Spieler testen eines der größten neuen MMORPGs 2026, ihr Fazit: Ein Kind von New World, das noch Politur braucht

Am 13. September 2026 fand ein geschlossener Test von ArcheAge Chronicles statt. Die teilnehmenden Tester ziehen erneut den Vergleich mit New World und haben Lob, aber auch Kritik.

Was war das für ein Test? Am vergangenen Sonntag, den 13. September 2026, fand auf Steam ein Stresstest statt. 6 Stunden lang konnten ausgewählte Spieler aus den USA und Kanada auf die Server stürmen, um die Server des MMORPGs an ihre Grenzen zu bringen. Zu Spitzenzeiten waren offenbar 2.418 Spieler gleichzeitig auf Steam live (Quelle: steamdb.info).

Eine Verschwiegenheitsvereinbarung gab es für den Test nicht. Diverse Teilnehmer haben auf Community-Plattformen wie Reddit oder in Videos auf YouTube offen über ihre Erfahrungen beim Playtest berichtet. Dabei taucht erneut immer wieder der Vergleich zu New World auf. Zudem zeigt sich manch ein Tester überrascht davon, was ArcheAge Chronicles für ein Spiel ist. Im Folgenden fassen wir euch die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Positive Überraschung, mit einigen Schatten

Wie ist der grundsätzliche Tenor? Zwar hatten die Entwickler im Vorfeld die MMORPG-Bezeichnung eher abgelehnt und ArcheAge Chronicles als Online-Action-RPG beworben, doch zeigen Gameplay und Berichte aus dem Test, dass es sich hierbei um ein richtiges MMORPG handelt: Nach dem recht linearen Tutorial könnt ihr in der riesigen Welt auf zahlreiche (von 100+ wird teils berichtet) andere Spieler treffen.

Viele Tester ziehen ein positives Fazit, weil ArcheAge Chronicles sie im Test positiv überraschen konnte.

Was loben die Tester? Am meisten Lob bekommt unserem Eindruck nach das Kampfsystem. Viele Tester zeigen sich überrascht, wie viel Spaß die Action-Kämpfe machen und wie tief das System ist, obwohl man eigentlich nur wenige Tasten drückt.

Immer wieder fällt der Vergleich zu New World (etwa, weil man im Kampf fließend zwischen zwei Waffen wechseln kann oder weil das Tutorial ähnlich aufgebaut ist), aber hier und da auch der Soulslike-Begriff. Beim Treffer-Feedback, den Soundeffekten und den teils langen Animationen muss sich aber noch einiges verbessern.

Auch die Charakterprogression erinnert an New World: Durch Stufenaufstiege steigert ihr Werte wie Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz oder Konstitution. Zudem besitzt jede Waffe einen eigenen Talentbaum mit wenigen aktiven sowie vielen passiven Verbesserungen.

Gut gefallen hat vielen Tester auch die Grafik, Atmosphäre und Größe der Spielwelt. Offenbar setzt ArcheAge Chronicles auf die Erkundung der Regionen ohne das Zupflastern der Karte mit Quest-Symbolen. Zudem konnte man bereits in der Anfängerregion einige Weltbosse an der Seite anderer Spieler herausfordern, was vielen Testern Spaß gemacht hat.

Das Handwerk wirkt wie eine simple Version von New World und war bereits im Test verfügbar.

In der Welt erwarten euch Kämpfe, für die ihr euch besser Verstärkung sucht.

Was kritisieren die Tester? Gleich bei der Charaktererstellung gab’s für viele Tester den ersten Dämpfer. ArcheAge Chronicles setzt bei der Klassenwahl offenbar auf einen Genderlock. Sprich: Wer einen Ranger oder einen Magier spielen möchte, erstellt sich zwangsweise eine Frau. Krieger und Berserker sind hingegen immer männlich.

Auch sonst wirkte die Charaktererstellung für ein koreanisches MMORPG noch vergleichsweise arm an Optionen. Hier dürfte sich bis zum finalen Release aber noch einiges tun. Spiele wie Black Desert unterstreichen seit Jahren, welch großen Wert asiatische Entwickler auf einen potenten Charakter-Editor legen.

Das Video von Anders auf YouTube zeigt beispielsweise ausgiebig die Menüs, Klassenauswahl und Gameplay aus ArcheAge Chronicles:

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Luft nach oben haben zudem die vielen 08/15-Quests, für die ihr Gegner erledigen oder Dinge besorgen sollt. Diese wirken wohl sehr angestaubt. Auch die Aktivitäten in der Welt könnten mehr Dynamik vertragen, so einige der Tester. Das Inventar-Management könnte komfortabler ausfallen. Im Detail gibt es wohl noch einiges für die Entwickler zu tun.

Eine Menge Feinschliff und Optimierungen braucht offenbar auch die Technik von ArcheAge Chronicles. Diverse Tester berichten von niedrigen FpS-Werten und Rucklern. Auch Abstürze gab es wohl hier und da. Und sämtliche Dialoge kamen noch ohne Vertonung aus. Unterm Strich war die hier getestete Version aber deutlich weiter als es beispielsweise bei Chrono Odyssey im Sommer 2025 der Fall war.

Wie geht es weiter? Ob es noch einen weiteren Test für europäische Spieler geben wird, ist unklar. Spätestens im 4. Quartal 2026 soll auf Steam aber der Early Access starten. Final soll das MMORPG auf PC und Konsolen erscheinen. Wir hatten übrigens vergangenes Jahr die Möglichkeit, die Entwickler mit Fragen zu löchern. Dabei ging es auch um die Unterschiede zum ersten ArcheAge: Der Nachfolger von ArcheAge ist kein traditionelles MMORPG – XL Games erklärt MeinMMO die Besonderheiten