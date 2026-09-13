Eine neue Blizzard-Seite zeigt, wie nerdig ihr wirklich seid, kennt keine Gnade

Wollt ihr wissen, wie viel ihr im Vergleich zu anderen Gamern zockt? Das hat Blizzard nun verraten – aber Achtung, das Ergebnis kann verstören.

Im Zuge der BlizzCon 2026 wurde eine neue Website von Blizzard veröffentlicht. Auf der Seite könnt ihr euch mit eurem Battle.net-Account einloggen und bekommt dann eine ganze Reihe von interessanten – oder auch schockierenden – Informationen zu eurem Spielverhalten präsentiert.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was ist das für eine Website? Auf der Timewalking-Seite der BlizzCon könnt ihr euch einloggen. Im Anschluss bekommt ihr eine Auflistung mit „interessanten Statistiken“. So bekommt ihr etwa aufgelistet, an welchen Tagen ihr eure beste Leistung in Overwatch erbringt, welcher Feind euch in World of Warcraft am häufigsten besiegt hat oder gegen Spieler aus wie vielen Ländern ihr bereits in Hearthstone gespielt habt.

Perzentil zeigt euch, wie viel Zeit ihr in Games investiert

Die wohl interessantesten Werte dürften allerdings sein, wie hoch eure Spielzeit in den einzelnen Spielen im Vergleich zu anderen Blizzard-Fans ist. Denn ihr bekommt über eine Grafik genau aufgeschlüsselt, zu welchem Perzentil-Wert ihr gehört.

Als Beispiel: Wenn eure Spielzeit bei World of Warcraft ein Perzentil von 90 anzeigt, dann bedeutet das, dass es nur 10 % der Spielerinnen und Spieler gibt, die mehr Zeit in World of Warcraft verbracht haben und 89 %, die weniger Zeit im Spiel verbracht haben.

Beachtet allerdings, dass die Daten nicht alle unendlich weit in die Vergangenheit reichen. Für World of Warcraft reichen die Daten 10 Jahre in die Vergangenheit, für Overwatch etwa nur 4 Jahre.

Cortyn meint: Okay, ich gehe einfach mal mit meiner Offenbarung voran. Hier, das Bekenntnis meiner Schande (und einem Hauch Stolz):

Na, wer bietet mehr? (außer in Diablo!)

Bei World of Warcraft wusste ich, dass meine Zeit extrem hoch sein würde und auch bei Hearthstone habe ich es vermutet, immerhin spiele ich Battlegrounds sehr, sehr oft. Doch dass ich auch bei Overwatch und Heroes of the Storm solche Werte habe, hat mich ein wenig verwundert – habe ich doch gerade HotS in den letzten Jahren nur selten gespielt. Aber hey, die Statistik wird nicht lügen und basiert ja auch auf den letzten 10 Jahren. Vor 6 oder 7 Jahren habe ich sehr intensiv gezockt, das dürfte meinen Wert auch da hochgetrieben haben.

Ich zumindest habe die Ausrede, dass diese Spiele ja auch alle zu meinem Beruf gehören und kann mich daher im Mantel der Unschuld baden oder es mir zumindest selbst einreden. Wie sieht das bei euch aus? Auf welche Prozent-Werte kommt ihr und wie viel Zeit habt ihr in Blizzards Spielen verbracht?

Bald werde ich übrigens noch mehr Zeit in WoW verbringen, denn WoW Forever muss ich leider spielen.