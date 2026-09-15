Die Steam Frame ist reservierbar und viele meinen erleichtert: Nicht so teuer wie befürchtet

Ihr könnt mittlerweile die Steam Frame offiziell reservieren und bald vorbestellen. Auch der neueste Zuwachs der Hardware-Familie von Valve ist nicht günstig. Viele sind aber erleichtert, dass es nicht so teuer geworden ist, wie befürchtet.

Was ist die Steam Frame? Die Steam Frame ist ein kabelloes VR-Headset, welches ihr mit eurer gesamten Steam-Bibliothek verwenden könnt. Ihr könnt entweder wahlweise die Spiele über das Headset spielen oder alternativ über euren Gaming-PC zu Hause streamen. Valve hatte die Steam Frame gemeinsam mit zwei anderen Geräten vorgestellt.

Mittlerweile könnt ihr euch für die Warteliste des Geräts registrieren und mit viel Glück ab Ende September 2026 ein Gerät bestellen, wenn ihr ganz vorne in der Liste landet. Im schlimmsten Fall geht die Warteliste wie bei der Steam Machine aus und ihr müsst monatelang warten, ein Gerät bestellen zu können.

Preislich ist das Gerät aber nicht ganz billig: Für das Kit mit 256 GB zahlt ihr mindestens 1.049 Euro, für das Kit mit 1 TB sogar 1.279 Euro. Hinzu kommt dann potentielles Zubehör, welches ebenfalls noch einmal Geld kostet.

Auf der zweiten Seite des Artikels erklären wir euch, für wen sich die Steam Frame zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt lohnen könnte.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Steam Frame ist preislich besser als erhofft, meint die Community

Nachdem der Preis für die Steam Machine bereits viele Spieler schockiert oder zumindest überrascht hatte, zeigen sich etliche vom Preis des Steam Frame erleichtert. So schreibt jemand in einem Reddit-Thread:

Um ehrlich zu sein, ist es gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte (nachdem ich den Preis für die Steam Machine gesehen hatte).

Das heißt aber nicht unbedingt, dass der Preis auch „gut“ ist: So erklären einige, dass dieser im Vergleich zur direkten Konkurrenz immer noch sehr hoch sei. So würde die Meta Quest 3 rund 600 US-Dollar und damit knapp die Hälfte kosten.

Der Konkurrent aus dem eigenen Haus, die Valve Index, kostet übrigens ebenfalls rund 1.000 Euro, ist auf Steam aber oft ausverkauft.

Auf der nächsten Seite erklären wir euch die Vor- und Nachteile der Steam Frame und für wen sich die Reservierung lohnen könnte.

Habt ihr Interesse an der Steam Frame? Oder lässt euch die Hardware bisher kalt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die Steam Machine ist übrigens ebenfalls ein neues Gerät von Valve, welches mittlerweile ebenfalls mit einer Reservierung erhältlich ist. MeinMMO hat die wichtigsten Fragen und Antworten für euch gesammelt und stellt euch diese vor: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten