Nein, das ist nicht das „alte Blizzard“ – es ist das Blizzard für Alte

Die BlizzCon steckte voller Ankündigungen. Es fühlte sich an, wie das Blizzard aus alter Zeit. Aber das einzige, was alt geworden ist, ist die Zielgruppe.
Die BlizzCon 2026 ist vorbei. Ich sag’ es euch ganz ehrlich: Die BlizzCon war der Hammer. Wirklich alles, was dort vorgestellt wurde, hat mir richtig gut gefallen. Da waren so viele starke Ankündigungen und so viele Wünsche der Community, die erfüllt wurden, dass die negativen Stimmen in diesem Jahr sehr, sehr leise (oder sehr verbittert) sind.
Manch einer sagt auch: „Das ist Blizzard, wie ich es kennengelernt habe. Jetzt machen sie Spiele, wie damals. Das ist das alte Blizzard.“
Doch je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Entschluss:
Nein. Das ist nicht das alte Blizzard. Das ist Blizzard, das Spiele für alte Leute erschafft.
3 alte Spiele für alte Leute, die nichts Neues finden
Eine der wohl größten Verwunderungen war die Ankündigung einer neuen Heldin in Heroes of the Storm und damit die faktische Wiederbelebung des Spiels. Etwas, bei dem ich mir mal kurz am Horn ziehen musste, um zu schauen, ob ich nicht gerade träume. Für wen ist das gemacht? Genau, für die alten HotS-Fans, die auch nach über 4 Jahren nicht loslassen können von einem Spiel, das in den Wartungsmodus versetzt wurde.
Die Kampagne „Forsaken Kingdom“ schlägt in die gleiche Kerbe. Es ist die erste neue, offizielle Kampagne für Warcraft III seit 23 Jahren. Es ist nicht nur eine Wiedergutmachung für das absolut verhunzte Reforged zum Release, sondern auch ein Beweis: Blizzard kann es noch. Die Kampagne macht Spaß, spielt sich fantastisch. Aber darüber schreibe ich noch einen gesonderten Artikel. Die Essenz ist aber auch hier: Für wen ist das gemacht? Für die Leute, die Warcraft III kennen und lieben, für jene, die das Spiel vermutlich vor über 20 Jahren gezockt haben.
Dann war da World of Warcraft Forever oder auch „Classic+“ genannt. Eine Version von Vanilla, die „ewig“ weiterentwickelt werden soll, ohne dass es über Level 60 hinausgeht. Eine permanente Heimat für all jene, die das Spielgefühl von vor 20 Jahren lieben, die Level-Erfahrung von Classic mögen und dennoch neue Abenteuer erleben wollen. Aber welche Gruppe ist das? Ältere Gaming-Generationen. Die Veteranen, die zu Vanilla gespielt haben.
Auch der StarCraft-Trailer hat mir äußerst gut gefallen. Ich mag die düstere StarCraft-Welt, hab die ersten beiden Spiele mehrfach durchgespielt. Die Welt als Shooter – und das sogar mit einem klaren Singleplayer-Fokus – kann ich mir extrem gut vorstellen. Aber hier muss man auch sagen: Es gab kein Gameplay zu sehen, sondern eben nur den Trailer. Das Ganze ist außerdem noch rund 4 Jahre entfernt. Hier lässt sich noch nicht sagen, für wen das wirklich ist.
Doch schaut man auf die 3 für mich größten Ankündigungen – also die Warcraft-3-Kampagne, WoW Forever und das HotS-Revival – dann ist die Zielgruppe klar: Veteranen. Spielerinnen und Spieler, die schon ewig dabei sind und die neusten Gaming-Trends nicht mitmachen.
Auf mich wirkt das, als hätte Blizzard sich gesagt: „Wisst ihr was? Okay, wir erreichen keine neuen Spieler mehr. Deswegen sprechen wir jetzt die Spieler an, die wir schon haben und geben denen mehr von dem alten Zeug, das sie lieben. Und wenn die zufrieden sind, schauen wir weiter.“
Und ja, ich liebe das.
Die alte Generation bekommt eine Menge Liebe von Blizzard
Egal, ob es Xal’atath in Heroes of the Storm ist, die neue Kampagne von Warcraft III oder auch WoW Forever. All das wirkt, als wäre es nicht primär für die neue, jüngere Generation gemacht, sondern vor allem für die Veteranen. Die, die schon seit 10, 20 oder gar 30 Jahren Blizzard-Spiele zocken. Es ist mehr von dem, was sie lieben.
Damit will ich nicht sagen, dass die ganzen Spiele keine Möglichkeit für neue Generationen bieten, um dort einsteigen zu können. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit wirkt es so, als hätte Blizzard eine Kurskorrektur eingeschlagen: Die bestehende Community ist das primäre Ziel. Die Fans, die seit Jahrzehnten dabei sind. Und die hatten eine BlizzCon, wie sie so schnell wohl kein zweites Mal stattfinden wird.
Vielleicht, und das kann ich nur mutmaßen, hofft Blizzard, dass die „alten Hasen“ ihre Kinder, Nichten und Neffen irgendwann anschleppen. Denn wenn mich jemals etwas dazu gebracht hat, ein Spiel spielen zu wollen, dann waren es selten Trailer oder Versprechungen von Entwicklern: Es waren begeisterte Freunde oder die Neugierde, die geweckt wurde, wenn ich anderen dabei zugesehen habe, wenn sie es spielten.
Ich weiß nicht, ob der aktuelle, neue Pfad von Blizzard einer ist, der besonders nachhaltig ist. Aber er erfüllt auf jeden Fall meine Wünsche. Und zumindest aktuell sind „wir alten Gamer“ wohl auch jene, die am meisten Geld für dieses Hobby übrig haben und daher eine lukrative Zielgruppe. Und ich sage es frei heraus: Wenn die Qualität des Contents dieser „neuen, alten“ Spiele stimmt, bezahle ich dafür gerne. Auch, wenn andere sich schon wieder darüber aufregen, dass neue Inhalte Geld kosten.
Oder wie seht ihr das?
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Kommentare
Aua, scharfe Nadeln.
*hust*
🙂
und zu den Spielen die eigentlich im “Wartungsmodus” waren. Viele haben es vielleicht noch auf CD/DVD. Aber wer besitzt heute noch das passende Laufwerk dazu und müssen dann auf Digitale Inhalte ausweichen um es zu spielen?
Die allermeisten Blizzard-Spiele sind seit jeher Teil deines Battle.net-Accounts.
Ich hab mich jetzt extra zum Kommentieren angemeldet, weil ich das Projekt: WoW – Forever kritisch sehe.
Ich hab seinerzeit, im Alter von 36 Jahren ,Vanilla auf dem Server Kargath gespielt, Dungeons gelaufen, alle Raids bestritten und sogar PvP-Titel gejagt.
Seitdem hat sich viel verändert. Ich bin 21 Jahre älter geworden, die Menschen haben sich ingame größtenteils von “freundlich-gemütlich” in “aggressive gogogogo-Freaks” gewandelt, und und und…
Mit all dem kann man in Retail leben, da Blizzard genug alternativen Kontent anbietet, wo man in seinem Tempo und ohne “Nerv-Zwerge” spielen kann.
Im neuen/alten “WoW Forever” bin ich mir nicht sicher ob das nicht genauso laufen wird wie im WoW-Classic. Dem Namen nach Classic, die Spieler aber dieselben wie in Retail.
Dann noch ohne explizite deutsche Server, (nein ich traue dem neuen Sprach-Service nicht).
Ich bin ehrlich, wahrscheinlich schaue ich mal in WoW-Forever rein, aber man kann die Zeit nicht zurückdrehen auf 2005. Nostalgie hin oder her.
+1 War sehr positiv überrascht, hätte nicht gedacht das ich mal wieder richtig Lust auf Blizzard Games habe. Gerade die Ankündigung von Forever hat mir sehr gut gefallen abgesehen von der „neuen“ neutralen Rasse aber da kann ich drüber wegschauen, bin zwar erst 31 habe aber sehr viel classic mit meinem Vater gespielt und wir haben vor auf jeden Fall reinzuschauen. Gerade diese alten Erinnerungen sind einer der Gründe warum es mir so am Herzen liegt da es für mich das erste MMORPG war das mir mein Vater gezeigt hatte. Wie du gesagt hast anderen Leuten und Freunden zuzusehen wie Sie das Spiel zum ersten Mal erleben war ein Highlight habe einige meiner damaligen Freunden mit WoW angesteckt.
Zu HotS:
Ich finde es sehr gut, dass hier mal wieder was passiert. Es hat sich aber auch angedeutet, dadurch dass die Geisterminen schon ihr Revival hatten im Quickplay. Einer meiner Freunde ist riesen großer HotS-Fan (er fragt jeden Tag, ob wir nicht ‘ne Runde spielen wollen) und der war natürlich komplett aus den Häuschen als wir ihm das erzählt haben. Für ihn ist das eine RIESEN Sache.^^
Zu Warcraft II: Reforged:
Für mich war es immer nur ein Spiel das man aus Spaß mit Freunden gespielt hat, mal so eine Runde wie Worms oder so. Die Kampagne fand ich cool, schön dass sie die jetzt erweitern. In die Kampagne schau ich bestimmt auch mal rein bei Gelegenheit. 😀
Zu Warcraft: Forever:
Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Einerseits finde ich es gut, dass Blizzard aus Fanprojekten lernt und versucht das auf offiziellem Wege umzusetzen, sodass eine breite Masse an Spielern das ohne großen Aufwand spielen kann (Ascension/Turtle WoW und wie sie alle heißen mussten ja zu machen und daher kommen ja die grundlegenden Ideen).
Andererseits fängt es nun schon an, dass man weitere Methoden der Monetarisierung erforscht und das ist immer eine Sache die nicht gut für Spiele ist, grade für Spiele die sowieso schon einen monatlichen Obulus verlangen um überhaupt Zugriff zu haben. Warum dann ein Volk hinter eine Paywall sperren?
Ich glaube, dass Blizzard testen möchte wie gut das ankommt und wenn das ein “Erfolg” wird, dann könnte es auch zu Retail rüberschwappen.
Ich werde es vermutlich nicht spielen, weil ich Retail wirklich sehr gut finde an sich, aber für Classic-Spieler die mal was ganz neues wollen ist das sicherlich eine schöne Sache im Großen und Ganzen. 🙂
Ich verstehe das Argument mit der “Paywall” für das Volk nicht.
Du hast bei jedem neuen Volk in Retail auch eine “Paywall” – nämlich die jeweils aktuelle Erweiterung.
Sieh “WoW Forever” einfach als den Kauf einer neuen Erweiterung an, dann ist da überhaupt nichts, was diese Sorge (aktuell) untermauert. 🙂
Kann ich bestätigen. Bin jetzt 50 Jahre alt und bin von der Blizzcon total begeistert. Freue mich riesig auf WoW Forever !
Hi, ich sehe das zwiegespalten … ich verstehe was du meinst und ich würde dir grundsätzlich zustimmen… aber irgendwie bin ich enttäuscht … irgendwie habe ich mir mehr versprochen .. gerade im hinblick auf gameplay … ich weiß nicht das Thema mit diablo enttäuschte mich doch sehr, wsrcraft 3 freut mich, aber die kanpagne hat null basenbau das enttäuscht mich schonwieder… kündigt was an wenn ihr was zu zeigen habt
keine ahnung irgendwie war ich einfach nur enttäuscht… Hots freut mich sehr und wow abschnitt fand ich auch sehr sehr gut…