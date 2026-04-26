Der Preis für den Steam Controller wurde geleakt und viele hoffen jetzt, dass die Steam Machine nicht zu einem teuren Spaß wird

Der Preis des Steam Controllers ist wohl geleakt worden. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus: Einige halten den Controller für zu teuer und haben jetzt Angst vor dem Preis der Steam Machine. Andere erklären, dass der Preis genau so hoch sei, wie man das erwartet habe.

Was wurde geleakt? Das Magazin Vice berichtet, dass der Preis für den Steam Controller wohl geleakt wurde. Ein YouTuber hat seine Review angeblich zu früh veröffentlicht und darin auch den Preis genannt: 100 US-Dollar soll der Controller zum Release kosten, umgerechnet wären das 85 Euro.

In der Community wird der Preis des Controllers bereits diskutiert, denn das ist das erste Mal, dass ein Preis für die neue Steam-Hardware bekannt wurde.

Wichtig ist, dass es von Valve bisher keine offizielle Bestätigung des Preises gibt. Einen offiziellen Release-Termin gibt es ebenfalls noch nicht.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Ist der Preis von 100 US-Dollar wirklich zu hoch für den Steam Controller?

Worüber wird diskutiert? Einige befürchten jetzt, dass die Steam Machine sehr teuer werden könnte, weil der Controller ebenfalls nicht günstig wäre. Andere widersprechen dem und geben zu bedenken, dass 100 US-Dollar zwar viel seien, aber dafür bekäme man auch etliche Features.

So schreibt jemand auf Reddit:

Da allein der Controller schon 99 Dollar kostet, werden die Valve-Fans ein böses Erwachen erleben, wenn die Preise für die Steam Machine endlich bekannt gegeben werden. Es ist absolut ausgeschlossen, dass wir zu diesem Zeitpunkt unter die 1.000-Dollar-Marke kommen.

Andere widersprechen dem jedoch und erklären, dass 100 US-Dollar völlig in Ordnung seien. Denn andere Controller seien schließlich nicht wesentlich günstiger: Für den offiziellen Xbox- oder PlayStation-Controller zahlt man bereits ebenfalls 70 Euro und für die Premium-Modelle sind sogar 150 bis 200 Euro fällig.

Einige fügen hinzu, dass Valve mit einer Steam Machine, die mehr als 1.000 Dollar kosten würde, gar nicht konkurrenzfähig wäre. Denn das Gerät sei angeblich langsamer als eine normale PS5 und obendrein wäre Xbox Helix vorgestellt worden (via Reddit.com):

Eine Hardware für 1000 Dollar, die langsamer ist als die Basisversion der PS5, könnte eine sehr riskante Strategie sein. Vor allem jetzt, wo die Xbox Helix für 2027 bestätigt wurde.

Der Steam Controller wurde damals gemeinsam mit der Steam Machine und der Steam Frame vorgestellt. Alle wichtigen Informationen zur Steam Machine, die bereits bekann sind, findet ihr in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO für euch als FAQ: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten