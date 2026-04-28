Valve bringt den Steam Controller ohne Steam Machine auf den Markt und die Fans fühlen sich in ihren Sorgen bestätigt

Die ersten Reviews zum Steam Controller sind erschienen, Preis und Verkaufsstart wurden ebenfalls genannt. Doch viele Fans fühlen sich bestätigt: Der Controller ist insgesamt zu teuer für seine Features. Das betonen auch viele Reviews: Oft sei man mit zwei günstigeren Controllern besser bedient.

Was kostet der Controller und wann kommt er raus? Der Steam Controller erscheint offiziell am 4. Mai 2026 über Steam und wird 99 US-Dollar / 99 Euro kosten. Der Preis wurde bereits kurz vorher durch ein Review geleakt und kann damit nun bestätigt werden.

Mittlerweile gibt es erste Reviews zu dem Steam Controller. Diese fallen durchaus positiv aus, kritisieren aber den hohen Anschaffungspreis. Spieler fühlen sich in ihren Sorgen bestätigt, etliche wollen ihn aber trotzdem kaufen.

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Fans fühlen sich von Reviews zum Steam Controller bestätigt

Was sagen die Reviews? Die meisten Reviews, die zum Steam Controller mittlerweile online gegangen sind, sind sich in mehreren Punkten einig:

Ihr bekommt einen wertig verarbeiteten Controller mit besonderen Touchpads.

Der Controller lohnt sich vor allem dann, wenn ihr hauptsächlich Spiele auf Steam spielt.

Die Akkulaufzeit ist mit 35 Stunden überraschend sehr lang.

Zum Testzeitpunkt, gebe es aber noch ein paar technische Probleme, um die sich Valve unbedingt kümmern müsse. Einige Tester, etwa das Magazin Polygon, vermissen einen Kopfhöreranschluss.

Das Modell ist aber laut Testern insgesamt zu teuer. Laut Ars Technica handelt es sich um einen soliden Controller, man könne sich für das gleiche Geld aber auch einfach zwei andere Controller kaufen. Das sei für die Mehrheit der Spieler die bessere Wahl:

Für viele Spieler reichen diese Funktionen jedoch nicht aus, um den Preis von 99 Dollar zu rechtfertigen. Es ist schwer, eine solche Ausgabe unbedingt zu rechtfertigen, wenn man bedenkt, dass ein Xbox-Controller aus eigener Produktion oder ein hochwertiges Bluetooth-Gerät eines Drittanbieters leicht für die Hälfte des Preises oder weniger zu haben ist.

Der Tester von TheVerge erklärt, dass sich die einzigartigen Touchpads einfach nicht ergonomisch anfühlen würden. Bereits nach kurzer Zeit wären seine Finger verkrampft gewesen:

Die Trackpads waren größtenteils eine Enttäuschung. Sie sind für mich nicht an einer bequemen Stelle, um sie ausgiebig als Maus zu nutzen; bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen ich es versucht habe, fingen meine verkrampften Daumen an zu schmerzen.

Was sagen die Fans? Die fühlen sich in ihren Befürchtungen bestätigt. Bereits vorher gab es Kritik an dem geleakten Preis und viele fanden den Preis von rund 100 US-Dollar für das Modell zu teuer. Insbesondere die Kanadier schimpfen, weil der Wechselkurs zwischen US-Dollar und kanadischem Dollar (CAD) so schlecht ausfalle und man für den Controller 150 CAD zahlen müsse.

Einige erklären, dass es bereits deutlich bessere Controller auf dem Markt gebe und man deswegen nicht extra zum Steam Controller greifen müsse. Einige Nutzer erwähnen beispielsweise den 8bitdo Ultimate 2, den ihr bereits für 50 bis 60 Euro kaufen könnt (via Reddit.com):

Was echt blöd ist, wenn wir Firmen wie 8bitdo haben, die gute und günstige Controller machen. Das Einzige, was das Ding besser kann als der 8bitdo Ultimate 2, sind die Touchpads, und der Controller kostet 60 Dollar und ist im Angebot für 40 Dollar zu haben.

Eine wichtige Einschränkung, die man zusätzlich nicht vergessen sollte: Der Steam Controller unterstützt nicht die normalen Standard-HID-, XUSB- oder GIP-Protokolle und ist nicht mit Standard-Eingabe-APIs unter Windows kompatibel. Das heißt, bisher funktioniert der Controller ausschließlich mit Steam und nicht mit Drittanbieter-Plattformen oder außerhalb von Steam. Das wird auch von einigen Testern kritisiert, die hier langfristig auf ein Update hoffen (etwa Polygon und TheVerge).

Valve hat die Steam Machine als neue Hardware vorgestellt. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, einen Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht, diese zu beantworten: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten