.com heißt es:

Ship of Heroes wird am 22. September 2026, dem ersten Jahrestag seines Starts, eingestellt, wenn die Server abgeschaltet werden. Nach diesem Datum wird das Spiel nicht mehr zugänglich sein. Wir sind unserer freundlichen Community dankbar, die die Entwicklung mitgestaltet hat, indem sie an über 220 Umfragen teilgenommen, bei einem Dutzend kostenloser öffentlicher Veranstaltungen und Funktionstests sowie in den Foren unserer Website Feedback gegeben hat.

Wie reagiert die Community? Die wundert sich auf Reddit vor allem darüber, dass das so lange gedauert hat und dass bis heute überhaupt vereinzelte Spieler auf den Servern unterwegs sind.

Extra_Midnight erklärt: „Alle 0 Spieler werden untröstlich sein.“

Sleipnirs hält dagegen: „Laut Steam Charts lag die höchste Spielerzahl in den letzten sechs Monaten bei vier Spielern. Wer zum Teufel hat das bezahlt?“

orcmasterrace fragt sich: „Ich bin überrascht, dass das so lange gedauert hat.“

SpunkMcKullins schreibt: „Dafür Geld zu verlangen, geschweige denn 60 Dollar bei einem Abonnement von 15 Dollar, war eine verdammt verrückte Idee. Nicht einmal World of Warcraft wurde mehr für 60 Dollar bzw. 15 Dollar auf den Markt gebracht.“

Es wird wohl niemand Ship of Heroes vermissen.

Gehört ihr vielleicht zu den wenigen Spielern, die in Ship of Heroes reingeschaut haben? Hättet ihr mal wieder Lust auf ein neues Superhelden-MMORPG? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Das Traurigste ist wahrscheinlich, dass das Vorbild im Geiste auch heute noch mehr Spaß macht als Ship of Heroes: Neues MMORPG auf Steam macht weniger Spaß als das 21 Jahre alte Vorbild, will dennoch 59 Euro plus Abo: „Haltet euch fern davon“