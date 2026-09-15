Blizzard verspricht, das „War“ zurück in Warcraft zu bringen

Der Krieg soll in World of Warcraft wieder mehr in den Vordergrund rücken. Das soll schon in der nächsten Erweiterung geschehen.

Die Community von World of Warcraft ist ziemlich divers. Nicht nur gibt es Spielerinnen und Spieler aus allen Altersgruppen und sozialen Schichten, sondern auch die Interessen sind bunt gemischt. Während einige vor allem PvP wollen, interessieren sich andere für die Story und wieder andere wollen sich einfach im Housing austoben.

Doch ein Kritikpunkt, der aus vielen Richtungen immer häufiger kam, war die Anmerkung: Was ist eigentlich mit dem „War“ in Warcraft geworden? Was genau man damit kritisiert, ist unterschiedlich. Einige sehnen sich nach dem Konflikt zwischen Horde und Allianz, andere wollen wieder übergroße Armeen sehen, die gegeneinander kämpfen, egal zu welchen Fraktionen sie gehören und wieder andere wollen einfach mehr Geschichten, die nicht mit einem „Happy End“ enden.

Auf der BlizzCon 2026 wurde klar gesagt: „Wir stecken das War zurück in Warcraft!“

Holly Longdale verspricht, dass es wieder mehr Krieg gibt

Was wurde auf der BlizzCon zu The Last Titan gesagt? Im Grunde sehr wenig. Ion Hazzikostas, der Game Director, hat sich beinahe schon etwas dafür entschuldigt, dass sicher manche große Erwartungen hatten, dass The Last Titan enthüllt werde. Doch mehr als einen kleinen Teaser gab es nicht. Den Teaser könnt ihr hier sehen:

Video starten WoW: The Last Titan – Ein Koloss im Teaser-Trailer für die neue Erweiterung Autoplay

Direkt nach dem Trailer kam jedoch Holly Longdale auf die Bühne. Sie sagte in Reaktion auf den Teaser (auf YouTube):

Der große Kerl kommt mit Freunden. Das ist die Stimmung, in die Warcraft sich bewegt. Wir haben euch gehört. Wir stecken das „War“ zurück in Warcraft. Armeen, Schlachten, Blutvergießen, Überleben. Das schlägt den Bogen zu den Geschichten, die das alles hier begonnen haben.

Danach richtete Holly ihre Aufmerksamkeit hin zu Warcraft III, doch es war offensichtlich, dass sie mit den Worten auch World of Warcraft einschloss.

Wie genau man denn den Krieg in (World of) Warcraft zurückbringen will, wurde daraus zwar nicht deutlich, aber es dürfte Hoffnung für die Zukunft machen, für all jene, die mit dem modernen WoW vielleicht aus dem Grund nichts mehr anfangen können.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt waren das Worte von Holly Longdale, die mich ein wenig verwundert haben. Denn aus meiner Sicht hat World of Warcraft nie den Krieg aus den Augen verloren. Egal ob es Battle for Azeroth oder sogar Shadowlands war – im Kern stand immer ein großer Konflikt, eine Art Krieg. Lediglich Dragonflight hatte sich davon ein wenig verabschiedet und fühlte sich eher wie eine „Urlaubserweiterung“ an, die aber auch dringend notwendig war, um WoW auf einen neuen Pfad zu bringen.

Doch ich nehme das Versprechen positiv auf. Wenn mit The Last Titan (und darüber hinaus) die Konflikte zunehmen, die Politik zwischen den Völkern und auch ihren Unterschieden wieder einen größeren Fokus einnimmt, würde mich das freuen. Denn die Homogenisierung der einst so unterschiedlichen Völker von World of Warcraft kritisiere ich schon sehr, sehr lange …