Die ersten Rezensionen zum Steam Controller sind öffentlich und nicht alle sind begeistert. Sucht ihr nach einem neuen Controller für euren PC und wollt nicht auf den Steam Controller warten? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann empfiehlt vier Alternativen, die nicht nur besser, sondern teilweise auch günstiger sind.

Mittlerweile sind die ersten Rezensionen zum Steam Controller online, doch diese fallen durchwachsen aus: Kritik gibt es vor allem für die durchwachsene Ergonomie, den hohen Preis und die starke Anbindung an Steam. Denn mit anderen Plattformen oder Windows könnt ihr den Controller nicht verwenden.

Falls ihr jedoch einen wirklich guten Gaming-Controller für den PC kaufen wollt, dann müsst ihr gar nicht bis zum Release des Steam Controllers warten: Ich stelle euch mehrere Controller vor, die besser und teilweise deutlich günstiger sind und obendrein nicht an Steam gebunden sind. Und falls euch alle meine Vorschläge nicht zusagen, bekommt ihr mit dem offiziellen Xbox-Controller ein faires Angebot.

Video starten DualSense Edge für die PS5 im Unboxing – Unsere ersten Eindrücke zum Pro-Controller im Video Autoplay

8Bitdo Ultimate 2 Wireless Controller

Den 8Bitdo Ultimate 2 Controller habe ich mir mittlerweile zweimal gekauft. Einmal als Controller mit Bluetooth für meine Frau, die den Controller an ihrer Switch verwendet. Und einmal für mein PC-Setup, wo ich den Controller selber verwende.

Der 8BitDo Ultimate galt lange als Geheimtipp und wird mittlerweile von vielen Spielern empfohlen und kann daher kaum noch als Geheimtipp zählen. Mit TMR Joysticks, Hall Effect und taktischen Triggern bekommt ihr moderne Technik für rund 60 Euro. Hinzu kommt eine Ladestation, wo ihr den Controller laden und verwahren könnt.

Die Variante des Controllers ohne Bluetooth ist 10 Euro günstiger, funktioniert jedoch an der Switch 2 nicht, wo ihr Bluetooth zwingend benötigt. Die lange Akkulaufzeit und die Ergonomie runden das Gesamtbild ab. Vor allem mit kleinen Händen bekommt ihr mit dem 8Bitdo Ultimate 2 Controller eine wirklich gute Alternative zum offiziellen Xbox-Controller.

Razer Wolverine V3

Mit der Wolverine-Reihe bekommt ihr von Razer mehrere sehr gute Controller für den PC und die Xbox. Razer verbaut TMR-Analogsticks und die Gummierung gibt euch einen guten Halt. Das Highlight des Wolverine V3 sind die Tasten und Trigger, die klicken und sich im Alltag fast wie Maustasten anfühlen und anhören. Dadurch fühlt sich Gaming unfassbar präzise an. Razers Rajiu V3 Pro für die PS5 baut auf den gleichen Stärken auf.

Der Wolverine bietet übrigens etliche Sondertasten und sogenannte Klauengriff-Bumper, die oben zwischen den Triggern liegen. Die finde ich ergonomisch aber eher teilweise nicht so gelungen platziert: Mit kleinen Händen könnt ihr die Zusatztasten nicht wirklich gut erreichen.

Was man außerdem beachten sollte: Der Wolverine V3 ist kabelgebunden. Das kabellose Modell ist deutlich teurer, für die Pro-Version zahlt ihr etwa 170 Euro, für den normalen Wolverine V3 “nur” 90 Euro.

Machenike G5Pro V2

Machenike G5 V2 Pro Controller in Frontalansicht

Der Machenike G5Pro V2 ist mein Geheimtipp, wenn es um Gaming-Controller für PC und Xbox geht. Ähnlich wie Razer setzt auch Machenike auf optische Mikroschalter. Hinzu kommen Hotswap-fähige Hall-Joysticks: Ihr könnt nicht nur die Joysticks abnehmen, sondern auch die Switches darunter austauschen. Im Lieferumfang sind aber leider keine Ersatzteile enthalten.

Der Clou an dem Gerät: Der Controller kostet nur 55 Euro und ist damit nicht nur deutlich günstiger als der Steam Controller, sondern obendrein günstiger als der offizielle Xbox-Vertreter.

Benötigt ihr keine dedizierte Software, braucht keinen austauschbaren Akku und wollt auch nicht zwingend an der Xbox spielen, dann ist der Machenike G5Pro V2 in meinen Augen immer die bessere Wahl als der offizielle Controller und kostet fast das Gleiche. Benötigt ihr euren Controller jedoch auch an der Xbox, dann ist der offizielle Controller weiterhin die bessere Wahl.

Sony’s DualSense (Edge)

Der DualSense Edge, die Pro-Version des normalen DualSense. Beide Modelle funktionieren am PC und mit Steam einwandfrei.

Was macht der offizielle DualSense-Controller von Sony in einer PC-Liste? Ganz einfach, der Controller lässt sich ganz fabelhaft auch am PC und unter Windows verwenden und unterstützt etliche Spiele direkt.

Das bedeutet auch, dass ihr beispielsweise die adaptiven Trigger des DualSense selbst unter Windows und Steam verwenden könnt. Das gilt beispielsweise für Spiele wie Stellar Blade, Final Fantasy XIV oder auch Spiele wie Spiderman. So könnt ihr die exklusiven Features des DualSense selbst unter Windows verwenden und das völlig ohne eine PlayStation-Konsole.

Einen Nachteil gibt es jedoch: Ihr müsst den DualSense zwangsläufig mit einem Kabel verbinden, damit ihr die Features nutzen könnt. Über Kabel wird er bei mir unter Steam direkt als DualSense erkannt.

Den DualSense Edge, den Pro-Controller für die PS5, könnt ihr übrigens ebenfalls problemlos am PC und unter Steam verwenden. Der bietet mehr Funktionen, ist aber auch deutlich teurer.

Der Steam Controller wurde übrigens damals gemeinsam mit der Steam Machine und der Steam Frame vorgestellt. Alle wichtigen Informationen zur Steam Machine, die bereits bekann sind, findet ihr in folgendem Artikel direkt auf MeinMMO für euch als FAQ: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten