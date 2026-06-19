Valve zeigt gerade: Ihr solltet euch bei der Steam Machine keine großen Hoffnungen machen, dass ihr 2026 ein Exemplar kaufen könnt

Der Steam Controller hat derzeit lange Lieferzeiten. Bei der Steam Machine, die noch 2026 erscheinen soll, dürfte das vermutlich nicht anders sein. Selbst wenn das Gerät noch 2026 seinen Release feiert, dürfte es unwahrscheinlich sein, dass viele von euch das Gerät noch dieses Jahr (2026) in den Händen halten werden.

Valve stellte Ende 2025 gleich mehrere neue Geräte für Steam vor: einen Controller, die Steam Machine und die Steam Frame. Offiziell sollen diese Modelle alle noch 2026 auf den Markt kommen, bisher ist aber nur der Steam Controller erschienen.

Doch Valve zeigt gerade mit dem Steam Controller, dass ihr euch keine großen Hoffnungen machen braucht, dass ihr 2026 noch eine Steam Machine kaufen könnt.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Steam Controller hat lange Lieferzeiten, bei der Steam Machine wird’s vermutlich nicht viel anders sein

Was hat das mit dem Steam Controller zu tun? Hattet ihr direkt zum Release kein Glück, dann konntet ihr euch einen Steam Controller auf Steam reservieren. Das funktioniert so ähnlich wie damals beim Steam Deck.

Doch Valve ist wohl mit der Nachfrage wohl dermaßen überfordert und mit erheblichen Lieferengpässen konfrontiert, sodass die Auslieferung sehr lange dauern soll. Einige Nutzer berichten auf Reddit, dass sie frühestens 2027 ihren Steam-Controller bestellen können und dann auch nur wenige Tage Zeit dafür haben sollen.

Bei uns im Team müssen wir immerhin nur bis Dezember 2026 warten, wenn man direkt die Chance zur Reservierung genutzt hat. Aber auch das sind noch mehrere Monate und eine Garantie für diesen Liefertermin oder Zeitraum gibt es nicht. Auch unser Termin könnte noch auf 2027 rutschen.

Bei uns liegt die Reservierung übrigens auf Dezember 2026. Da hat es uns besser erwischt als Leute, die bis 2027 warten müssen

Die Steam Machine dürfte von Lieferengpässen noch stärker betroffen sein

Was hat das alles mit der Steam Machine zu tun? Bei PC- und Konsolen-Hardware gibt es derzeit ohnehin große Lieferengpässe, von denen fast alle Hersteller betroffen sind. Entweder sind Geräte nicht mehr verfügbar oder nur zu deutlich höheren Preisen erhältlich. Bestes Beispiel dafür ist das Steam Deck: Hier hatte Valve die Preise erhöht, aber erhältlich ist das Steam Deck aber trotzdem nicht mehr.

Treffen diese Engpässe nun auf eine hohe Nachfrage, dann braucht ihr euch vermutlich keine großen Hoffnungen machen, dass ihr eine Steam Machine noch dieses Jahr (2026) erhalten werdet, wenn es jetzt schon beim Steam Controller solche Schwierigkeiten bei der Lieferung gibt.

Die begrenzte Stückzahl ist vermutlich zum Release trotz viel zu hoher Preise schnell weg und bei den Reservierungen dürfte es dann ebenfalls lang dauern, bis Valve für Nachschub sorgen kann und wird. Ob ihr dann 2026 noch eine Steam Machine bestellen könnt, halten wir für sehr unwahrscheinlich.

Eine Kollegin hat ihren eigenen Weg gefunden, um den hohen Preisen beim Steam Deck aus dem Weg zu gehen. Sophia Weiss moddet ihr Steam Deck, damit es richtig lange hält und ihr die hohen Preise egal sein können. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich modde mein Steam Deck, damit es richtig lange hält und mir die hohen Preise egal sein können